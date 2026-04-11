Mercedes AMG A45 S Aero Track Edition भारतात लॉंच; किंमत 87 लाख रुपये
मर्सिडीज बेंझनं भारतात AMG A45 S Aero Track Edition लॉंच केलं. 78 लाख रुपयांच्या किंमतीत ही मर्यादित आवृत्ती तीन वर्षांनंत परत आलीय.
Published : April 11, 2026 at 10:07 AM IST
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझनं भारतात आपल्या हाय-परफॉर्मन्स एएमजी लाइनअपमध्ये एक खास आवृत्ती लॉंच केलीय. कंपनीनं मर्सिडीज एएमजी ए45 एस एरो ट्रॅक एडिशन लॉंच केली असून, त्याची एक्स-शोरूम किंमत 87 लाख रुपये आहे. जवळपास तीन वर्षांनंतर A45 भारतात परत आलीय आहे. यापूर्वीचा A45 एएमजी 92.50 लाख रुपयांना विकली जात होती. नवीन एडिशन यापेक्षा 5.5 लाख रुपयांनी स्वस्त आहे. ही मर्यादित कार उत्साही आणि ट्रॅक-फोकस्ड खरेदीदारांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. यासोबतच कंपनीनं मर्सिडीज-एएमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशन देखील 1.52 कोटी रुपयांमध्ये लॉंच केलीय.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : मर्सिडीज-एएमजी ए45 एस एरो ट्रॅक एडिशनमध्ये 2.0 लिटर, चार-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 421 एचपी पॉवर आणि 500एनएम टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन स्टँडर्ड ए45 एस शी समान आहे. यासोबत एएमजी 4मॅटिक+ ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन जोडलं आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही कार 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 3.9 सेकंदांत गाठते. इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड 270 किमी/तास आहे. यात कोणतेही मेकॅनिकल बदल करण्यात आलेले नाहीत. अपडेट मुख्यतः स्टाइलिंग आणि एरोडायनामिक्सवर केंद्रित आहे. हे इंजिन उच्च-कार्यक्षमता आणि दैनंदिन वापरासाठी योग्य असल्याचे सिद्ध झालं आहे. उत्साही ड्रायव्हर्सना ही कार ट्रॅकवर आणि रस्त्यावर दोन्ही ठिकाणी थरारक अनुभव देते.
डिझाइन आणि एरोडायनामिक्स : एरो ट्रॅक एडिशनला वेगळं ठरवणारा मुख्य भाग म्हणजे एएमजी एरोडायनामिक्स पॅकेज. यात फिक्स्ड रिअर विंग, अधिक प्रमुख फ्रंट स्प्लिटर आणि रिवर्क्ड रिअर डिफ्यूजर समाविष्ट आहे. हे सर्व घटक विंड टनेल टेस्टिंगद्वारे विकसित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळं उच्च वेगावर स्थिरता वाढते. कारला अधिक आक्रमक लुक देण्यासाठी एएमजी नाइट पॅकेज देण्यात आलं आहे. यात ग्लॉस-ब्लॅक डिटेलिंग, 19 इंच एएमजी फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स (मॅट ब्लॅक फिनिश) आणि रेड ब्रेक कॅलिपर्सचा समावेश आहे. हे बदल कारला ट्रॅक-फोकस्ड अपील देतात, परंतु मूलभूत हार्डवेअरमध्ये बदल केलेला नाही. बाह्यरूप अधिक स्पोर्टी आणि मोटरस्पोर्ट-प्रेरित दिसते. ही विशेष आवृत्ती भारतातील niche सेगमेंटमधील खरेदीदारांसाठी तयार करण्यात आली आहे. मर्यादित उत्पादन आणि स्पर्धात्मक किंमत यामुळं उत्साही लोकांना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे. मर्सिडीज-एएमजी भारतात विशेष एडिशन्स आणून प्रीमियम परफॉर्मन्स कार बाजारात आपली मजबूत उपस्थिती कायम ठेवत आहे.
बाजारातील स्थान : भारतात हाय-परफॉर्मन्स हॅचबॅकचा सेगमेंट छोटा असला तरी, एएमजी ए45 एस एरो ट्रॅक एडिशन सारख्या कार्स उत्साहींसाठी आकर्षक पर्याय आहेत. याची किंमत प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सच्या तुलनेत योग्य आहे. यासोबत लॉंच झालेल्या जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशनमुळं कंपनीचा पोर्टफोलिओ अधिक समृद्ध झाला आहे. एकूणच, ही कार केवळ वेगवान नाही तर स्टाइलिश आणि एक्सक्लुसिव्ह देखील आहे. मर्सिडीज-एएमजीनं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, ते भारतीय बाजारपेठेच्या गरजा समजून घेत विशेष उत्पादनं आणतात.
