मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोरची पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतात लॉंच, एका चार्जरवर 501 किमी रेंज

मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर, (Maserati Grecale Folgore) ब्रँडची पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, भारतात 550 एचपी, 501 किमी रेंजसह लॉंच झालीय.

Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)
Published : November 13, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : मासेराटीनं भारतातील लक्झरी कार बाजारात एक नवीन अध्याय सुरू केला आहे. ब्रँडची पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, ग्रेकाले फोल्गोर, (Maserati Grecale Folgore) आता भारतीय रस्त्यांवर धावण्यास तयार आहे. 1.89 कोटी रुपयांच्या (एक्स-शोरूम) किंमतीत लॉंच झालेली ही कार, तिच्या आयसीई आवृत्त्यांमध्ये ट्रोफिओ व्हेरिएंटपेक्षा थोडी परवडणारी आहे. 550 हॉर्सपॉवरच्या पॉवर आणि 501 किलोमीटरच्या रेंजसह, ही कार पर्यावरणस्नेही आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंगचा अनुभव देते. मासेराटी इंडियानं हे वाहन लॉंच करून इलेक्ट्रिक मोबिलिटीची कार भारतात आणली आहे.

Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)

Grecale Folgore
मासेराटी इंडियानं नुकतीच आपली पहिली पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, ग्रेकाले फोल्गोर, भारतीय बाजारात लॉंच केली आहे. ही कार 1.89 कोटी रुपयांच्या (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध असून, ती ब्रँडच्या आयसीईसह (इंटरनल कम्बशन इंजिन)येते. ग्रेकाले रेंजमध्ये स्टँडर्ड व्हेरिएंटची किंमत 1.31 कोटी, मॉडिना 1.40 कोटी आणि टॉप-एंड ट्रोफिओ 1.96 कोटी रुपयांपासून सुरू होते. यामुळे फोल्गोर ही इलेक्ट्रिक आवृत्ती ट्रोफिओपेक्षा थोडी स्वस्त ठरते, ज्यामुळं इलेक्ट्रिक कारप्रेमींना एक आकर्षक पर्याय मिळाला आहे. हे लॉंच पर्यावरणस्नेही वाहनांच्या वाढत्या मागणीला पाठिंबा देणारं असून, मासेराटीला भारतातील इलेक्ट्रिक लक्झरी सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थिती मिळवण्यास मदत करेल.

Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)

105 किलोवॅट बॅटरी पॅक
ग्रेकाले फोल्गोरमध्ये 105 किलोवॅट-तास क्षमतेची बॅटरी पॅक बसवलेली आहे, जी दोन अ‍ॅक्सलवर एक-एक इलेक्ट्रिक मोटरनं जोडलेली आहे. यामुळं ही कार पूर्ण अ‍ॅल-व्हील-ड्रायव्ह सिस्टम मिळते. एकत्रितपणे या मोटर्स 550 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 820 न्यूटन-मीटर पीक टॉर्क जनरेट करते. या जबरदस्त क्षमतेच्या जोरावर ही एसयूव्ही 1 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग शून्यातून फक्त 4.1 सेकंदात गाठते आणि कमाल वेग 220 किलोमीटर प्रति तास आहे. मात्र, 2,480 किलोग्रॅम वजन असूनही तिची ही कामगिरी प्रभावी आहे. एका चार्जवर ती 501 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करू शकते, ज्यामुळं लाँग-डिस्टन्स ड्रायव्हिंगसाठी ती सोयीस्कर ठरते. चार्जिंग पर्यायांमध्ये 22 किलोवॅट एसी आणि 150 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जरचा समावेश आहे, ज्यामुळं ती व्यस्त जीवनशैलीला अनुरूप आहे.

Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)

Grecale Folgore पॉवरट्रेन
पॉवरट्रेन पूर्णपणे वेगळी असला तरी इंटिरियर आयसीई व्हर्जनप्रमाणेच समृद्ध आहे. यात 12.3-इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले, 12.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन आणि खालच्या बाजूला 8.8-इंच टचस्क्रीन क्लायमेट कंट्रोलसाठी आहे. स्टेअरिंग व्हीलवरही विविध कंट्रोल्स आहेत, ज्यात मोठे पॅडल शिफ्टर्स आणि व्हॉल्यूम कंट्रोल बटन्सचा समावेश आहे. ही सेटअप ड्रायव्हरला पूर्ण नियंत्रण देते आणि लक्झरी अनुभव वाढवते. कस्टमायझेशन पर्यायांची यादी अतिशय विस्तृत आहे. बाह्यरित्या कलर किट्स, रियर प्रायव्हसी ग्लास, पॅनोरॅमिक सनरूफ उपलब्ध आहेत. इंटिरियरमध्ये 1,285 वॅटचा सोनस फॅबर ऑडिओ सिस्टम 21 स्पीकर्ससह, हीटेड लेदर स्टेअरिंग व्हील आणि फ्रंट-रियर पार्किंग सेंसर्स आहेत. अपहोल्स्टरीसाठी 16 कलर पर्याय आहेत.

Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)

Grecale Folgore वैशिष्ट्ये
दिसण्याच्या बाबतीत, ग्रेकाले फोल्गोर मासेराटीच्या सिग्नेचर स्टाइलला सारखी दिसते. कमी उंचीची काँकेव्ह ग्रिल आणि डी-पिलरवर ट्रायडेंट लोगो ही इलेक्ट्रिक व्हर्जनची ओळख आहे. यात सूक्ष्मपणे रिडिझाइन केलेले बंपर्स, ब्रॉन्झ ब्रेक कॅलिपर्स आणि फेंडर्स व टेलगेटवर मासेराटी व फोल्गोर इम्ब्लेम्स आहेत. नवीन अॅलॉय व्हील डिझाइन्ससह ग्राहकांना 24 बाह्य कलर पर्याय आणि व्हील कस्टमायझेशनची सुविधा आहे.

श्रेणीमुख्य फीचर्स
परफॉर्मन्स105 kWh बॅटरी पॅक, ड्युअल इलेक्ट्रिक मोटर्स (प्रत्येक अ‍ॅक्सलवर एक), AWD सिस्टम, 550 एचपी पॉवर, 820 एनएम टॉर्क, 1-100किमी/तास: 4.1 सेकंद, टॉप स्पीड: 220 किमी/तास, रेंज: 501 किमी, वजन: 2,480 किग्रॅ. चार्जिंग: 22 kW AC, 150 kW DC फास्ट चार्जर.
इंटिरियर12.3-इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले, 12.3-इंच सेंट्रल टचस्क्रीन, 8.8-इंच क्लायमेट कंट्रोल स्क्रीन. स्टेअरिंग व्हीलवर पॅडल शिफ्टर्स आणि व्हॉल्यूम बटन्स. 16 इंटिरियर अपहोल्स्ट्री कलर पर्याय. हीटेड लेदर स्टेअरिंग व्हील.
ऑडिओ आणि एंटरटेनमेंट1,285 वॅट सोनस फॅबर ऑडिओ सिस्टम 21 स्पीकर्ससह.
एक्सटीरियरकमी उंचीची काँकेव्ह ग्रिल, डी-पिलरवर ट्रायडेंट लोगो, रिडिझाइन केलेले बंपर्स, ब्रॉन्झ ब्रेक कॅलिपर्स, फेंडर्स आणि टेलगेटवर मासेराटी व फोल्गोर इम्ब्लेम्स. नवीन अ‍ॅलॉय व्हील डिझाइन्स. 24 एक्सटीरियर कलर पर्याय, व्हील कस्टमायझेशन. रियर प्रायव्हसी ग्लास, पॅनोरॅमिक सनरूफ.
सुरक्षा आणि कंव्हिनियन्सफ्रंट आणि रियर पार्किंग सेंसर्स. लेव्हल-2 एडीएएस (एडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम). 360° कॅमेरा.
कस्टमायझेशनविविध एक्सटीरियर कलर किट्स, इंटिरियर कलर पर्याय, व्हील आणि ब्रेक कॅलिपर कस्टमायझेशन.
Maserati Grecale Folgore
मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोर (Maserati)

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजार वाढत असताना, मासेराटी ग्रेकाले फोल्गोरसारखी लक्झरी एसयूव्ही ग्राहकांना पेट्रोलपासून मुक्ती देणार आहे. तिचा स्पोर्टी परफॉर्मन्स, प्रीमियम फीचर्स आणि कस्टमायझेशन पर्यायांमुळं ती स्पर्धकांपासून वेगळी ठरते. मासेराटी इंडियानं या लॉंचमुळं भविष्यातील दिशा स्पष्ट केली आहे.

