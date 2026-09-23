Mercedes AMG G63 Offroad Pro भारतात दाखल! किंमत 3.80 कोटी...
मर्सिडीज-बेंझ इंडियानं Mercedes-AMG G63 Offroad Pro लाँच केली असून तिची किंमत 3.80 कोटी आहे.
Published : September 23, 2026 at 5:03 PM IST
मुंबई: मर्सिडीज बेंझ इंडियानं आपल्या हाय-परफॉर्मन्स SUV ची ऑफ-रोड आवृत्ती सादर करून दमदार एन्ट्री केली आहे. Mercedes-AMG G63 Offroad Pro भारतात 3.80 कोटी (एक्स-शोरूम) किमतीत लाँच करण्यात आली आहे. मर्यादित संख्येनं उपलब्ध असलेली ही आवृत्ती केवळ निवडक ग्राहकांसाठी राखीव आहे. स्टँडर्ड AMG G63 च्या तुलनेत, यात विशेष ऑफ-रोड हार्डवेअर आणि स्टायलिंगमधील सुधारणा आहेत, ज्यामुळं विविध प्रकारच्या भूप्रदेशांवर (टेरन्स) गाडीची कामगिरी अधिक चांगली होते.
कामगिरी आणि इंजिन: Mercedes-AMG G63 Offroad Pro मध्ये कंपनीचं शक्तिशाली 4.0-लिटर ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देण्यात आलं आहे, ज्याला 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टम आणि इंटिग्रेटेड स्टार्टर-जनरेटरची जोड दिली आहे. हे पॉवरट्रेन 430kW (585हॉर्सपॉवर) पॉवर आणि 850Nm टॉर्क निर्माण करते, तसंच हायब्रिड सिस्टमद्वारे अतिरिक्त 15kW चा बूस्ट मिळतो. मर्सिडीजच्या मते, ही SUV अवघ्या 4.4 सेकंदात 0 ते 100किमी/तास वेग गाठते, तर तिचा कमाल वेग (टॉप स्पीड) इलेक्ट्रॉनिकरित्या 240किमी/तास इतका मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. शक्तिशाली इंजिन आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाचा हा संगम शहरातील रस्ते तसंच आव्हानात्मक ऑफ-रोड अडथळ्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी सुनिश्चित करतो.
स्टायलिंगमधील बदल: बाह्य डिझाइनमध्ये AMG-विशिष्ट बंपर्स, स्टेनलेस-स्टील इन्सर्ट्स, AMG बॅजिंग आणि इतर तपशीलांचा समावेश आहे, जे 'Offroad Pro' व्हेरिएंटला स्टँडर्ड G63 पासून वेगळे ठरवतात. आतील भागात मर्सिडीजची अत्याधुनिक MBUX NTG7 इन्फोटेनमेंट सिस्टम देण्यात आली आहे; यात ड्युअल 12.3-इंच डिस्प्ले, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, ऑगमेंटेड-रिअॅलिटी नेव्हिगेशन आणि अनेक USB-C पोर्ट्सचा समावेश आहे. याच्या कॅबिनमध्ये नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, ॲम्बियंट लायटिंग आणि बर्मेस्टर (Burmester) 3D सराउंड साउंड सिस्टम (18 स्पीकर्स आणि 760-वॉट आउटपुटसह) देण्यात आली आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये ॲक्टिव्ह ब्रेक असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट आणि 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टीमचा समावेश आहे.
मेकॅनिकल आणि ऑफ-रोड वैशिष्ट्ये: 'ऑफरोड प्रो' व्हेरिएंटमध्ये एएमजी परफॉर्मन्स 4MATIC ऑल-व्हील ड्राइव्ह आणि एएमजी ॲक्टिव्ह राइड कंट्रोल सस्पेंशन आहे. एक नवीन ऑफ-रोड इंटरफेस वाहनाची स्थिती, कंपासची दिशा, उंची, स्टीयरिंग अँगल, टायरचा दाब आणि डिफरेंशियल लॉकची स्थिती दाखवतो. 'ट्रान्सपरंट हूड' हे वैशिष्ट्य वाहनाच्या पुढील भागाखालील भागाचे व्हर्च्युअल दृश्य देण्यासाठी कॅमेऱ्यांचा वापर करते. एएमजी ॲक्टिव्ह राइड कंट्रोल सस्पेंशनमध्ये ॲक्टिव्ह रोल स्टॅबिलायझेशन आहे, ज्यामुळं ड्रायव्हरला तीन सेटिंग्जमध्ये सस्पेंशनची कडकपणा समायोजित करता येतो; यामुळं व्हील आर्टिक्युलेशन, ट्रॅक्शन आणि स्थिरता वाढते. एएमजी ट्रॅक्शन प्रो प्रत्येक चाकावरील ब्रेकिंग फोर्स नियंत्रित करून 'रॉक' आणि 'सँड' ड्राइव्ह मोडमध्ये पकड सुधारते, ज्यामध्ये ड्रायव्हर सात स्तरांवर लॉकिंग इफेक्ट समायोजित करू शकतो. अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमध्ये एकात्मिक ॲल्युमिनियम पॅनेल आणि मागील बाजूस जाण्यासाठी शिडीसह एक व्यावसायिक रूफ लगेज रॅक समाविष्ट आहे, ज्यामुळं साहित्य वाहून नेणे सोपं होतं. ही एसयूव्ही मॅट ब्लॅक फिनिश असलेल्या 20-इंच एएमजी फाईव्ह-ट्विन-स्पोक अलॉय व्हील्सवर चालते, ज्यावर 275/50 आर20 टायर बसवलेले आहेत; ही विशिष्ट रचना केवळ याच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. मर्यादित उत्पादन आणि विशेष ऑफ-रोड क्षमतांमुळं, लक्झरी आणि साहस या दोन्हीच्या शौकिनांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरतो.
मर्सिडीज-एएमजी जी63 ऑफरोड प्रो भारतातील उच्चभ्रू ग्राहकांसाठी एक नवीन पर्याय सादर करते. शक्तिशाली इंजिन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि मजबूत ऑफ-रोड क्षमता यांचा मिलाफ असलेली ही एसयूव्ही शहरी आणि खडबडीत अशा दोन्ही प्रकारच्या भूभागांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करते. तिची मर्यादित उपलब्धता पाहता, एक खास अनुभव घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी हे एक आदर्श मॉडेल आहे.
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