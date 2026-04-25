Mercedes Benz CLA EV भारतात लाँच; एका चार्जवर 729 किमीची रेंज
मर्सिडिज बेंझनं भारतात Mercedes-Benz CLA EV लॉंच केलीय. 200 व्हेरिएंटसाठी 55 लाख रुपये (एक्स शोरूम) आणि CLA 2050+ व्हेरिएंटची किंमत 56 लाख रुपये आहे.
Published : April 25, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई : मर्सिडिज बेंझनं भारतात Mercedes Benz CLA EV ही लक्झरी सेडान CLA 200 व्हेरिएंटसाठी 55 लाख (एक्स-शोरूम) किमतीत लॉंच करण्यात आली आहे. दरम्यान, CLA 250+ व्हेरिएंट 59 लाख (एक्स-शोरूम) किमतीत (Mercedes Benz CLA EV Price) उपलब्ध आहे. या कारची 'लाँच एडिशन' देखील आहे, ज्याची किंमत 64 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. 2020 मध्ये इंटर्नल कम्बश्चन इंजिन (ICE) आवृत्ती बंद केल्यानंतर CLA चं हे पुनरागमन आहे.
Mercedes Benz CLA EV डिझाइन : मर्सिडीज बेंझ CLA EV मध्ये (Benz CLA EV) एक आकर्षक कूप-सेडान डिझाइन आहे, ज्यामध्ये एरोडायनॅमिक्सवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे. समोरच्या बाजूला, यात एक ग्लॉस-ब्लॅक क्लोज्ड ग्रिल आहे, जे प्रकाशित होणाऱ्या तीन-टोकांच्या ताऱ्यानं सुशोभित आहे. याच्या दोन्ही बाजूंना सिग्नेचर ट्विन-पॉड एलईडी हेडलॅम्प्स आहेत, जे एका बारीक लाईट बारनं जोडलेले आहेत. मागच्या बाजूला, अशीच एक लाईट पट्टी टेल लॅम्प्सना दृश्यात्मकरीत्या जोडते. बाजूनं पाहिल्यास,फ्लश डोअर हँडल्स आणि 18-इंच एअरो-ऑप्टिमाइझ्ड एएमजी अलॉय व्हील्स आहे. खरेदीदारांना क्लिअर ब्लू, कॉस्मिक ब्लॅक, पोलर व्हाईट, अल्पाइन ग्रे आणि पॅटागोनिया रेड यांसारख्या विविध रंगांचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
Mercedes Benz CLA EV इंटीरियर आणि वैशिष्ट्ये : आतमध्ये, इंटीरियर मर्सिडीज-बेंझच्या नवीनतम 'डिजिटल-फर्स्ट' डिझाइन आहे. स्टँडर्ड कॉन्फिगरेशनमध्ये 10.25 -इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि 14-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये, पॅसेंजर-साइड डिस्प्ले एक पर्यायी अतिरिक्त सुविधा म्हणून उपलब्ध आहे. प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये मेमरी फंक्शनसह पॉवर्ड आणि हीटेड फ्रंट सीट्स, एक स्थिर पॅनोरामिक ग्लास रूफ, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, टच-सेन्सिटिव्ह स्टीयरिंग कंट्रोल्स आणि डॅशबोर्ड आणि सेंटर कन्सोलवरील प्रीमियम ट्रिम डिटेल्स यांचा समावेश आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये सहा एअरबॅग्ज, एक 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेव्हल 2 ADAS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या इलेक्ट्रिक वाहनानं (EV) 'Euro NCAP' सुरक्षा चाचणीमध्ये 5-स्टार मानांकन प्राप्त केलं आहे.
Mercedes Benz CLA EV पॉवरट्रेन: भारतीय बाजारपेठेसाठी, Mercedes-Benz नं 'CLA 200' ही आवृत्ती (variant) सादर केली आहे, जी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर 542 किमीची ड्रायव्हिंग रेंज देते. दुसरीकडं, 'CLA 250+' ही आवृत्ती एकदा चार्ज केल्यावर 792 किमीची रेंज (Mercedes Benz CLA EV Range) प्रदान करते. ही आवृत्ती 85 kWh क्षमतेच्या बॅटरीनं आणि मागील बाजूस बसवलेल्या इलेक्ट्रिक मोटरनं सुसज्ज आहे; ही मोटर अंदाजे 268 hp इतकी शक्ती आणि 335 Nm इतका टॉर्क निर्माण करते.ही बॅटरी 240 kW DC फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते, ज्यामुळं केवळ 20 मिनिटांतच 400 किमीपर्यंतची रेंज मिळवणे शक्य होते. याव्यतिरिक्त, या सेडानमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण 'टू-स्पीड गिअरबॉक्स' देण्यात आला आहे, ज्यामुळं ही कार केवळ 6.7 सेकंदांतच 0 ते 100 किमी/तास इतका वेग गाठू शकते.
