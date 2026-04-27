Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X चिपसेट्स सादर
MediaTek नं Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450 X हे 4nm मिड-प्रीमियम चिपसेट्स सादर केले आहेत.
Published : April 27, 2026 at 2:54 PM IST
नवी दिल्ली : MediaTek नं Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X हे चिपसेट्स सादर केले आहेत. कंपनीनं अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु हे दोन्ही चिपसेट्स सध्या चिप-निर्मात्याच्या (chipmaker) वेबसाइटवर सूचीबद्ध आहेत, ज्याद्वारे त्यांची तांत्रिक वैशिष्ट्ये (specifications) समोर आली आहेत. हे चिपसेट्स प्रगत 4nm प्रक्रियेचा वापर करून तयार करण्यात आले आहेत आणि त्यामध्ये 2.6GHz वेगानं चालणारे चार 'प्राइम CPU कोअर्स' (prime CPU cores) आहेत. Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X हे चिपसेट्स Wi-Fi 6E आणि Bluetooth 5.4 ला सपोर्ट करतात. ते MediaTek च्या HyperEngine तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. दोन्ही चिपसेट्समध्ये वैशिष्ट्यांचा संच बऱ्याच अंशी सारखाच आहे, परंतु Dimensity 7450X हे विशेषतः 'फोल्डेबल फोन्स'साठी (घडी घालता येणाऱ्या फोन्ससाठी) अनुकूलित (optimised) करण्यात आले आहे. Motorola च्या आगामी 'फ्लिप-स्टाईल' फोल्डेबल फोनमध्ये या चिपसेटचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
वैशिष्ट्ये आणि कामगिरीचे तपशील : MediaTek नं Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X हे दोन्ही चिपसेट्स आपल्या वेबसाइटवर अत्यंत शांतपणे (कोणतीही मोठी प्रसिद्धी न करता) सूचीबद्ध केले आहेत. त्यासंबंधीचे सर्व तपशील जाहीर झाले आहेत. MediaTek Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X हे 'ऑक्टा-कोअर' प्रोसेसर आहेत. त्यांच्या CPU रचनेमध्ये 2.6GHz पर्यंत वेगानं चालणारे चार Arm Cortex-A78 कोअर्स आणि चार Arm Cortex-A55 कोअर्सचा समावेश आहे. हे चिपसेट्स 3GPP Release 17 द्वारे परिभाषित केलेल्या जागतिक 5G मानकाला (standard) सपोर्ट करतात. AI-आधारित सुधारणांसाठी (optimisations) यामध्ये MediaTek च्या सहाव्या पिढीतील NPU (न्यूरल प्रोसेसिंग युनिट) चा समावेश आहे. या नवीन चिपसेट्सची AI-संबंधित कामगिरी (performance) मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत 7 टक्क्यांपर्यंत अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेमिंगचा अनुभव अधिक उत्कृष्ट करण्यासाठी हे चिपसेट्स MediaTek HyperEngine तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतात.
Dimensity 7450X : दोन्ही चिपसेट्सची तांत्रिक वैशिष्ट्ये बऱ्याच अंशी सारखीच असली, तरी Dimensity 7450X हे विशेषतः 'फ्लिप फोन्स'साठी (घडी घालता येणाऱ्या फोन्ससाठी) 'डेडिकेटेड ड्युअल-डिस्प्ले सपोर्ट' प्रदान करतो, हे आता निश्चित झालं आहे. Motorola च्या आगामी Razr 2026 या मॉडेलमध्ये या चिपसेटचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. जागतिक बाजारपेठेतील काही निवडक भागांमध्ये हे मॉडेल 'Motorola Razr 70' या नावानं सादर केलं जाण्याची शक्यता आहे. MediaTek Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X हे चिपसेट्स प्रगत 5G क्षमतांना सपोर्ट करतात; यामध्ये SA आणि NSA या दोन्ही मोड्सचा समावेश आहे. तसंच, हे चिपसेट्स 3.27Gbps इतका कमाल डाउनलोड वेग (peak download speed) प्रदान करतात. नेव्हिगेशनसाठी, या चिपसेट्समध्ये GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS आणि NavIC यांसारख्या अनेक GNSS प्रणालींचा समावेश आहे. यामध्ये 2T2R अँटेना कॉन्फिगरेशनसह Wi-Fi 6E ची सुविधा उपलब्ध आहे. या दोन्ही चिपसेट्समला Bluetooth 5.4 चं समर्थन मिळतं.
200-मेगापिक्सेल कॅमेऱ्याला सपोर्ट : MediaTek Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X या चिपसेट्ससह येणारे स्मार्टफोन्स 200-मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यांचे समर्थन करतील. या चिपसेट्समुळं 30fps दरानं 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे शक्य होतं; तसंच यामध्ये हार्डवेअर-आधारित फेस डिटेक्शन (चेहरा ओळखणे), मल्टी-फ्रेम नॉईज रिडक्शन, HDR व्हिडिओ, AI-आधारित ऑटो-एक्स्पोजर, व्हाईट बॅलन्स, ऑटोफोकस आणि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टॅबिलायझेशन यांसारख्या प्रगत इमेजिंग वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
ग्राफिक्सच्या बाबतीत, MediaTek Dimensity 7450 आणि Dimensity 7450X या दोन्ही चिपसेट्समध्ये Arm Mali-G615 MC2 GPUs देण्यात आला आहे. हे GPUs H.264, HEVC आणि VP-9 व्हिडिओ प्लेबॅकचं, तसंच H.264 आणि HEVC एन्कोडिंगचं समर्थन करतात. या चिपसेट्स 120Hz रिफ्रेश रेटसह WFHD+ डिस्प्लेचे आणि 144Hz रिफ्रेश रेटसह Full HD+ डिस्प्लेचे समर्थन करतात.
हे वाचलंत का :