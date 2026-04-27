मर्सिडीज बेंझ भारतमध्ये सी-क्लास आणि ई-क्लासच्या 'सेलिब्रेशन एडिशन' लॉंच
मर्सिडीज-बेंझनं140 वर्षांच्या यशस्वी वाटचालिनिमित्त भारतात सी-क्लास आणि ई-क्लासच्या विशेष 'सेलिब्रेशन एडिशन'ची (Mercedes Benz C Class आणि Mercedes Benz E Class) मर्यादित आवृत्ती लॉंच केलीय.
Published : April 27, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझ कंपनीनं आपल्या जागतिक 140 वर्षांच्या यशस्वी इतिहासाच्या निमित्तानं भारतात सी-क्लास आणि ई-क्लास या दोन लोकप्रिय सेडान्सच्या विशेष 'सेलिब्रेशन एडिशन'ची मर्यादित आवृत्ती (Mercedes Benz C Class आणि Mercedes Benz E Class) सादर केली आहे. हे मॉडेल्स सीएलए इलेक्ट्रिक लॉंचच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आले. प्रत्येक मॉडेलचे फक्त 140 युनिट्स उपलब्ध असतील, ज्यामुळं ही कार्स अधिक एक्सक्लुझिव्ह बनेल. यापूर्वी ईक्यूएस आणि मेबॅक जीएलएसवरही अशा आवृत्त्या पाहायला मिळाल्या होत्या.
सेलिब्रेशन एडिशनची किंमत आणि उपलब्धता : सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत 62.40 लाख रुपये आहे, जी नियमित सी-क्लासच्या 59.90 लाख रुपयांच्या तुलनेत काही प्रमाणात जास्त आहे. दुसरीकडं, ई-क्लास सेलिब्रेशन एडिशनची किंमत 82.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर स्टँडर्ड मॉडेल 80 लाख रुपयांपासून सुरू होतं. दोन्ही आवृत्त्या मर्यादित प्रमाणात असल्यानं लवकर विकल्या जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन वैशिष्ट्ये आणि एक्सक्लुझिव्हिटी : मेकॅनिकलदृष्ट्या या सेलिब्रेशन एडिशन्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मुख्य बदल फीचर्स आणि एक्सक्लुझिव्हिटीमध्ये आहेत. दोन्ही मॉडेल्समध्ये मर्सिडीज-बेंझ डॅशकॅम, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, रियर सीट कम्फर्ट कुशन्स आणि क्युरेटेड कलेक्टिबल्सचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळं अनुभव अधिक समृद्ध आणि विशेष होतो. याशिवाय कस्टम की बॉक्स सारखे अतिरिक्त आयटम्स देखील उपलब्ध आहे.
सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशनचे तपशील : सी-क्लास सेलिब्रेशन एडिशन 2.0 लिटर चार-सिलेंडर डीजल इंजनसह माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमनं सुसज्ज आहे. यात 197 बीएचपी पॉवर आणि अतिरिक्त 20 बीएचपी बूस्टसह 440 एनएम टॉर्क मिळतं. पॉवर 9-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनद्वारे रियर व्हील्सना दिली जाते. फीचर्समध्ये हीटेड आणि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कॅमेरा, बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 11.9 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट युनिट आणि पूर्ण डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर यांचा समावेश आहे. हे सर्व वैशिष्ट्ये नियमित मॉडेलप्रमाणेच आहेत, परंतु सेलिब्रेशन एडिशन अतिरिक्त एक्सेसरीजमुळं वेगळं ठरतं.
ई-क्लास सेलिब्रेशन एडिशनचे तपशील : भारतात ई-क्लास फक्त लाँग व्हीलबेस (LWB) फॉर्ममध्ये उपलब्ध आहे. सेलिब्रेशन एडिशनमध्ये 2.0 लिटर डीजल इंजन आहे, जे 194 बीएचपी पॉवर आणि 440 एनएम टॉर्क तयार करतं. याला 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स आणि रियर-व्हील ड्राइव लेआउट मिळतं. मुख्य फीचर्समध्ये 14.4 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 64-कलर अॅम्बियंट लाइटिंग, फोर-झोन क्लायमेट कंट्रोल, रियर प्रवाशांसाठी इलेक्ट्रिक सनब्लाइंड्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि वायरलेस चार्जिंग यांचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्ये लक्झरी सेडानला अधिक आरामदायक आणि आधुनिक बनवतात.
का विशेष आहे ही आवृत्ती? : 140 वर्षांच्या मर्सिडीज-बेंझ ब्रँडच्या वारशाचा सन्मान करणारी ही मर्यादित एडिशन कारप्रेमींसाठी खास संधी आहे. फक्त 140 युनिट्समुळं ही कार्स भविष्यात कलेक्टर आयटम्स म्हणून ओळखल्या जाऊ शकते. कंपनीनं यापूर्वीही अशा स्मरणिका मॉडेल्स लॉंच केले आहेत. मर्सिडीज-बेंझ भारतात आपली उपस्थिती मजबूत करत असून, लक्झरी सेगमेंटमध्ये नवीन इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड पर्याय देखील आणत आहे. सी-क्लास आणि ई-क्लास या दोन्ही मॉडेल्स भारतीय बाजारात नेहमीच लोकप्रिय राहिल्या आहेत. सेलिब्रेशन एडिशनमुळं ग्राहकांना अधिक मूल्य आणि एक्सक्लुझिव्हिटी मिळणार आहे.
