ॲपलमध्ये मोठी कर्मचारी कपात; ऑडिओ वर्कआउट टीमवर प्रहार
ॲपलनं आपल्या 'फिटनेस+' (Fitness+) सेवेतील कर्मचाऱ्यांची कपात (Apple layoffs) केली आहे, ज्याचा प्रामुख्यानं ऑडिओ टीमवर परिणाम झाला आहे.
Published : September 21, 2026 at 10:05 AM IST
मुंबई: ॲपलनं आपल्या सबस्क्रिप्शन-आधारित वर्कआउट प्लॅटफॉर्म असलेल्या 'फिटनेस+' साठी कर्मचारी संख्या (Apple layoffs) कमी केली आहे. गुरमन यांच्या 'पॉवर ऑन' (Power On) या न्यूजलेटरनुसार, गेल्या आठवड्यात झालेल्या या कपातीचा फटका 'फिटनेस+' च्या ऑडिओ वैशिष्ट्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसला; विशेषतः 'टाइम टू वॉक' (Time to Walk) आणि 'टाइम टू रन' (Time to Run) सारख्या सत्रांवर काम करणाऱ्या टीम्सना याचा सर्वाधिक फटका बसला. ही सत्रे व्हिडिओशिवाय केवळ ॲपल वॉचद्वारे ऐकण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत. नवीन ऑडिओ सामग्रीची निर्मिती सुरूच राहणार असली, तरी ती प्रकाशित करण्याचा वेग कमी होईल. ॲपल आणखी खर्च कपात आणि पुनर्रचनेचा विचार करत आहे.
कोणावर परिणाम झाला? : गुरमन यांच्या अहवालानुसार, ही कपात प्रामुख्यानं 'फिटनेस+' च्या ऑडिओ सेवांसाठी जबाबदार असलेल्या लहान टीमवर झाली आहे. 'टाइम टू वॉक' आणि 'टाइम टू रन' सारखी सत्रे तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आलं; मात्र, हे फॉरमॅट्स पूर्णपणे बंद केलं जाणार नाहीत. केवळ नवीन भाग कमी वारंवारतेनं (कमी वेळाने) प्रकाशित केले जातील. ही कपात एका मोठ्या प्रक्रियेची केवळ सुरुवात असल्याचं समजतं. 'फिटनेस+' कडं 'पेलोटन' (Peloton) सारख्या कंटेंट लायब्ररीजना ॲपलचं उत्तर म्हणून पाहिलं जातं; परंतु उच्च परिचालन खर्च, नवीन सामग्रीची सततची गरज आणि सबस्क्राइबर्स सोडून जाण्याचं प्रमाण (churn rate) यामुळं खर्च बचतीच्या उपाययोजनांसाठी हे एक सोपं लक्ष्य बनलं आहे.
खर्च आणि सबस्क्राइबर्समुळं दबाव: 'फिटनेस+' चा परिचालन खर्च खूप जास्त आहे; दररोजचे वर्कआउट्स, ऑडिओ सत्रे आणि व्हिडिओ सामग्री तयार करणे खर्चिक असते. त्याच वेळी, सबस्क्राइबर्सची संख्या स्थिर ठेवण्यात अडचणी येत आहेत आणि सेवा सोडून जाणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, ॲपलनं खर्च कमी करण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल उचललं आहे. गुरमन यांनी यापूर्वीच अहवाल दिला होता की ॲपल 'फिटनेस+' च्या भविष्याचा फेरविचार करत आहे. अलीकडील कपात धोरणातील बदलाचे संकेत देते. ही सेवा सुरूच राहणार असली, तरी तिचा वेग आणि रचना बदलण्याची शक्यता आहे.
नेतृत्व आणि जबाबदारी: 'फिटनेस+' चे व्यवस्थापन ॲपलचे सेवा विभागाचे प्रमुख एडी क्यू (Eddy Cue) आणि आरोग्य विभागाच्या प्रमुख सुंबुल देसाई (Sumbul Desai) यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली केलं जातं. गुरमन यांनी यापूर्वी या संघटनात्मक रचनेवर प्रकाश टाकला होता. दोन्ही विभागांची संयुक्त देखरेख असल्यानं, भविष्यात 'फिटनेस+' चे 'हेल्थ' ॲपमध्ये एकत्रीकरण केलं जाऊ शकतं, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ॲपल सध्या 'हेल्थ' (Health) ॲपच्या नवीन डिझाइनसाठी छोटे माहितीपर व्हिडिओ तयार करत आहे, ज्याद्वारे आरोग्याशी संबंधित विविध मोजमापे (metrics) आणि मानके (benchmarks) स्पष्ट केली जातील; या वैशिष्ट्यांचा 'फिटनेस+' (Fitness+) मधील मजकुराशी सहजपणे मेळ घालता येऊ शकतो.
पुढे काय?: 'फिटनेस+' विभागातील कर्मचारी या कपातीकडे खर्च कमी करण्याच्या व्यापक उपाययोजना आणि संरचनात्मक बदलांची सुरुवात म्हणून पाहत आहेत. आगामी महिने आणि वर्षांत आणखी कपात आणि पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळाचा विचार करता, ॲपल कदाचित 'फिटनेस+' ला पूर्णपणे 'हेल्थ' ॲपमध्ये समाविष्ट करू शकेल. सुधारित 'हेल्थ' ॲप आणि 'फिटनेस+' मधील मजकूर एकत्र केल्यास, वापरकर्त्यांना आरोग्य आणि फिटनेसशी संबंधित सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतील. ॲपलनं याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी अंतर्गत चर्चांमधून या दिशेनं पावलं उचलली जात असल्याचे संकेत मिळतात. ही कपात ॲपलच्या सेवा व्यवसायातील खर्च नियंत्रित करण्याच्या व्यापक धोरणाचाच एक भाग असल्याचे दिसून येते.
ॲपलचे धोरण आणि भविष्यातील वाटचाल: ॲपल आपल्या सेवांमध्ये सातत्यानं नवनवीन प्रयोग करत असतानाच खर्च आणि नफा यांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. 'फिटनेस+' सुरू झाल्यापासून त्यात अनेक वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत, तरीही ग्राहकांच्या (सबस्क्रायबर्सच्या) संख्येत झालेली वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे. परिणामी, कंपनी आता नवीन मजकूर निर्मितीचा वेग कमी करून खर्च आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक सकारात्मक बाब म्हणजे, ऑडिओ सेशन्स (ऑडिओद्वारे चालणारे व्यायाम प्रकार) सुरूच राहतील, मात्र त्यांची संख्या कमी केली जाईल. वापरकर्त्यांना या बदलांचा परिणाम हळूहळू जाणवेल. ॲपल वॉच आणि 'हेल्थ' ॲपचा वापर वाढत असल्यानं, 'फिटनेस+' मधील काही घटक त्यामध्ये समाविष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. एकंदरीत, ही कपात 'फिटनेस+' साठी एका नवीन अध्यायाची सुरुवात ठरू शकते, जिथे ही सेवा अधिक एकात्मिक आणि कमी खर्चिक बनेल.
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