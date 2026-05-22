Mercedes Benz GLE, GLS ची 'Night Editions' भारतात लॉंच; जाणून घ्या किंमत…
Mercedes Benz नं भारतात नवीन GLE आणि GLS च्या 'Night Editions' लाँच केल्या आहेत. यात 'ब्लॅक्ड-आउट' (काळ्या रंगाचे) स्टायलिंग,आणि खास अंतर्गत सजावट आहे.
Published : May 22, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई: जागतिक स्तरावरील 'मर्यादित-आवृत्ती' (limited-run) मालिकेचा एक भाग म्हणून, Mercedes Benz India नं देशात नवीन Mercedes-Benz GLE Night Edition आणि Mercedes Benz GLS Night Edition लाँच केल्या. नवीन Mercedes Benz GLE आणि GLS Night Editions या ब्रँडच्या भारतातील सर्वाधिक खप असलेल्या लक्झरी SUV गाड्यांमध्ये अधिक आक्रमक 'ब्लॅक्ड-आउट' डिझाइन, खास अंतर्गत सुधारणा आणि अतिरिक्त प्रीमियम वैशिष्ट्ये घेऊन आल्या आहेत.
Mercedes-Benz GLE, GLS Night Editions: बाह्य वैशिष्ट्ये
Mercedes-Benz GLE आणि GLS Night Editions दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहेत, Obsidian Black आणि नवीन Alpine Grey शेड. 'Alpine Grey' हा रंग केवळ 'Night Edition' श्रेणीसाठीच खास (exclusive) आहे आणि तो नेहमीच्या (standard) Mercedes-Benz GLE किंवा GLS मॉडेल्सवर उपलब्ध असणार नाही.
Mercedes-Benz GLE, GLS Night Editions: अंतर्गत सजावट (Interiors)
कॅबिनच्या आत, Mercedes-Benz GLE Night Edition आणि GLS Night Edition या दोन्ही मॉडेल्समध्ये काळ्या रंगाचे 'Nappa' लेदर अपहोल्स्ट्री (सीट कव्हर्स) असून, त्याला 'Anthracite open-pore oak' लाकडी ट्रिमची जोड देण्यात आली आहे. अंतर्गत स्टायलिंगची ही वैशिष्ट्ये केवळ 'Night Edition' व्हेरियंट्ससाठीच खास आहेत आणि ती नेहमीच्या (regular) ट्रिम्सवर उपलब्ध नाहीत. Mercedes Benz आपल्या संपूर्ण 'Night Edition' श्रेणीमध्ये 'Head-Up Display' हे वैशिष्ट्य देखील एक मानक (standard) समावेश म्हणून देत आहे.
Mercedes Benz GLE Night Edition
मध्ये आणखी एक खास वैशिष्ट्य देण्यात आले आहे: ते म्हणजे 'AIRMATIC' सस्पेंशन. यामुळं प्रवासाचा आराम (ride comfort) वाढतो आणि SUV ला अधिक प्रीमियम ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळतो. Mercedes Benz च्या मते, GLE नं गेल्या काही वर्षांत भारतात आपला एक निष्ठावान ग्राहक वर्ग निर्माण केला आहे, तर GLS ही तिच्या 'टॉप-एंड' (उच्च-श्रेणी) सेगमेंटमधील सर्वाधिक खप असलेली लक्झरी SUV म्हणून आपलं स्थान कायम राखून आहे.
Mercedes-Benz GLE, GLS Night Editions: इंजिन आणि कामगिरी (Performance)
Mercedes-Benz GLE 300d Night Edition मध्ये 2.0 लिटर, चार-सिलिंडर डिझेल इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 198 kW इतकी शक्ती (power) आणि 550 Nm इतका टॉर्क निर्माण करतं. हे वाहन केवळ 6.9 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास इतका वेग गाठू शकते आणि याचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) 230 किमी/तास इतका आहे. Mercedes-Benz GLE 450 Night Edition मध्ये 3.0-लिटरचं 'inline-six' पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 280kW इतकी शक्ती आणि 500 Nm इतका टॉर्क निर्माण करतं. हे मॉडेल केवळ 5.6 सेकंदांत 0 ते 100 किमी/तास इतका वेग गाठतं आणि याचा कमाल वेग 250किमी/तास इतका आहे.
Mercedes Benz GLS 450 Night Edition :
मध्ये देखील तेच 3.0 लिटरचे 'inline-six' पेट्रोल इंजिन वापरण्यात आलं आहे, जे 280 kW शक्ती आणि 500 Nm टॉर्क निर्माण करते; तर दुसरीकडं, Mercedes-Benz GLS 450d Night Edition मध्ये 3.0-लिटरचे 'inline-six' डिझेल इंजिन बसवण्यात आलं आहे, जे 270kW शक्ती आणि तब्बल 750 Nm इतका टॉर्क निर्माण करतं. GLS च्या या दोन्ही व्हेरियंट्सना स्थिर स्थितीतून (0) 100 किमी/तास इतका वेग गाठण्यासाठी 6.1 सेकंदांचा अवधी लागतो.
Mercedes-Benz GLE, GLS Night Editions किंमत:
Mercedes-Benz GLE 300d Night Edition ची किंमत 1.05 कोटी (एक्स-शोरूम) निश्चित करण्यात आली आहे, तर Mercedes-Benz GLE 450 Night Edition ची किंमत 1.14 कोटी (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. दुसरीकडं, Mercedes Benz GLS 450 Night Edition ची किंमत 1.41 कोटी (एक्स-शोरूम) इतकी आहे, तर Mercedes Benz GLS 450d Night Edition ची किंमत 1.43 कोटी (एक्स-शोरूम) इतकी आहे.
