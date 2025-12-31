ETV Bharat / technology

मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 लाँच: मिड-रेंज स्मार्टफोनसाठी शक्तिशाली नवा चिपसेट

मीडियाटेकने डायमेंसिटी 7100 चिपसेट (Dimensity 7100) लाँच केला. हा 6एनएम प्रक्रियेवर आधारित असून, मिड-रेंज फोनमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स, 200एमपी कॅमेरा सपोर्ट आणि प्रगत 5G सपोर्टसह येतो.

MediaTek Dimensity 7100
मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 (MediaTek)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुबंई : मीडियाटेकनं नुकताच आपला नवा डायमेंसिटी 7100 चिपसेट (MediaTek Dimensity 7100) लाँच केला आहे. हा चिपसेट डायमेंसिटी 7050 चा उत्तराधिकारी असून, मिड-रेंज स्मार्टफोनमध्ये उत्तम परफॉर्मन्स आणि आधुनिक फीचर्स आणण्यासाठी डिझाइन केला आहे. क्वालकॉमच्या स्नॅपड्रॅगन 7 जेन सीरिजशी थेट स्पर्धा करणाऱ्या डायमेंसिटी 7000 सीरिजचा हा भाग असून, हा चिपसेट खूपच आशादायक दिसतो आहे. लवकरच अनेक ओईएम कंपन्या डायमेंसिटी 7100 वापरणारे फोन लाँच करणार आहेत.

डायमेंसिटी 7100 ची मुख्य वैशिष्ट्ये
डायमेंसिटी 7100 हा 6एनएम प्रक्रियेवर (Dimensity 7100) आधारित पॉवर-एफिशियंट चिपसेट आहे. यात बिग-कोर सीपीयू डिझाइन, आधुनिक जीपीयू आणि प्रगत 5G मोडेमचा समावेश आहे. सीपीयूमध्ये कॉर्टेक्स-ए78 बिग कोर असल्यानं अॅप लाँचिंग जलद आणि मल्टीटास्किंग स्मूथ होते. माली-जी610 जीपीयू डायमेंसिटी 7050 पेक्षा 8 टक्के वेगवान असून, गेमिंग अनुभव अधिक चांगला आणि दीर्घकाळ टिकणारा मिळतो.

200 मेगापिक्सेल कॅमेरा सपोर्ट
पॉवर एफिशियन्सीमध्येही सुधारणा आहे. अॅप्समध्ये 5 टक्के, मल्टिमीडिया प्लेबॅकमध्ये 16 टक्के आणि मोडेममध्ये 23 टक्के कमी पॉवर वापर होतो. रिलीज-15 5G मोडेम आणि मीडियाटेकच्या 5G अल्ट्रासेव 3.0+ तंत्रज्ञानामुळं 5G कनेक्शन जलद आणि बॅटरी ड्रेन कमी होतं. इमेजिंगमध्ये 200 मेगापिक्सेल कॅमेरा सपोर्ट आणि एचडीआर प्रोसेसिंगमुळं मिड-रेंज फोनमध्ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी शक्य होते. एलपीडीडीआर5 रॅम, यूएफएस 3.1 स्टोरेज आणि नवीनतम वायरलेस स्टँडर्ड्स यामुळं हा चिपसेट सर्वांगीण आहे.

परफॉर्मन्स आणि स्पर्धा

डायमेंसिटी 71000 रोजच्या कामकाजात, गेमिंगमध्ये आणि मीडिया कंझम्प्शनमध्ये विश्वसनीय परफॉर्मन्स देतो. रॉ परफॉर्मन्समध्ये हा स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 1 शी समान चिपसेट आहे. मीडियाटेकच्या दाव्यांनुसार, गेमिंग आणि पॉवर सेव्हिंगमध्ये हा पूर्वीपेक्षा श्रेष्ठ आहे. मिड-रेंज 5G स्मार्टफोनच्या पुढच्या पिढीसाठी हा चिपसेट उत्तम प्लॅटफॉर्म ठरेल. इन्फिनिक्स आणि टेक्नो सारखे ब्रँड्स लवकरच याचा वापर करणारे फोन बाजारात लॉंच करतील, अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. व्हॉट्सअ‍ॅपनं 2026 नववर्षासाठी नवीन फीचर्स केले लाँच
  2. Motorola Signature : ट्रिपल कॅमेरासह 'या' तारखेला होणार भारतात लॉंच, काय असेल खास?
  3. Poco M8 5G भारतात लॉंच होणार: नवीन बजेट 5G स्मार्टफोनची उत्सुकता वाढली

TAGGED:

MEDIATEK DIMENSITY 7100
DIMENSITY 7100
NEW CHIPSET
मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100
MEDIATEK DIMENSITY 7100 LAUNCHED

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.