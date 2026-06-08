सुर्यावर सौर ज्वाळाचा उद्रेक, भारतात 'नॉर्दर्न लाइट्स' दिसण्याची शक्यता
सौर उद्रेकातून वेगानं पसरणारा कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal mass ejection) पृथ्वीच्या दिशेनं येत असल्याचा इशारा नासानं दिला आहे.
Published : June 8, 2026 at 4:09 PM IST
नवी दिल्ली: सूर्यानं पुन्हा एकदा आपलं रौद्र रूप दाखवलं आहे. 'कोरोनल मास इजेक्शन' (Coronal mass ejection) ही सूर्यावरील पदार्थांच्या प्रचंड ज्वाळा वेगानं पृथ्वीकडं येत आहे. नासा आणि SWPC नं 'G3' पातळीवरील भू-चुंबकीय वादळाचा (geomagnetic storm) इशारा दिला आहे. या घटनेमुळं उत्तर भारत, युरोप आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'नॉर्दर्न लाइट्स' (ऑरोरा) दिसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यापासून सूर्यावर अस्थिरता असून सतत सौर ज्वाळा (solar flares) आणि फिलामेंटचा उद्रेक होत आहेत. 6 जून 2026 रोजी सकाळी 'ॲक्टिव्ह रिजन 4461' (Active Region 4461) मधून M1.8 श्रेणीची सौर ज्वाळा निर्माण झाली. त्यासोबतच, चुंबकीय पदार्थांचा एक दाट साठा (फिलामेंट) बाहेर फेकला गेला, जो प्रति सेकंद 1,400 किलोमीटर वेगानं पृथ्वीकडं येत आहे. तो आज पृथ्वीपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
Incredible aurora timelapse filmed in Fort Yukon, Alaska.— Wonder of Science (@wonderofscience) December 28, 2023
📽: Vincent Ledvinapic.twitter.com/hSRFSJJ0wL
फिलामेंट म्हणजे काय : चुंबकीय क्षेत्रांमुळं सूर्याच्या वातावरणात (कोरोनामध्ये) दाट प्लाझ्मा (आयनीकृत वायू) तरंगत राहतो; या रचनेला 'फिलामेंट' म्हणतात. या प्लाझ्माचं तापमान साधारणपणे 5,000 ते 10,000 अंश सेल्सिअस असतं, जे कोरोनाच्या तुलनेत खूपच कमी (थंड) असतं. जेव्हा हे चुंबकीय 'कवच' किंवा रचना अस्थिर होते, तेव्हा फिलामेंट स्फोटक वेगाने बाहेर फेकले जातात. यामुळं पदार्थ आणि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रे पृथ्वीच्या दिशेनं ढकलली जातात, ज्यामुळं भू-चुंबकीय वादळ निर्माण होतं. या घटनेत, 'ॲक्टिव्ह रिजन 4461' मध्ये 'S' आकाराचे (सिग्मॉइडल) चुंबकीय क्षेत्र होतं. या क्षेत्रावर प्रचंड ताण होता. 'मॅग्नेटिक रिकनेक्शन' (चुंबकीय पुनर्संयोजन) प्रक्रियेद्वारे प्रचंड ऊर्जा मुक्त झाली, ज्यामुळं क्ष-किरण (X-ray) ज्वाळा आणि फिलामेंटचा उद्रेक या दोन्ही घटना घडल्या.
Northern lights. pic.twitter.com/pnFq7eXpq6— Aesthetics (@aestheticspost_) April 9, 2026
ऑरोरा किती तेजस्वी दिसतील? : जर 'Bz' घटक (चुंबकीय क्षेत्राचा घटक) दक्षिणेकडे निर्देशित असेल, तर वादळाची तीव्रता वाढेल. SWPC नं 'G3' (प्रबळ) वादळाचा इशारा दिला आहे; परिस्थिती काही काळासाठी 'G4' (तीव्र) पातळीपर्यंत पोहोचू शकते. G3 श्रेणीतील वादळादरम्यान, 'ऑरोरल ओव्हल' (ध्रुवीय प्रकाशाचं वलय) विषुववृत्ताच्या दिशेनं सरकतं. यामुळं उत्तर भारत, मध्य युरोप, उत्तर अमेरिका आणि दक्षिण ऑस्ट्रेलियामध्ये ऑरोरा (ध्रुवीय प्रकाश) दिसू शकतात. यापूर्वी मे 2024 मध्ये G5 श्रेणीतील वादळादरम्यान भारतात ऑरोरा दिसले होते. यावेळी G3-G4 पातळीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच, या 'फिलामेंट'चे (सूर्याच्या पृष्ठभागावरील प्लाझ्माचा धागा) मागील 'CME'च्या (कोरोनल मास इजेक्शन) अवशेषांशी 'कॅनिबल' विलीनीकरण (एकाचे दुसऱ्यात विलीन होणे) होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हे वादळ अधिक तीव्र होऊ शकतं. खगोलशास्त्रज्ञ तामिथा स्कोव्ह यांनी उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या छायाचित्रांच्या आधारे याला दुजोरा दिला आहे आणि छायाचित्रकारांना 8 जूनच्या रात्री सज्ज राहण्याचं आवाहन केलं आहे.
Just when everyone thinks the recent set of solar storm fizzles were all we were going to have this week, WHAM! Region 4461 fires a massive blast and launches a fast moving solar storm towards Earth. Looking closely at the region just before the eruption, a very dense core… pic.twitter.com/DQjOWZANVG— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) June 7, 2026
कुठं दिसणार ऑरोरा : आकाश निरभ्र आणि गडद (अंधारलेले) असेल तरच ऑरोरा दिसू शकतील. लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांसारख्या उत्तर भारतातील डोंगराळ भागात ते दिसण्याची शक्यता अधिक आहे. मोबाईल कॅमेरे किंवा 'लॉन्ग-एक्सपोजर' सेटिंग्ज असलेल्या DSLR कॅमेऱ्यांचा वापर करून याचे फोटो काढता येतील.
An aurora lighting up the night sky over Zhongshan Station in Antarctica captured with a spectacular timelapse.pic.twitter.com/LX5j1nYfCI— Wonder of Science (@wonderofscience) March 16, 2023
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