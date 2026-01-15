मीडियाटेक Dimensity 9500s आणि Dimensity 8500 चिपसेटचे सादर, फोनला मिळणार अधिक पॉवर

ETV Bharat / technology

मीडियाटेकनं फ्लॅगशिप आणि प्रीमियम स्मार्टफोनमधील कार्यक्षमता, गेमिंग आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी Dimensity 9500s SoC आणि Dimensity 8500 SoC सादर केली.

Dimensity 9500s and Dimensity 8500 chipsets
मीडियाटेक Dimensity 9500s (MediaTek)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मीडियाटेकनं आज आपली Dimensity 8500 SoC चीप अधिकृतपणे सादर केलीय. या चिपसेटसोबतच कंपनीनं Dimensity 9500s SoC प्रोसेसर चीप देखील देखील सादर केली

मीडियाटेक Dimensity 8500
या चिपसेटमध्ये 3.40GHz वर क्लॉक केलेला एक Cortex-A725 कोर, 3.20GHz वर क्लॉक केलेले तीन Cortex-A725 कोर आणि 2.20GHz वर क्लॉक केलेले चार Cortex-A725 कोर आहेत. हे चिप Arm Mali-G720 MC8 GPU सोबत जोडलेलं आहे, जो मागील चिपच्या तुलनेत 25% अधिक पीक परफॉर्मन्स देतं. हे 9600Mbps वर LPDDR5X रॅम आणि UFS 4 स्टोरेजला सपोर्ट करतं.

Dimensity AI डेव्हलपमेंट किट सपोर्ट
हा चिपसेट न्यूरल प्रोसेसिंगसाठी मीडियाटेकचा NPU 880 चा वापर करतो. चिपसेट Dimensity AI डेव्हलपमेंट किट सपोर्ट, सर्वसमावेशक LLM-LVM AI मॉडेल सपोर्टसह येतो. सिनेमा-ग्रेड 4K HDR व्हिडिओ, फुल-रेंज HDR झूम, QPD झूम हार्डवेअर इंजिन, झिरो शटर लॅग आणि 100% PDAF सारख्या वैशिष्ट्यांसह, वापरकर्ते प्रत्येक क्षणाचा सिनेमॅटिक आनंद घेऊ शकतात. यामध्ये जास्तीत जास्त 320MP कॅमेरा सेन्सर सपोर्ट आणि 3x32MP @ 30fps चा सपोर्ट मिळेल.

कनेक्टिव्हिटी
हा चिपसेट ड्युअल स्क्रीन सपोर्ट आणि 144Hz पर्यंत WQHD+ सह येतो. कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमध्ये वायफाय 6E, ब्लूटूथ 5.4, स्मार्ट नेटवर्क सूट 3.0, सबवे मोड 2.0, ड्युअल सिम ड्युअल ॲक्टिव्ह (DSDA 2.0), R16 UL एन्हांसमेंट, मीडियाटेक अल्ट्रासेव्ह 3.0+ आणि 2TR वाय-फाय अँटेनाचा समावेश आहे.

मीडियाटेक Dimensity 9500s
या चिपसेटमध्ये 3.73 GHz वर क्लॉक केलेला एक Cortex-X925 कोर, 3.30GHz वर क्लॉक केलेले तीन Cortex-X4 कोर आणि 2.40GHz वर क्लॉक केलेले चार Cortex-A720 कोर आहेत. हे चिप Arm Immortalis-G925 GPU सोबत जोडलेले आहे. स्टार स्पीड इंजिन ॲडॉप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी 3.0 आणि Dimensity फ्रेम मल्टिप्लिकेशन टेक्नॉलॉजी 3.0 मुळं गेमची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारली आहे. हे चिप 9600 Mbps च्या LPDDR5X रॅम आणि UFS 4 स्टोरेजला सपोर्ट करतं. मीडियाटेकचा हाय-एंड NPU अधिक शक्तिशाली एज-साइड जनरेटिव्ह AI आणि एजंट AI क्षमता प्रदान करतं. नेक्स्ट-जनरेशन डायमेन्सिटी AI डेव्हलपमेंट किट सपोर्ट, SLM+LLM AI मॉडेल्ससाठी व्यापक सपोर्ट मिळेल. फ्लॅगशिप-स्तरीय स्टेबल डिफ्यूजन XL आणि व्हिडिओ निर्मिती क्षमता ही त्याची काही इतर वैशिष्ट्ये आहेत.

MediaTek Dimensity 9500s infographics.
Dimensity 9500s (मीडियाटेक)

7Gbps पर्यंत डाउनलिंक स्पीड सपोर्ट
5G R17 मॉडेम फोर-कॅरियर ॲग्रिगेशन आणि 7Gbps पर्यंत डाउनलिंक स्पीडला सपोर्ट मिळतं. मीडियाटेक अल्ट्रासेव्ह 4.0 आणि AI नेटवर्क किट 2.0 उत्कृष्ट ऊर्जा कार्यक्षमता देतात. हा चिपसेट वायफाय 7, ब्लूटूथ 5.4 आणि मीडियाटेक एक्स्ट्रा रेंज 3.0 तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतं. 320MP कमाल कॅमेरा सेन्सर सपोर्ट, 108MP @ 30fps सपोर्ट आणि 3x36MP @ 30fps सपोर्ट यात मिळतोय. हा चिप 8K डॉल्बी व्हिजन व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला देखील सपोर्ट करतो. हे ट्राय-फोल्ड डिस्प्ले आणि WQHD+ 180Hz साठी ट्राय-पोर्ट MIPI च्या सपोर्टसह येते. मीडियाटेक अल्ट्रासेव्ह 4.0 आणि R17 पॉवर सेव्हिंग एन्हान्समेंट वैशिष्ट्ये वीज वाचविण्यात मदत करतात. शाओमीच्या रेडमी या सब-ब्रँडनं आधीच घोषणा केली आहे की, त्यांचा आगामी Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500s SoC द्वारे समर्थित असेल.

