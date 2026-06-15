ETV Bharat / technology

पेट्रोलला करा बाय बाय, भारताची पहिली E100 इथेनॉल कार खरेदी करा फक्त 7.24 लाखात

मारुती सुझुकीनं  भारतातील पहिल्या 100% इथेनॉल (E100) चालणाऱ्या WagonR Flex Fuel कारची किंमत जाहीर केलीय.

Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel
Maruti Suzuki WagonR Flex Fuel (Chandrasekar M X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मारुती सुझुकीनं 100% इथेनॉलवर (E100) चालणाऱ्या भारतातील पहिल्या प्रवासी वाहनाची घोषणा केली आहे. वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएलची किंमत 7.24 लाख (एक्स-शोरूम) निश्चित करण्यात आली आहे. देशाच्या पर्यायी इंधन धोरणात ही कार महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यामुळं कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होणार आहे.वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएलची उत्पादनासाठी सज्ज असलेली आवृत्ती (production-ready version) सर्वप्रथम 4 जून 2026 रोजी सादर करण्यात आली होती. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि केंद्रीय पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या उपस्थितीत ही कार सादर करण्यात आली होती.

मारुती वॅगन आर फ्लेक्स फ्युएल किंमत सूची

प्रकारMaruti Wagon R BioflexWagon R ZXi+ MTकिमतीतील फरक
नॉन-मेटॅलिक पेंटसह7.24 लाख रुपये6.38 लाख रुपये86,000 रुपये
मेटॅलिक पेंटसह7.24 लाख रुपये6.38 लाख रुपये86,000 रुपये
दुहेरी रंगाच्या पेंटसह किंमत उपलब्ध नाही6.49 लाख रुपये-

वाहनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये: ही कार वॅगनआरच्या टॉप-स्पेक 'ZXi+ 1.2-लिटर पेट्रोल मॅन्युअल' प्रकारावर आधारित आहे. ती E20 ते E85 पर्यंतच्या विविध इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणांवर, तसंच शुद्ध E100 इंधनावर चालू शकते. मारुती सुझुकीनं E100 सुसंगततेची पुष्टी केली असली तरी, फ्लेक्स-फ्युएल प्रणालीचे तपशीलवार तांत्रिक तपशील अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. मे महिन्यात, सरकारनं E22, E25, E27 आणि E30 पेट्रोल मिश्रणांसाठी इंधन मानके अधिसूचित केली. यामुळं भारतातील इथेनॉल मिश्रणाच्या कार्यक्रमाला नवी गती मिळाली आहे. वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएलचं अनावरण याच धोरणाशी सुसंगत आहे.

बाह्य डिझाइन: मागील बाजूस लावलेल्या लहान "Flex Fuel" बॅजव्यतिरिक्त, वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएलचं बाह्य स्वरूप मानक वॅगनआरसारखंच आहे. 'टॉल-बॉय' डिझाइन, रुंद फ्रंट ग्रिल, मागील बाजूस झुकलेले (swept-back) हेडलॅम्प्स आणि सुबक बंपर्स यांसारखी वैशिष्ट्ये कारला आकर्षक लूक देतात. कारचा 'बॉक्सी' आकार (चौकोनी प्रोफाइल) कॅबिनमध्ये पुरेशी जागा सुनिश्चित करतो. मोठ्या काचांचा भाग आणि उंच छतामुळं आतमध्ये मोकळेपणा आणि प्रशस्तपणा जाणवतो. डिझाइनमध्ये मागील बाजूस उभ्या रचनेचे टेल लॅम्प्स आणि सरळ टेलगेट कायम ठेवण्यात आले आहेत.

इंटिरिअर डिझाइन: मानक वॅगनआरच्या तुलनेत कॅबिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यात ड्युअल-टोन थीम, 7-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, चार-स्पीकर ऑडिओ सेटअप आणि स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्सचा समावेश आहे. व्यावहारिकता ही नेहमीच 'वॅगनआर'ची (WagonR) जमेची बाजू राहिली आहे; यात 355 लिटरची प्रशस्त 'बूट स्पेस' (सामान ठेवण्याची जागा) मिळते, ज्यामुळं कुटुंबांसाठी प्रवास करणं सोयीचं ठरतं.

पॉवरट्रेन आणि कामगिरी: 'वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूल'मध्ये मारुती सुझुकीच्या 1.2-लिटर, चार-सिलेंडर असलेल्या 'K12N' पेट्रोल इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे. हे इंजिन इथेनॉलचं उच्च मिश्रण (high ethanol blends) हाताळण्यासाठी विशेषरित्या सुधारित करण्यात आलं आहे; त्यामुळं ते E20 ते E85 आणि अगदी E100 पर्यंतच्या विविध इंधनांवर सुरळीतपणे चालू शकते. तथापि, या फ्लेक्स-फ्यूल आवृत्तीची पॉवर, टॉर्क आणि मायलेज यांबाबतची अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

'वॅगनआर फ्लेक्स-फ्यूल' हे भारतातील व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य फ्लेक्स-फ्यूल प्रवासी वाहन सादर करण्याच्या दिशेनं मारुती सुझुकीचं पहिलं पाऊल आहे. ही कार इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्यास, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यास आणि परकीय चलन खर्चात कपात करण्यास मदत करेल. सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाला पूर्ण पाठिंबा देणारे हे वाहन भविष्यातील मॉडेल्ससाठी मार्ग मोकळा करू शकते. मारुती सुझुकीनं ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत एक पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. E100 क्षमतेसह, ही कार भारताच्या स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टांच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरतं. भविष्यात अधिक वाहन उत्पादक कंपन्या हे तंत्रज्ञान स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Honda Fireblade SP आणि Gold Wing भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमती
  2. Sierra EV 30 जून रोजी होणार सादर, अपेक्षित किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  3. स्कोडा कोडियाक आरएसचं 22 जूनपासून बुकिंग सुरू

TAGGED:

MARUTI SUZUKI WAGONR FLEX FUEL
INDIA FIRST E100 ETHANOL CAR
WAGONR FLEX FUEL
वॅगनआर फ्लेक्स फ्युएल किंमत
WAGONR FLEX FUEL LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.