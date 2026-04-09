मर्सिडीज एमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशन भारतात लाँच; किंमत 1.52 कोटी

Mercedes AMG GLE Coupe Performance Edition मध्ये ३.०-लिटर इनलाइन-सिक्स टर्बो पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे.

Mercedes AMG GLE Coupe Performance Edition
मर्सिडीज एमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशन (Mercedes)
Published : April 9, 2026 at 5:23 PM IST

मुंबई : मर्सिडीज-एएमजीने भारतातील लग्जरी एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नवी भर घातली आहे. कंपनीने GLE Coupe Performance Edition लाँच केली आहे. या काराची एक्स-शोरूम किंमती 1.52 रुपये ठेवण्यात आली. ही स्पेशल एडिशन स्टँडर्ड AMG GLE Coupe पेक्षा वरच्या स्तरावर आहे. जे ग्राहक अधिक डायनॅमिक, चेसिस-फोकस्ड आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंग अनुभव शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी ही परफेक्ट निवड आहे. ही एडिशन AMG Dynamic Plus Package स्टँडर्ड फिटमेंटसह येते.

पॉवरट्रेन आणि परफॉर्मन्स : एएमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशनमध्ये यंत्रणा स्टँडर्ड AMG GLE 53 सारखीच ठेवली आहे. यात 3.0 लिटर इनलाइन-सिक्स टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 435 हॉर्सपॉवर आणि 560Nm टॉर्क निर्माण करते. यासोबत 9-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि फुल-टाइम ऑल-व्हील ड्राइव (4मॅटिक) सिस्टम आहे. कंपनीच्या मते, ही गाडी 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 5.3 सेकंदांत गाठते, तर कमाल वेग 250 किमी/तास पर्यंत मर्यादित आहे. एडिशनमध्ये अ‍ॅडाप्टिव्ह सस्पेन्शन सिस्टम आणि AMG-ट्यून्ड एक्झॉस्ट मॅपिंग देण्यात आली आहे. यामुळं इंजिनचा आवाज अधिक आकर्षक आणि राइड अनुभव अधिक एंगेजिंग होतो. AMG Dynamic Plus Package मुळं सक्रिय रोल स्टॅबिलायझेशन, तीक्ष्ण बॉडी कंट्रोल आणि आक्रमक ब्रेकिंग सेटअप मिळतो. ब्रेक कॅलिपर्स लाल रंगाचे आहेत, जे गाडीच्या स्पोर्टी लुकला पूरक आहेत.

युनिक आणि स्पोर्टी डिझाइन एलिमेंट्स : परफॉर्मन्स एडिशनला स्टँडर्ड मॉडेलपासून वेगळं ओळखता यावं, यासाठी खास फीचर्स देण्यात आलं आहेत. यात एक्सक्लुझिव्ह 22 इंच ब्लॅक-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स आहेत, जे गाडीला अधिक आक्रमक आणि परफॉर्मन्स ओरिएंटेड लुक देतात. AMG-बॅज्ड परफॉर्मन्स स्टीयरिंग व्हील इंटिरियरमध्ये स्पोर्टी फील वाढवते. बाह्यरूपात मोठा ग्रिल, AMG बॅज, क्रोम-फिनिश्ड व्हर्टिकल बार्स आणि LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्ससह DRLs आहेत. मागील बाजूला LED टेललाइट्स, बूट-लिड स्पॉयलर आणि ड्युअल टेलपाइप्स आहेत.

इंटिरियर आणि फीचर्स : केबिनमध्ये लग्जरी आणि टेक्नॉलॉजीचा उत्कृष्ट मेळ साधला आहे. दोन 12.3 इंच डिस्प्ले आहेत. एक इन्स्ट्रुमेंट पॅनलसाठी आणि दुसरा इन्फोटेनमेंट सिस्टमसाठी. हेड अप डिस्प्ले (HUD), पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर आणि 4-झोन क्लायमेट कंट्रोल यासारखी फीचर्स उपलब्ध आहेत. फ्रंट सीट्स पॉवर-अॅडजस्टेबल, वेंटिलेशन, हीटिंग आणि मेमरी फंक्शनसह आहेत.ऑडिओ अनुभवासाठी 13-स्पीकर Burmester साउंड सिस्टम देण्यात आली आहे, जी प्रीमियम संगीत प्रेमींसाठी आदर्श आहे. एकूणच इंटिरियर उच्च दर्जाचे मटेरियल्स, आरामदायक सीटिंग आणि आधुनिक टेक्नॉलॉजीनं भरलेलं आहे.

