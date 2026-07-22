612 hp पॉवरसह मर्सिडीज AMG E 53 भारतात उद्या होतेय लॉंच
Mercedes AMG E 53 उद्या भारतात लाँच होणार आहे. 'E 53' ही नवीन प्लग-इन हायब्रिड अवतारात दमदार पुनरागमन करतेय.
Published : July 22, 2026 at 3:30 PM IST
नवी दिल्ली: मर्सिडीज-बेंझ भारतात आपल्या लोकप्रिय E-क्लास सेडानच्या परफॉर्मन्स व्हर्जनसह मोठी एंट्री करण्यासाठी सज्ज आहे. कंपनी उद्या (23जुलै) मर्सिडीज AMG E 53 लॉंच करणार आहे. ही नवीन मॉडेल प्लग-इन हायब्रिड (PHEV) तंत्रज्ञानासह येते. नियमित E-क्लास आणि अधिक आक्रमक AMG मॉडेल्समध्ये योग्य मध्यभागी स्थान घेणारी ही कार दैनंदिन वापर, दमदार परफॉर्मन्स आणि समृद्ध फीचर्सचा समन्वय साधते. ही लॉंच ग्लोबल डेब्यूनंतर (मार्च 2024) सुमारे दोन वर्षांनंतर भारतात होत आहे. BMW M5 आणि Porsche Panamera सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांसमोर ती हायब्रिड परफॉर्मन्स, लक्झरी आणि व्यावहारिकतेचा संतुलित पर्याय म्हणून उभी राहील.
Mercedes AMG E 53: मर्सिडीज-AMG नं नव्या हायब्रिड सेटअपनुसार चेसिसमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. फ्रंट आणि रियर अॅक्सलला अतिरिक्त ब्रेसिंग, 11 मिलिमीटर रुंद फ्रंट ट्रॅक आणि Comfort, Sport व Sport+ मोड्ससह अॅडाप्टिव्ह सस्पेन्शन देण्यात आलं आहे. ब्रेकिंग सिस्टमला एनर्जी रिकुपरेशनशी सुसंगत करण्यात आलं आहे. बाह्यरूपात E 53 स्टँडर्ड E-क्लासपेक्षा अधिक स्पोर्टी दिसते. यात इलुमिनेटेड AMG ग्रिल, मोठ्या एअर इंटेक्ससह रिडिझाइन केलेला फ्रंट बंपर, रुंद फ्रंट फेंडर्स, बूट-लिड स्पॉयलर आणि ब्लॅक डिफ्यूजरसह रियर बंपरचा समावेश आहे. चार राउंड एक्झॉस्ट टिप्स स्पोर्टी अपील वाढवतात.
केबिन आणि फीचर्स : आतील भागात AMG सीट्स, पावर्ड फ्रंट सीट सेटअप आणि AMG स्टियरिंग व्हील दिले गेले आहेत. डॅशबोर्डवर 12.3 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले आणि 14.4 इंच टचस्क्रीन आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध Superscreen (पॅसेंजर डिस्प्लेसह) भारतात मिळेल की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. इतर अपेक्षित फीचर्समध्ये Burmester ऑडिओ सिस्टम, पॅनोरामिक सनरूफ, अॅम्बियंट लायटिंग, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी, 360 डिग्री कॅमेरा आणि अनेक एअरबॅग्स यांचा समावेश आहे. प्रीमियम मटेरियल आणि AMG स्पोर्टी टचसह केबिन आरामदायक आणि टेक्नॉलॉजीने भरलेले आहे.
हायब्रिड पॉवरट्रेन: मागील E 53 मॉडेल 48V माइल्ड-हायब्रिड होते, तर नवीन व्हर्जन पूर्ण प्लग-इन हायब्रिड आहे. यात 3.0लिटर टर्बो-पेट्रोल इनलाइन-6 इंजिन आणि 9-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्समध्ये इंटिग्रेटेड इलेक्ट्रिक मोटर आहे. एकूण सिस्टम 585 hp पॉवर आणि 750 Nm टॉर्क जनरेट करते. AMG 4Matic+ ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टमद्वारे सर्व चार चाकांना पॉवर मिळते. ऑप्शनल AMG Dynamic Plus पॅकेजसह Race Start मोड सक्रिय केल्यावर आउटपुट 612 hp पर्यंत वाढते. यासह 0-100kmph वेग फक्त 3.8 सेकंदांत आणि टॉप स्पीड 280 kmph मिळते. 21.2kWh लिथियम-आयन बॅटरीमुळं इलेक्ट्रिक-ओन्ली रेंज 100 km पेक्षा जास्त उपलब्ध आहे. 11 kW AC चार्जिंग सपोर्ट आहे; काही बाजारात 60 kW DC फास्ट चार्जिंगद्वारे 10 ते 80 टक्के चार्ज 20 मिनिटांत होऊ शकते.
लॉंच : भारतात लॉंचनंतर ही कार BMW M5 आणि Porsche Panamera यांच्याशी स्पर्धा करेल. हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळं ती इंधनक्षमता आणि पर्यावरणस्नेही पर्यायही देते. दैनंदिन वापरासाठी आरामदायक आणि वीकेंड ट्रॅक ड्राइव्हसाठी दमदार परफॉर्मन्स देणारी ही कार AMG चाहत्यांसाठी आकर्षक ठरेल.
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