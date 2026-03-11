मर्सिडीज बेंझ VLE : नवीन इलेक्ट्रिक व्हॅनचं अनावरण, 700 किमी रेंज
मर्सिडीज बेंझनं नवीन इलेक्ट्रिक व्हॅन VLE सादर केलीय. ही VAN.EA प्लॅटफॉर्मवर आधारित असून, आरामदायी फीचर्स आणि 700 किमी रेंज देईल.
Published : March 11, 2026 at 1:35 PM IST
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझनं नुकतीच आपल्या व्हिजन V कॉन्सेप्ट मॉडेलवर आधारित नवीन वाहन VLE चं अनावरण केलं आहे. ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहन यावर्षी नंतर लाँच होईल. ग्राहकांना पर्याय देण्यासाठी, हे वाहन लाँग-व्हीलबेस आणि स्टँडर्ड पर्यायांसह उपलब्ध असेल. तसंच, AMG Line, AMG Line Plus आणि Exclusive आवृत्त्यांमध्ये विक्री होईल. हे वाहन आरामदायी आणि आधुनिक फीचर्ससह डिझाइन केलं आहे, जे प्रवासी वाहतुकीसाठी आदर्श आहे.
मर्सिडीज-बेंझ VLE डिझाइन
मर्सिडीज-बेंझ VLE मध्ये 0.25Cd च्या ड्रॅग कोएफिशंटसह एरोडायनॅमिक आकार आहे. यात लांब फ्रंट ओव्हरहँग, आणि गोलाकार रियर भाग आहे, ज्यामुळं ते सुव्यवस्थित दिसतं. समोरच्या भागात मोठी ग्रिल आहे जी इलुमिनेटेड फ्रेमसह आहे. हेडलाइट्स स्टार-आकाराच्या DRLs नं जोडलेल्या लाइट स्ट्रिपसह दिसताय. बाजूला इलेक्ट्रिक स्लायडिंग दरवाजे आहेत आणि 19 किंवा 22-इंच व्हील्सचा पर्याय उपलब्ध आहे. मागील भागात उलट U-आकाराची लाइट आहे. हे डिझाइन केवळ आकर्षक नाही तर कार्यक्षमतेसाठीही उपयुक्त आहे.
मर्सिडीज-बेंझ VLE इंटिरियर, फीचर्स
VLE मध्ये पाच ते आठ प्रवाशांसाठी जागा आहे, जे कॉन्फिगरेशनवर अवलंबून आहे. मागील सीट्स पूर्णपणे काढता येतात, ज्यामुळं 4,078 लिटरपर्यंत लगेज क्षमता मिळते. मर्सिडीज-बेंझ तीन प्रकारच्या मागील सीटिंग पर्याय देत आहे. मॅन्युअली अॅडजस्टेबल कम्फर्ट सीट, इलेक्ट्रिकली अॅडजस्टेबल प्रीमियम कम्फर्ट सीट आणि ग्रँड कम्फर्ट सीट. ग्रँड कम्फर्ट सीट हे सर्वोच्च स्पेसिफिकेशन आहे, ज्यात पिलो, वायरलेस चार्जर, लंबर सपोर्ट आणि मसाज फीचर आहे. मागील प्रवाशांसाठी फोल्डिंग टेबल्सचा पर्याय आहे. वैकल्पिकरित्या, तीन-सीट बेंचेस मागे बसवता येतात, ज्या मॅन्युअल किंवा इलेक्ट्रिक अॅडजस्टमेंटसह आहेत.एक मोठी 31.3-इंच 8K रिट्रॅक्टेबल डिस्प्ले छताच्या लायनरमध्ये, तर डॅशबोर्डमध्ये सुपरस्क्रीन आहे, ज्यात 10.25-इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले, 14-इंच टचस्क्रीन आणि 14-इंच पॅसेंजर स्क्रीन आहे जी केबिनच्या पूर्ण रुंदीला कव्हर करते.
12 अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स
VLE ओव्हर-द-एअर अपडेट्स प्राप्त करण्यास सक्षम आहे आणि 750-वॅट, 22-स्पीकर डॉल्बी अॅटमॉस साऊंड सिस्टमसह आहे. पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ, सेंटर कन्सोलमध्ये गरम किंवा थंड पेयांसाठी कंपार्टमेंट आणि UV डिसइन्फेक्शन सिस्टम आहे. इलेक्ट्रिक सीट्स टचस्क्रीन किंवा स्मार्टफोन अॅपद्वारे अॅडजस्ट करता येतात. ड्रायव्हर असिस्टन्स आणि सेफ्टीसाठी, VLE मध्ये 10 कॅमेरे, पाच रडार आणि 12 अल्ट्रासोनिक सेन्सर्स आहेत.
मर्सिडीज-बेंझ VLE पॉवरट्रेन
VLE ही मर्सिडीजच्या नवीन VAN.EA प्लॅटफॉर्मची सुरुवात आहे, जी ब्रँडच्या आगामी इलेक्ट्रिक MPVs साठी आधार असेल, ज्यात VLS चा समावेश आहे. पहिलं व्हेरिएंट VLE 300 आहे, जी 276 hp पॉवर देतं आणि 700 किमीपेक्षा जास्त रेंज (WLTP) दावा करतं. यात 115 kWh NMC बॅटरी आणि 800V इलेक्ट्रिकल सिस्टम आहे, ज्यामुळं 15 मिनिटांत 320 किमी रेंज जोडता येते. पुढं VLE 400 येईल, जी ऑल-व्हील ड्राइव्हसह 415 hp पॉवर देते आणि 0-100 किमी/तास 6.5 सेकंदात पोहोचते. लहान 80 kWh लिथियम-आयर्न-फॉस्फेट बॅटरी असलेली मॉडेल्स नंतर येणार आहेत, तसंच भविष्यात VAN.CA प्लॅटफॉर्मवर आधारित कॉम्बस्टन इंजिन व्हेरिएंट्स येतील. हे पॉवरट्रेन पर्यावरणस्नेही आणि कार्यक्षम आहे.
हे वाहन लक्झरी आणि टेक्नॉलॉजीचा उत्तम संयोजन आहे, जे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या नवीन युगाची सुरुवात करत आहे. मर्सिडीज-बेंझ VLE व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी आदर्श पर्याय असेल, ज्यात आराम, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेचा समावेश आहे. यावर्षी लाँच होत असल्यानं, ऑटोमोटिव्ह जगतात याची उत्सुकता आहे.
हे वाचलंत का :