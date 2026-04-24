एका झटक्यात जाणार 8,000 कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या, मेटा, मायक्रोसॉफ्टच्या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड

मेटा आणि मायक्रोसॉफ्टकडून कर्मचारी कपातीची घोषणा करण्यात आलीय. मेटा 8,000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार असून मायक्रोसॉफ्टकडून ऐच्छिक सेवामुक्तीची (Voluntary Buyouts) ऑफर देण्यात आलीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 24, 2026 at 12:31 PM IST

मुंबई : मेटानं (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) आपल्या जागतिक कर्मचारी संख्येपैकी सुमारे 10% कर्मचारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला (Meta Layoffs ) आहे. यामध्ये जवळपास 8,000 कर्मचाऱ्यांचा समावेश (Meta 8000 Job Cuts) आहे. ही पहिल्या टप्प्यातील कर्मचारी कपात आहे. कंपनीनं हे पाऊल कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी उचललं आहे. दुसरीकडं, मायक्रोसॉफ्ट (Meta and Microsoft announce layoffs) कंपनी अमेरिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचं (Microsoft voluntary buyouts) पॅकेजेस देणार आहे.

मेटाची AI वर भर : गुरुवारी मेटानं जाहीर केलं की, कंपनी सुमारे 8,000 कर्मचारी कमी करणार आहे, जी एकूण कर्मचारी संख्येच्या 10% इतकी आहे. यासोबतच सुमारे 6,000 रिक्त जागा भरल्या जाणार नाहीत. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, ही कपात कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि विशिष्ट विभागांमध्ये नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी करण्यात येत आहे. कंपनी आता Artificial Intelligence (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरवर आणि AI तज्ज्ञांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या पगाराच्या पॅकेजेस देऊन भरती वाढवत आहे. 2026 मध्ये मेटाची खर्च $162 अब्ज ते $169 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. यातील मुख्य खर्च AI इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि उच्च पगाराच्या AI कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.

वेडबुश विश्लेषक डॅन आइव्ह्स यांनी गुंतवणूकदारांना पाठवलेल्या नोटमध्ये या निर्णयाचं स्वागत केलं. ते म्हणाले की, "AI टूल्सचा वापर करून पूर्वी मोठ्या टीम्स करत असलेल्या कामांना ऑटोमेट करता येईल. यामुळं कंपनी अधिक ‘लीन’ (कार्यक्षम) मॉडेलवर काम करू शकेल, खर्च कमी होईल आणि उत्पादकता कायम राहील".

मायक्रोसॉफ्टचा स्वेच्छा सेवानिवृत्तीचा प्लॅन : दुसरीकडं, मायक्रोसॉफ्ट कंपनी गुरुवारी अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी ‘व्हॉलंटरी रिटायरमेंट प्लॅन’ (स्वेच्छा सेवानिवृत्ती पॅकेज) जाहीर केला. सीएनबीसीच्या रिपोर्टनुसार, कंपनी सुमारे 8,750 कर्मचाऱ्यांना (अमेरिकेतील एकूण कर्मचारी संख्येच्या 7%) ही ऑफर देणार आहे. ही ऑफर मे महिन्याच्या सुरुवातीला सुरू होईल.

मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य पीपल ऑफिसर एमी हूड यांच्या आंतरिक मेमोमध्ये म्हटलं आहे: “आम्हाला आशा आहे की हा प्लॅन पात्र कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या अटींवर पुढील पाऊल ठरवण्याचा पर्याय देईल, आणि कंपनी त्यांना पूर्ण पाठबळ देईल.”

मायक्रोसॉफ्ट रेडमंड, वॉशिंग्टन येथे मुख्यालय असलेली कंपनी आपल्या विस्तारणाऱ्या डेटा सेंटर्ससाठी अब्जावधी डॉलर्स गुंतवत आहे. हे डेटा सेंटर्स क्लाउड सेवांसाठी, AI सिस्टम्ससाठी आणि कोपायलट सारख्या प्रोडक्टिव्हिटी टूल्ससाठी वापरले जातात.

