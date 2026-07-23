ETV Bharat / technology

मर्सिडीज बेंझ AMG E 53 हायब्रिड लाँच: 1.45 कोटींमध्ये 585 बीएचपी, 100किमी EV रेंज

मर्सिडीज-बेंझनं AMG E 53 हायब्रिड लाँच केलीय. 1.45 कोटी किंमतीत 585 बीएचपी आणि 100 किमी EV रेंज मिळणारी ही पहिली AMG PHEV सेडान आहे.

Mercedes AMG E 53 Hybrid
मर्सिडीज बेंझ AMG E 53 हायब्रिड (Mercedes)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: मर्सिडीज-बेंझ इंडियानं आपल्या परफॉर्मन्स पोर्टफोलिओमध्ये एक नवीन कार लॉंच केलीय. कंपनीनं नवी Mercedes AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ सेडान भारतात लाँच केली. ही भारतातली पहिली प्लग-इन हायब्रिड AMG E-Class आहे. Performance Edition ची किंमत 1.45 कोटी रुपये आणि Racing Edition ची किंमत 1.48 कोटी रुपये (दोन्ही एक्स-शोरूम) आहे. डिलिव्हरी देखील सुरू झाली आहे. हे लाँच मर्सिडीज-बेंझ इंडियाच्या “पॉवरट्रेन अ‍ॅग्नॉस्टिक” धोरणाला बळकटी देणार आहे. ग्राहकांना आता इंटरनल कम्बस्टन, हायब्रिड, प्लग-इन हायब्रिड आणि पूर्ण इलेक्ट्रिक मॉडेल्सची निवड उपलब्ध झाली आहे. कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आणि सीईओ संतोष अय्यर यांनी सांगितलं की, AMG E 53 Hybrid मध्ये AMG ची अपेक्षित परफॉर्मन्स आणि प्लग-इन हायब्रिडची कार्यक्षमता व व्यावहारिकता एकत्रित झाली आहे. दैनंदिन कम्युटिंगसाठी तसंच उत्साही ड्रायव्हिंगसाठी ही कार समानरीत्या उपयुक्त आहे.

पॉवरट्रेन आणि परफॉर्मन्स : AMG E 53 Hybrid 4MATIC+ मध्ये 3.0 लिटर इनलाइन सिक्स-सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आहे, जे 449 बीएचपी निर्माण करते. यासोबत 120 kW इलेक्ट्रिक मोटर AMG SPEEDSHIFT TCT 9G ट्रान्समिशनमध्ये इंटिग्रेटेड आहे. एकूण सिस्टीम आउटपुट 585 बीएचपी आणि 750 Nm टॉर्क आहे. RACE START फंक्शनद्वारे क्षणभर 612 बीएचपी मिळते. कार 0 ते 100 किमी/तास वेग 3.8 सेकंदात गाठते. टॉप स्पीड 250 किमी/तास इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड आहे. AMG Driver's Package घेतल्यास ही 280 किमी/तासपर्यंत वाढवता येते. ही परफॉर्मन्स AMG च्या खऱ्या वारसाला साजेशी आहे.

100 किमीपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक रेंज: कारमध्ये 400-व्होल्ट बॅटरी पॅक आहे. WLTP सायकलनुसार शुद्ध इलेक्ट्रिक मोडमध्ये 100 किमीपेक्षा जास्त रेंज मिळते. इलेक्ट्रिक मोटर 140 किमी/तास वेगानं गाडी चालवू शकते. 11 kW AC ऑनबोर्ड चार्जर स्टँडर्ड आहे. बॅटरीचं डिझाइन दैनंदिन इलेक्ट्रिक ड्रायव्हिंग आणि हाय परफॉर्मन्स यांचा समतोल साधते. स्पिरिटेड ड्रायव्हिंगमध्ये बूस्टसाठी रिझर्व्ह क्षमता ठेवली आहे. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंगद्वारे ऊर्जा पुनर्प्राप्तीही होते.

AMG चेसिस आणि ड्रायव्हिंग तंत्रज्ञान : कारमध्ये AMG RIDE CONTROL सस्पेन्शन, AMG Performance 4MATIC+ पूर्ण व्हेरिएबल ऑल-व्हील ड्राइव्ह आणि अ‍ॅक्टिव्ह रियर-एक्सल स्टिअरिंग स्टँडर्ड आहेत. कमी वेगात रियर व्हील्स 2.5 डिग्री उलट दिशेनं आणि जास्त वेगात समान दिशेनं फिरतात. यामुळं एजिलिटी आणि स्टेबिलिटी दोन्ही मिळतात. ड्राइव्ह मोड्समध्ये Comfort, Sport, Sport+, Slippery, Individual, Electric आणि Battery Hold समाविष्ट आहेत. AMG DYNAMIC PLUS पॅकेजमध्ये इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप रियर डिफरेंशियल, डायनॅमिक इंजिन माउंट्स, हाय-परफॉर्मन्स ब्रेक्स, AMG परफॉर्मन्स स्टीयरिंग व्हील आणि RACE START मिळतात.

बाह्य वैशिष्टये : बाह्यरूपात AMG-स्पेसिफिक इल्युमिनेटेड ग्रिल, विस्तृत फ्रंट फेंडर्स, आक्रमक बंपर, “Turbo Hybrid” बॅजिंग, AMG डिफ्यूजर, स्पॉइलर आणि क्वाड एक्झॉस्ट आउटलेट्स आहेत. 20 इंच AMG अलॉय व्हील्स, AMG Night Package II आणि DIGITAL LIGHT स्टँडर्ड आहेत. ही कार सहा रंगात उपलब्ध आहे. कॅबिनमध्ये ARTICO आणि MICROCUT अपहोल्स्ट्री, रेड स्टिचिंग, AMG स्पोर्ट्स सीट्स, AMG ट्रॅक पेस, हायब्रिड एनर्जी स्क्रीन्स, Burmester 4D 17-स्पीकर साउंड सिस्टम (730W), रियर सनब्लाइंड्स आणि इलेक्ट्रिक रियर विंडस्क्रीन ब्लाइंड आहेत. ही कार परफॉर्मन्स, इको-फ्रेंडली तंत्रज्ञान आणि लग्जरी यांचा अद्भुत मेळ आहे.

हे वाचलंत का :

  1. फोर्स मोटर्सनं लाँच केली नवी अर्बनिया डिलक्स; प्रीमियम व्हॅन सेगमेंटमध्ये मोठी झलक
  2. 612 hp पॉवरसह मर्सिडीज AMG E 53 भारतात उद्या होतेय लॉंच
  3. मारुती सुझुकीनं वाहनांच्या किमतीत केली पुन्हा 30,000 रुपयांपर्यंत वाढ

TAGGED:

MERCEDES AMG E 53 HYBRID
MERCEDES AMG E 53
मर्सिडीज बेंझ AMG E 53 हायब्रिड
MERCEDES AMG E 53 HYBRID LAUNCH
MERCEDES AMG E 53 HYBRID LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.