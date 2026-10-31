मासेरातीच्या नवीन 'सुपरकार' अखेर भारतात दाखल, वैशिष्ट्ये आणि किंमत पाहून व्हाल थक्क!
Maserati नं भारतात 2.62 कोटींच्या सुरुवाती किमतीत 2027 GranTurismo आणि GranCabrio लाँच केल्या असून, यात पेट्रोलसह पॉवरफुल इलेक्ट्रिक (EV) मॉडेलचाही पर्याय उपलब्ध आहे.
Published : October 31, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई: आलिशान आणि अतिवेगवान गाड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या इटालियन ब्रँड 'मासेराती'नं भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. मासेराती इंडियानं बहुप्रतिक्षित '2027 ग्रॅनटुरिस्मो' (कूपे) आणि '2027 ग्रॅनकॅब्रिओ' (कन्व्हर्टिबल) अधिकृतपणे भारतीय बाजारपेठेत लाँच केल्या आहेत. दोन्ही मॉडेल्समध्ये लक्षणीय बाह्य बदल आणि तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भारतात, ग्रॅनटुरिस्मोची किंमत 2.62 कोटी रुपयांपासून सुरू होते, तर ओपन-टॉप ग्रॅनकॅब्रिओची किंमत 2.91 कोटी रुपयांपासून सुरू होते.
California knows a thing or two about great road trips. And GranTurismo and GranCabrio just happen to make them better. With the Pacific Ocean in sight and the sound of Italian performance, taking the long way around suddenly feels like a brilliant idea. #MaseratiGranTurismo #MaseratiGranCabrio #Maserati ** Please refer to the official technical specifications through link in bio.— Maserati (@Maserati_HQ) October 29, 2026
तीन पॉवरट्रेन पर्याय: ही नवीन मॉडेल्स पेट्रोल (ICE) आणि पूर्णपणे इलेक्ट्रिक ('फोल्गोर' - Folgore) अशा दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये उपलब्ध आहेत.
- 490 गाइज (पेट्रोल बेस): यात 3.0-लिटर ट्विन-टर्बो 'नेट्युनो' (Nettuno) V6 पेट्रोल इंजिन आहे, जे 490hp पॉवर निर्माण करते.
- ट्रोफिओ (Trofeo) व्हेरिएंट (पेट्रोल टॉप): यातही तेच V6 इंजिन आहे, परंतु याची क्षमता 50 hp नं वाढवून एकूण 590 hp पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- फोल्गोर (पूर्णपणे इलेक्ट्रिक): हे एक हाय-व्होल्टेज इलेक्ट्रिक वाहन आहे, ज्यामध्ये 92.5kWh बॅटरी पॅक आणि तीन इलेक्ट्रिक मोटर्स (एक पुढे, दोन मागे) आहेत. ही प्रणाली 761 hp पॉवर आणि 1340Nm टॉर्क निर्माण करते.
टॉप स्पीड 320 किमी :आपल्या प्रचंड वेगामुळं, ही वाहने डोळ्यांची पापणी लवण्याच्या आतच 100 किमी/तास इतका वेग गाठतात!या दोन्ही गाड्यांची कामगिरी एखाद्या रेस ट्रॅकवरील रेसिंग कारसारखीच आहे. पेट्रोलवर चालणारी 'ग्रॅनटुरिस्मो ट्रोफिओ' अवघ्या 3.5 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तासचा वेग गाठू शकते आणि तिचा सर्वोच्च वेग (टॉप स्पीड) 320 किमी/तास इतका आहे. दुसरीकडं, इलेक्ट्रिक आवृत्ती 'ग्रॅनटुरिस्मो फोल्गोर' तर अधिकच जबरदस्त आहे! ही कार अवघ्या 2.5 सेकंदात 100किमी/तास वेग गाठू शकते आणि तिचा सर्वोच्च वेग 325 किमी/तास इतका आहे!
स्पीड ब्रेकरपासून सुटका : भारतीय रस्त्यांची स्थिती लक्षात घेता, मासेरातीनं (Maserati) एक अत्यंत उपयुक्त वैशिष्ट्य दिलं आहे: दोन्ही कारमध्ये 'एअर सस्पेंशन' (air suspension) मानक (standard) म्हणून उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, बेस आणि इलेक्ट्रिक (Folgore) प्रकारांमध्ये 'कंट्री मोड' (Country Mode) नावाचं एक नवीन फिचर देण्यात आलं आहे. हा मोड सक्रिय केल्यावर कारचं ग्राऊंड क्लिअरन्स 20 मिमीनं वाढतं, ज्यामुळं खराब रस्ते किंवा मोठ्या स्पीड ब्रेकरवर कारचा खालचा भाग घासण्याची भीती राहत नाही. हा मोड 120 किमी/तास वेगापर्यंत कार्यरत राहतो.
Somewhere between Santa Monica and Malibu, we found a pretty good reason to leave the roof down. Experiencing the California coastline in GranCabrio means feeling connected to the surroundings, while the elegance of Italian design turns every curve into a celebration of driving pleasure. #MaseratiGranCabrio #Maserati ** Please refer to the official technical specifications through link in bio.— Maserati (@Maserati_HQ) October 27, 2026
आक्रमक लूक आणि हाय-टेक इंटिरिअर: या कार दिसायला अत्यंत आकर्षक आणि आक्रमक आहेत. पुढच्या बंपरची रचना 'MC20' (MCPura) तत्त्वज्ञानावरून प्रेरित आहे, तर मागील भागात 'क्लिअर-लेन्स' (clear-lens) LED टेल लॅम्प्स देण्यात आले आहेत. ग्रॅनकॅब्रिओ (GranCabrio) चे 'सॉफ्ट टॉप' अवघ्या 14 सेकंदात उघडते आणि 16 सेकंदात बंद होते. इलेक्ट्रिक 'फॉल्गोर' (Folgore) प्रकाराची ओळख म्हणजे त्यावर असलेले तांब्याच्या रंगाचे (copper finish) बॅजेस आणि विशेष, एरोडायनॅमिकदृष्ट्या ऑप्टिमाइझ केलेले अलॉय व्हील्स. इंटिरिअरबद्दल सांगायचं तर, यात रेसिंग कारपासून प्रेरित अष्टकोनी (octagonal) स्टिअरिंग व्हील आहे, ज्यावर गडद सॅटिन ॲल्युमिनियमचे स्पोक्स आहेत. तसेच, यात एक नवीन डिजिटल घड्याळही दिले आहे. याशिवाय, यात 'ड्रायव्हर फटीग ट्रॅकिंग' (Driver Fatigue Tracking) नावाची एक विशेष सुरक्षा प्रणाली आहे, जी चालकाला थकवा किंवा डुलकी येण्याची चिन्हे दिसल्यास सावध करते.
प्रकारानुसार किमती:
• मासेराती ग्रॅनटुरिस्मो (Maserati GranTurismo): 2.62 कोटी ते 3.14 कोटी.
• मासेराती ग्रॅनकॅब्रिओ (Maserati GranCabrio): 2.91 कोटी ते 3.30 कोटी.
- Maserati GranTurismo / GranCabrio ची Porsche 911 आणि Aston Martin Vantage सोबत तुलना
|मुख्य मुद्दे / फीचर्स
|Maserati GranTurismo / GranCabrio (2027)
|Porsche 911 (Carrera / GTS)
|Aston Martin Vantage
|प्रारंभिक किंमत (Ex-Showroom)
|2.62 कोटी ते 3.30 कोटी
|2.11 कोटी ते 2.82 कोटी+
|3.99 कोटी ते 4.25 कोटी
|इंजिन / पॉवरट्रेन
|3.0L Twin-Turbo V6 (Nettuno)
Folgore EV: 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स (92.5 kWh)
|3.0L Twin-Turbo Flat-6
3.6L T-Hybrid (GTS)
|4.0L Twin-Turbo V8 (Mercedes-AMG sourced)
|कमाल ताकद (Power)
|ICE: 490 hp ते 590 hp
EV: 761hp
|Carrera: 394 hp
Carrera 4 GTS: 541 hp
|665 PS (656hp)
|टॉर्क (Torque)
|ICE: 600 Nm ते 650Nm
EV: 1,340 Nm
|450 Nm ते 610 Nm
|800Nm
|0 ते 100 किमी/तास वेग
|2.5 सेकंद (EV)
3.5 ते 4.0 सेकंद (ICE)
|3.0 सेकंद (GTS)
3.9सेकंद (Carrera)
|3.4 सेकंद
|ड्राइव्ह प्रकार (Drivetrain)
|AWD (All-Wheel Drive) प्रमाणभूत (स्टँडर्ड)
|RWD / AWD (व्हेरियंटनुसार)
|RWD (Rear-Wheel Drive)
|आसन क्षमता (Seating)
|पूर्ण 4-सीटर (2+2 Grand Tourer)
|2+2 (मागील जागा लहान मुलांसाठी)
|2-सीटर (Sports Car)
|भारतीय रस्त्यांसाठी सस्पेन्शन
|Standard Air Suspension + 'Country Mode' (ग्राउंड क्लिअरन्स +20 मिमी वाढतो)
|PASM / Optional Front Axle Lift
|ॲडॉप्टिव्ह डॅम्पर्स (कमी ग्राउंड क्लिअरन्स)
|इलेक्ट्रिक (EV) पर्याय
|Folgore - 450 किमी रेंज
|उपलब्ध नाही (केवळ हायब्रिड/पेट्रोल)
|उपलब्ध नाही (केवळ पेट्रोल V8)
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