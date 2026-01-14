ETV Bharat / technology

मर्सिडीज मेबॅक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन भारतात 4.10 कोटी रुपयांना लॉंच

मर्सिडीज मेबॅक GLS आता भारतात उत्पादित होणार असून तिची किंमत 40 लाखांपेक्षा जास्त कमी झाली.

Mercedes Maybach GLS Celebration Edition
मर्सिडीज मेबॅक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन (Mercedes)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 14, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझ इंडियानं आपल्या अल्ट्रा-लक्झरी एसयूव्ही मेबॅक GLS चं स्थानिक उत्पादन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं या एसयूव्हीची किंमत कमी होणार असून, आता तीची एक्स-शोरूम 2.75 कोटी रुपयांपासून सुरू होईल. यासोबतच कंपनीनं मेबॅक GLS सेलिब्रेशन एडिशन लॉंच केली आहे. तिची किंमत 4.10 कोटी रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या नवीन आवृत्तीत बाह्य आणि आतील भागात विशेष अपग्रेड्स देण्यात आले आहेत. भारतात उत्पादन सुरू झाल्यानं ही लक्झरी एसयूव्ही आता अधिक परवडणारी होणार आहे, ज्यामुळं भारतीय श्रीमंत ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

बाह्य डिझाइन
मर्सिडीज-मेबॅक GLS चे वैशिष्ट्यपूर्ण टू-टोन फिनिश हे या एसयूव्हीचे मुख्य आकर्षण आहे. पुढच्या भागात क्रोम फिनिशसह व्हर्टिकल स्लॅट ग्रिल आहे, जो मेबॅकच्या प्रतिष्ठेला साजेसा आहे. यासोबत 23 इंचांच्या मेबॅक फाइव्ह-होल फोर्ज्ड व्हील्स आहेत. सिरॅमिकली हाय-शीन पॉलिश फिनिश आणि पूर्णपणे इंटिग्रेटेड व्हील बोल्ट कव्हर यात देण्यात आलं आहे. हे व्हील्स एसयूव्हीला अधिक भव्य आणि आकर्षक स्वरूप देतात.

आतील भाग
मेबॅक GLS च्या केबिनमध्ये प्रवेश करताच तुम्हाला रियर सेक्शनमध्ये दोन स्वतंत्र एक्झिक्युटिव्ह सीट्स, फुल-लेंथ सेंटर कन्सोल आणि इंटिग्रेटेड MBUX रियर टॅबलेट मिळतो. कंपनीनं MANUFAKTUR लेदर पॅकेज दिलं आहे, ज्यात नापा लेदरचा वापर सीट कुशन्स, एक्झिक्युटिव्ह सीट्स आहे. MANUFAKTUR एक्सक्लुझिव्ह लेदर पॅकेजमध्ये विंडो फ्रेम्स आणि साइड इन्स्ट्रुमेंट पॅनेल्सही मॅचिंग कलरमध्ये लेदरनं कव्हर केलं आहेत. वैशिष्ट्यांच्या यादीत बर्मेस्टर हाय-एंड 3डी सराउंड साउंड सिस्टीम आहे, ज्यात 29 स्पीकर्स, 1,610 वॅट्स पॉवर आणि कस्टमायझेबल डॉल्बी अॅटमॉस साउंड आहे. याशिवाय सीट क्लायमेट कंट्रोल, मल्टी-कंटूर सीट्ससह मसाज फंक्शन, आर्मरेस्टमध्ये 9.6 लिटरचे रेफ्रिजरेटेड युनिट, मेबॅक चॅम्पेन फ्लूट्ससाठी स्पेशल होल्डर्स आणि अँटी-थेफ्ट अलार्मसह ऑल-राउंड मॉनिटरिंग आहे. ड्रायव्हिंगसाठी E-ACTIVE बॉडी कंट्रोल हे पूर्णपणे अॅक्टिव्ह सस्पेन्शन आहे, जे कम्फर्ट, हँडलिंग आणि ऑफ-रोड क्षमतेत उत्कृष्ट कामगिरी देतं.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
मर्सिडीज-मेबॅक GLS मध्ये 4.0 लिटर V8 पेट्रोल इंजिन आहे, जे 557 एचपी पॉवर आणि 770 एनएम पीक टॉर्क निर्माण करते. हे पॉवर 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गियरबॉक्सद्वारे सर्व चाकांना पाठवलं जातं. या ताकदीमुळं ही एसयूव्ही फक्त 4.9 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग पकडते, तर टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 किमी/तासापुरता मर्यादित आहे. एकूणच, भारतात उत्पादन सुरू झाल्यानं मेबॅक GLS आता अधिक ग्राहकांसाठी उपलब्ध होईल. सेलिब्रेशन एडिशनसह ही एसयूव्ही लक्झरी आणि परफॉर्मन्सचा उत्तम संगम आहे.

