AI निर्मित मजकुराबाबत कडक नियम लागू, MeitY नं मांडला नवीन बदलाचा प्रस्ताव

MeitY नं AI निर्मित मजकुराबाबत अधिक कडक नियम लागू केले आहेत.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 4:04 PM IST

मुंबई: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं (MeitY) आपल्या 'आयटी नियमांच्या मसुदा सुधारणां'मध्ये एका नवीन बदलाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या सुधारणेद्वारे, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 'कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे' (AI) तयार करण्यात आलेल्या मजकुराच्या (content) लेबलिंगबाबत अधिक कडक मार्गदर्शक तत्त्वं लागू करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयानं या नवीन नियमांवर अभिप्राय (feedback) सादर करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवली आहे; ही मुदत 29 एप्रिलवरून पुढं ढकलून 7 मे करण्यात आली आहे. AI लेबल्सबाबतचा हा प्रस्तावित बदल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा सोशल मीडिया संकेतस्थळांवर AI-निर्मित प्रतिमा आणि व्हिडिओंचं प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढलं आहे, आणि 'डीपफेक्स' (deepfakes) तसंच चुकीच्या माहितीबाबतच्या चिंता अधिकच तीव्र झाल्या आहेत.

AI लेबलिंग नियमांमध्ये सुधारणा : MeitY नं जारी केलेल्या एका नवीन अधिसूचनेत, मंत्रालयानं AI-निर्मित मजकुराच्या लेबलिंगबाबत अधिक कडक भूमिका स्वीकारली आहे. विशेषतः, 'नियम 3(3)(a)(ii)' मध्ये एका सुधारणेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे; हा नियम ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सद्वारे ही लेबल्स कशा प्रकारे प्रदर्शित केली जावीत, याशी संबंधित आहे. यापूर्वी, प्लॅटफॉर्म्सना केवळ हे सुनिश्चित करणे आवश्यक होतं की, AI लेबल्स दृश्य प्रदर्शनामध्ये (visual display) "प्रकर्षानं दिसून येतील"(prominent visibility). तथापि, आता हे सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आलं आहे की, "जोपर्यंत तो मजकूर प्रदर्शित होत असेल, तोपर्यंत संपूर्ण कालावधीसाठी ते लेबल दृश्य प्रदर्शनामध्ये सतत आणि स्पष्टपणे दिसून येईल."

AI लेबल प्रदर्शित करणे आवश्यक : हा प्रस्तावित बदल किरकोळ वाटू शकतो, परंतु त्यातील "सतत आणि स्पष्टपणे दिसून येणे" (continuously and clearly visible) हा वाक्प्रचार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोणत्याही AI-निर्मित मजकुरासाठी मग ती प्रतिमा असो, व्हिडिओ, ऑडिओ किंवा एखादा मजकूर जोपर्यंत तो स्क्रीनवर दृश्यमान असेल, तोपर्यंत प्लॅटफॉर्म मालकांनी संबंधित AI लेबल सतत आणि स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. परिणामी, केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असलेली, किंवा क्षणभर चमकून लगेचच नाहीशी होणारी लेबल्स वापरण्यास यापुढं परवानगी दिली जाणार नाही.

अभिप्राय सादर करण्याची संधी : "संबंधित भागधारकांना (stakeholders) यावर आपला अभिप्राय सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असं त्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. सल्लामसलत प्रक्रिया अद्याप सुरू असतानाच, एखाद्या मसुदा सुधारणेमध्ये बदल करणे ही, निःसंशयपणे, एक असामान्य घटना आहे; तथापि, संबंधित भागधारकांना या बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आपला अभिप्राय नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानं MeitY नं या प्रक्रियेची अंतिम मुदत 29 एप्रिलवरून 7 मेपर्यंत वाढवली आहे. विशेष म्हणजे, मंत्रालयानं 'माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यम आचारसंहिता) नियम, 2021' मधील प्रस्तावित सुधारणांचा मसुदा 3 मार्च रोजी आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केला होता.

हे वाचलंत का :

  1. सुधारित प्रतिमा निर्मिती आणि तर्कक्षमतांसह OpenAI ChatGPT Images 2.0 सादर
  2. Vivo X300 Ultra आणि X300 FE 'या' तारखेला होणार लॉंच..
  3. Motorola Edge 70 Pro भारतात 6500mAh बॅटरी आणि 50MP च्या तीन कॅमेऱ्यासह लॉंच

