मेटा इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि एडिट्स अ‍ॅपसाठी नव्या भारतीय भाषा

मेटानं मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड, तमिळ भाषांसाठी इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स डबिंग, लिप-सिंक सुविधा सुरू केली.

इंस्टाग्राम (Instagram)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 5:26 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मेटा प्लॅटफॉर्म्सनं मुंबईत झालेल्या ‘हाऊस ऑफ इंस्टाग्राम’ कार्यक्रमात भारतातील क्रिएटर्सना मोठी भेट दिली आहे. कंपनीनं इंस्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook ) आणि एडिट्स अ‍ॅपसाठी (Edits app) बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड आणि तमिळ या पाच नव्या भारतीय भाषांचा सपोर्ट जाहीर केला आहे. या सुविधेमुळं क्रिएटर्सना आपली पोहोच देशाच्या विविध भागांत सहज वाढवता येणार आहे.

लिप-सिंक फिचर
या घोषणेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे रील्ससाठी मेटा एआय-आधारित ऑटोमॅटिक डबिंग आणि लिप-सिंक सुविधा. आता क्रिएटर्स आपले रील्स बंगाली, कन्नड, मराठी, तमिळ आणि तेलुगु या भाषांमध्ये सहज अनुवादित करू शकतील. मेटा एआयमुळं अनुवादित आवाज हा क्रिएटरच्या मूळ आवाजाच्या टोन आणि भावनेशी जुळवला जाईल, त्यामुळं कंटेंट पूर्णपणे नैसर्गिक वाटेल. लिप-सिंक फिचरमुळं तोंडाच्या हालचालीही नव्या भाषेशी परफेक्ट सिंक होतील, जणू क्रिएटर खरंच त्या भाषेत बोलत असल्यासारखे वाटेल.या आधी ही डबिंग सुविधा फक्त इंग्रजी, हिंदी, स्पॅनिश आणि पोर्तुगीज भाषांमध्ये उपलब्ध होती. आता भारतीय भाषांचा समावेश झाल्यानं देशातील लाखो क्रिएटर्सना आपला कंटेंट नागरिकांना समजेल अशा भाषेत तयार करू शकतील.

अ‍ॅपमध्येही नवे भारतीय फॉन्ट्स
याशिवाय मेटाच्या ‘एडिट्स’ या मोबाईल व्हिडिओ एडिटिंग अ‍ॅपमध्येही नवे भारतीय फॉन्ट्स जोडले जात आहेत. आता असमिया, बंगाली, हिंदी आणि मराठी भाषांसाठी देवनागरी आणि बंगाली-असमिया स्क्रिप्टमध्ये सुंदर फॉन्ट्स वापरता येतील. हे फॉन्ट्स अ‍ॅन्ड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी येत्या काही दिवसांत अपडेटद्वारे उपलब्ध होतील.

एडिट्स अ‍ॅपमध्ये नवे फॉन्ट्स कसे वापरायचे?

1. एडिट्स अ‍ॅप उघडा आणि तुमचा प्रोजेक्ट निवडा

2. खालच्या टूल ट्रेमधून ‘Text’ वर जा

3. ‘Aa’ आयकॉनवर क्लिक करा

4. जर तुमचे डिव्हाइस देवनागरी किंवा बंगाली-असमिया स्क्रिप्टमध्ये असेल, तर नवे फॉन्ट्स डिफॉल्ट टॅबमध्ये दिसतील. अन्यथा ‘All Fonts’ टॅबमध्ये स्वाइप डाउन करून भाषेनुसार फिल्टर करा.

मेटाच्या मते, भारत ही कंपनीसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि इथले क्रिएटर्स जगातील सर्वाधिक सक्रिय आहेत. या नव्या भाषिक सुविधा आणि फॉन्ट्समुळं स्थानिक भाषांमधील कंटेंट क्रिएशनला आणखी चालना मिळेल आणि प्रादेशिक क्रिएटर्सना आपली वेगळी ओळख तयार करता येईल.

संपादकांची शिफारस

