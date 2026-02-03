मर्सिडीज बेंझ CLA EV भारतात एप्रिल 2026 मध्ये होणार लाँच
मर्सिडीज बेंझ भारतात एप्रिल 2026 मध्ये CLA EV सादर करणार आहे. हे कंपनीचं या वर्षातील महत्त्वाची लाँच असेल.
Published : February 3, 2026 at 4:14 PM IST
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझ भारतातील आपल्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी धोरणाला गती देण्यासाठी एप्रिल 2026 मध्ये CLA EV सादर करणार आहे. ही लक्झरी इलेक्ट्रिक सेडान गाडी भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात महत्त्वाच्या लाँचपैकी एक मानली जात आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या 2026 GLS आणि EQS सेलिब्रेशन एडिशन्सची जबाबदारी पुढं नेण्याचं काम या मॉडेलवर आहे. CLA पुन्हा भारतात आणताना मर्सिडीज-बेंझनं या कारला आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम केबिन आणि प्रगत इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेननं सज्ज केले आहे.
मर्सिडीज बेंझ CLA EV डिझाइन
CLA EV चं डिझाइन आधुनिक आणि स्टायलिश आहे, ज्यात इलेक्ट्रिक वाहनाची खास वैशिष्ट्ये असतील. समोरच्या भागात ग्लॉसी ब्लॅक फिनिशसह बंद ग्रिल असेल, ज्यावर प्रकाशमान थ्री-पॉइंटेड स्टार एलिमेंट्स आहेत. मर्सिडीजचे सिग्नेचर ट्विन-पॉड LED हेडलॅम्प्स एका पातळ LED लाइट स्ट्रिपनं जोडलेले आहेत. मागील भागातही तशाच LED स्ट्रिपनं टेललॅम्प्सचा वापर करण्यात आला आहे. साइड प्रोफाइलमध्ये फ्लश डोर हँडल्स आणि 17 ते 19 इंचचे या एरोडायनॅमिकली ऑप्टिमाइझ्ड अलॉय व्हील्स आहेत.
मर्सिडीज बेंझ CLA EV केबिन
आंतरराष्ट्रीय व्हर्जनमध्ये CLA EV ला स्टँडर्ड ड्युअल-स्क्रीन सेटअप मिळतंय. 10.25 इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि 14 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम यात उपलब्ध आहे. ऑप्शनल फ्रंट पॅसेंजर स्क्रीनही उपलब्ध आहे. केबिनमध्ये थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हीलवर टच-सेन्सिटिव्ह कंट्रोल्स आहेत, तर सेंटर कन्सोलवर कार्बन-फायबर अॅक्सेंट्स स्पोर्टी फील देतील.
मर्सिडीज-बेंझ CLA EV फीचर्स
कम्फर्टसाठी पॉवरड् आणि हीटेड फ्रंट सीट्स विथ मेमरी, फिक्स्ड पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल स्टँडर्ड आहेत. ऑप्शन्समध्ये 16-स्पीकर बर्मेस्टर ऑडिओ सिस्टीम, 14 इंच पॅसेंजर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले आणि ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल यांचा समावेश आहे. सेफ्टीमध्ये आठ एअरबॅग्स, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, लेव्हल 2 ADAS, टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम आणि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आहेत.
मर्सिडीज-बेंझ CLA EV पॉवरट्रेन
CLA EV दोन CLA 250+ आणि CLA 350 व्हेरिएंट्समध्ये येणार आहे . दोन्हीमध्ये 85 kWh बॅटरी पॅक आहे. CLA 250+ मध्ये रिअर-माउंटेड सिंगल मोटर आहे, जी 268 hp पॉवर आणि 335 Nm टॉर्क निर्माण करते. WLTP रेंज 792 किमी असेल. CLA 350 मध्ये ड्युअल मोटर सेटअप असून 349 hp आणि 515 Nm टॉर्क मिळेल.
