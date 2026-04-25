मेटा अकाउंट्स: एकाच खात्यातून फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्सचं व्यवस्थापन होणार सोपं
मेटा कंपनीनं 'मेटा अकाउंट्स' नवीन सिस्टम सुरू केली आहे. यामुळं फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्ससारख्या अॅप्सचं एकाच खात्यातून सोपं व्यवस्थापन शक्य होणार आहे.
Published : April 25, 2026 at 4:49 PM IST
मुंबई : मेटा कंपनीनं (पूर्वी फेसबुक) आपल्या सर्व अॅप्स आणि डिव्हाइसेससाठी नवीन 'मेटा अकाउंट्स' (Meta Accounts) सिस्टमची घोषणा केली आहे. ही सिस्टम विद्यमान 'अकाउंट्स सेंटर' (Accounts Center) च्या जागी येत आहे. यामुळं वापरकर्त्यांना फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, मेसेंजर आणि मेटा एआय सारख्या सेवांमध्ये लॉगिन, सेटिंग्ज आणि सुरक्षा व्यवस्थापन एकाच ठिकाणी करता येणार आहे. कंपनीनं सांगितलं की, हा बदल एक वर्षाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्यानं रोलआउट केला जाईल आणि विद्यमान वापरकर्ते आपोआप नवीन सिस्टममध्ये मायग्रेट होतील. दैनंदिन अॅप वापरात कोणताही फरक पडणार नाही.
मेटा अकाउंट्स म्हणजे काय आणि काय बदलत आहे? : मेटा अकाउंट्स ही विद्यमान अकाउंट्स सेंटरची अधिक केंद्रित आणि सुधारित आवृत्ती आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या अॅप्ससाठी वेगवेगळ्या सेटिंग्ज आणि लॉगिन व्यवस्थापन करावं लागत होतं. आता सर्व कनेक्टेड अॅप्स आणि डिव्हाइसेस (जसे मेटा क्वेस्ट हेडसेट्स, एआय ग्लासेस) एकाच हबमध्ये दिसतील. वापरकर्त्यांना एकाच पासवर्डनं सर्व अॅप्समध्ये लॉगिन करता येईल. नवीन अॅप किंवा डिव्हाइस सेटअप करताना नवीन अकाउंट तयार करण्याची गरज राहणार नाही. कंपनीनं स्पष्ट केलं की,अॅप्सचा दैनंदिन वापर पूर्णपणे पूर्वीसारखाच राहील. फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा थ्रेड्स उघडल्यावर कोणतंही नवीन इंटरफेस शिकण्याची गरज नाही. फक्त मागे-मागे अकाउंट मॅनेजमेंट सोपं होईल. वापरकर्त्यांना मायग्रेशन झाल्याची सूचना मिळेल.
व्हॉट्सअॅपसाठी वैकल्पिक लिंकिंग : व्हॉट्सअॅपसाठी ही एकीकरण वैकल्पिक आहे. ज्यांनी आधीच अकाउंट्स सेंटरमध्ये लिंक केलं आहे, ते तसंच राहील. बाकी वापरकर्ते स्वतंत्रपणे व्हॉट्सअॅप वापरू शकतील. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) पूर्णपणे अबाधित राहील. पासकीज (Passkeys) देखील व्हॉट्सअॅपमध्ये स्वतंत्रपणे व्यवस्थापित होतील.
सुव्यवस्थित लॉगिन आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये : नवीन सिस्टममध्ये सर्वात मोठा बदल लॉगिन प्रक्रियेत आहे. वापरकर्ते एकच पासवर्ड सर्व मेटा अॅप्स आणि डिव्हाइसेससाठी वापरू शकतील. याशिवाय पासकीज (Passkeys) चा विस्तार केला जाईल. यामुळं फिंगरप्रिंट, फेस रेकग्निशन किंवा डिव्हाइस पासवर्डनं लॉगिन करता येईल. इंस्टाग्रामसह इतर अॅप्समध्येही पासकीज सपोर्ट उपलब्ध होईल.मेटा कंपनी सतत अकाउंट्सवर संशयास्पद क्रियाकलापांचं निरीक्षण करेल आणि दोन-घटक प्रमाणीकरण (2FA) सारख्या सुरक्षा शिफारशी देईल.यामुळं अकाउंट हॅकिंगचा धोका कमी होईल.
केंद्रीकृत सेटिंग्ज व्यवस्थापन: सामान्य सेटिंग्ज जसे पासवर्ड, ईमेल पत्ता आणि सुरक्षा पर्याय आता एकाच ठिकाणी बदलता येतील. प्रत्येक अॅपमध्ये स्वतंत्रपणे जाण्याची गरज नाही. मात्र, अॅप-विशिष्ट सेटिंग्ज (उदा. इंस्टाग्रामवरील प्रायव्हसी कंट्रोल्स) पूर्वीसारख्याच संबंधित अॅपमध्ये राहतील.
पालकांसाठी विशेष सोय:फॅमिली सेंटर (Family Center) द्वारे पालक एकाच डॅशबोर्डवरून इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेसेंजर आणि मेटा होरायझन सारख्या सुपरवाइज्ड टीन अकाउंट्स व्यवस्थापित करू शकतील. यामुळं किशोरवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेचे नियंत्रण सोपं होईल.
भविष्यातील योजना : मेटा कंपनीनं सांगितलं की, मेटा अकाउंट्स ही सुरुवात आहे. भविष्यात अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जातील. उद्देश आहे. वापरकर्त्यांचा अनुभव सोपा करणे, जटिलता कमी करणे आणि सुरक्षा मजबूत करणे. मेटा इकोसिस्टम विस्तारत असताना ही बदल महत्त्वपूर्ण ठरतील.
