मर्सिडीज बेन्झनं कारऐवजी लॉंच केल्या तीन इलेक्ट्रिक सायकली
मर्सिडीज-बेन्झनं आज कारऐवजी तीन इलेक्ट्रिक सायकली लॉंच केल्या आहेत. तसंच, दिल्लीमध्ये पहिल्यांदाच 'AMG' संकल्पना (concept) प्रदर्शित करण्यात आली.
Published : September 5, 2026 at 8:52 AM IST
मुंबई: मर्सिडीज-बेन्झनं (Mercedes Benz India) पहिल्यांदाच कोणतीही नवीन कार सादर केलेली नाही. त्याऐवजी, कंपनीने इलेक्ट्रिक सायकलींची श्रेणी आणली आहे. याव्यतिरिक्त कंपनीनं गुरुग्राममध्ये 'मर्सिडीज-बेन्झ स्टुडिओ' नावाचं एक नवीन 'एक्सपिरियन्स सेंटर' सुरू केलं आहे. जगभरातील अशा 14 केंद्रांपैकी हे एक असून, भारतातील अशा प्रकारचं हे एकमेव केंद्र आहे. येथे ग्राहक मर्सिडीज-बेन्झ ब्रँडचा अनुभव घेऊ शकतात, आपली पुढील कार बुक करू शकतात आणि ती कस्टमाइज (स्वतःच्या पसंतीनुसार बदल) देखील करू शकतात. या स्टुडिओमध्ये कॅफे आणि लहान पेस्ट्री शॉप, मर्सिडीज-बेन्झच्या प्रमुख मॉडेल्सचे प्रदर्शन, लाउंज एरिया आणि मर्सिडीज-बेन्झ व ॲडिडास (Adidas) यांच्या सहकार्यातून तयार केलेले कपडे (टी-शर्ट्स, कॅप्स, हूडीज इ.) मिळणार आहे.
तीन इलेक्ट्रिक सायकलींची किंमत आणि वैशिष्ट्ये: मर्सिडीज-बेन्झनं EMotorad च्या भागीदारीत तीन इलेक्ट्रिक सायकली सादर केल्या आहेत. 'City' (सिटी) या बेस व्हेरिएंटची किंमत 4.20 लाख रुपये आहे; मध्यम श्रेणीतील 'Track' (ट्रॅक) ची किंमत 5.40 लाख रुपये आहे; आणि टॉप-स्पेक 'Rally' (रॅली) ची किंमत 7.60 लाख रुपये इतकी आहे. या सायकलींमध्ये 250-वॉटची 'हब मोटर' बसवण्यात आली आहे. यामध्ये 'Comfort', 'Sport' आणि 'Sport Plus' असे तीन रायडिंग मोड्स मिळतात. त्या ताशी 25 किमी पर्यंतचा वेग मिळवून देतात आणि एकदा चार्ज केल्यावर साधारणपणे 100 किमीची रेंज (अंतर कापण्याची क्षमता) देतात. रायडर्स 5.5-इंच TFT डिस्प्लेवर महत्त्वाची माहिती पाहू शकतात.
व्हेरिएंट्समधील तांत्रिक फरक: 'City' व्हेरिएंटमध्ये 9-स्पीड शिमानो (Shimano) ड्राइव्हट्रेन आणि रिजिड अलॉय फ्रंट फोर्क देण्यात आला आहे. ही सायकल दैनंदिन प्रवासासाठी डिझाइन केली असून यात अतिरिक्त बॅटरी पॅकचा पर्याय उपलब्ध आहे. 'Track' मॉडेलमध्येही तीच ड्राइव्हट्रेन आणि सस्पेन्शन यंत्रणा आहे, परंतु यात 'Pirelli Angel Urban GT' सेमी-स्लिक टायर्स आणि अतिरिक्त बॅटरी मानक (standard) म्हणून मिळते. 'रॅली' व्हेरिएंटमध्ये पिनियन स्मार्टशिफ्ट सिस्टीम, कार्बन बेल्ट ड्राइव्ह आणि 80 मिमी ट्रॅव्हल असलेला फ्रंट फोर्क आहे; तसंच यात डोंगराळ प्रदेशासाठी पिरेली स्कॉर्पियन ईएमटीबी टायर्स आहेत. ई-मोटरॅड असेंब्ली, पुरवठा, वॉरंटी नोंदणी, डिलिव्हरी आणि सर्व्हिसिंगची जबाबदारी सांभाळेल. या सायकली स्मॉल आणि मीडियम साईझमध्ये एकाच किंमतीत उपलब्ध आहेत.
एएमजी कॉन्सेप्ट जीटी एक्सएक्सचं पदार्पण: या दोन लाँचसोबतच, मर्सिडीज-बेंझनं भारतात प्रथमच एएमजी कॉन्सेप्ट जीटी एक्सएक्स प्रदर्शित केली. ही रॅडिकल कॉन्सेप्ट यापूर्वी मुंबईतील नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात प्रदर्शित करण्यात आली होती, परंतु दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील हे तिचं पहिलं प्रदर्शन आहे. ही कॉन्सेप्ट मर्सिडीज-एएमजीच्या नवीन ईए आर्किटेक्चरवर आधारित आहे. केवळ गाड्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आणि ब्रँड अनुभवावर लक्ष केंद्रित करून, मर्सिडीज-बेंझ भारतीय ग्राहकांना नवीन पर्याय देत आहे. आपल्या गुरुग्राम स्टुडिओ आणि हाय-एंड इलेक्ट्रिक सायकलींच्या माध्यमातून, कंपनी लक्झरी आणि शाश्वत वाहतूक क्षेत्रात आपलं स्थान मजबूत करत आहे.
किंमत, उपलब्धात आणि वैशिष्ट्ये :
|Edition
|Price (Ex-showroom)
|Key Mechanical Specifications & Hardware
|City Edition
|₹4.20 Lakh
|Shimano CUES 9-speed drivetrain, standard chain drive, rigid alloy fork. Built for daily city and leisure riding.
|Track Edition
|₹5.70 Lakh
|Shimano 9-speed drivetrain, Pirelli Angel Urban GT semi-slick tyres. Additional seat-tube battery included.
|Rallye Edition
|₹7.60 Lakh
|Pinion C1.9 gearbox with electric Smart.Shift, Gates carbon belt drive, 80 mm front suspension fork. Additional seat-tube battery included.
या ई-बाइक्ससाठी सध्या प्री-ऑर्डर सुरू आहेत. ग्राहकांना अधिकृतपणे डिलिव्हरी सप्टेंबर 2026 च्या मध्यापासून सुरुवात होईल. या ई-बाइक्सची विक्री आणि संबंधित सेवा मर्सिडीज-बेंझ इंडियाच्या निवडक लक्झरी डीलरशिप्सद्वारे उपलब्ध असतील.
हे वाचलंत का :