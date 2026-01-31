2026 मध्ये लवकरच लॉंच होणार 'या' ऑटोमॅटिक कार
भारतीय शहरांमध्ये ट्रॅफिक जाम आणि थकवणाऱ्या मॅन्युअल ड्रायव्हिंगमुळं ऑटोमॅटिक कारची मागणी वाढत आहे. 2026 मध्ये परवडणाऱ्या ऑटोमॅटिक वाहन विविध कंपन्या लॉंच करणार आहेत.
Published : January 31, 2026 at 11:32 AM IST
मुंबई : भारतीय रहिवाशांच्या सध्याच्या ड्रायव्हिंग गरजा लक्षात घेता, रस्त्यांच्या स्थितीत सुधारणा आवश्यक आहे कारण शहरांमध्ये ट्रॅफिक जामची समस्या कायम आहे. क्लच आणि गियर बदलण्याची सततची प्रक्रिया ड्रायव्हर्ससाठी थकवणारी ठरतेय. त्यामुळं ऑटोमॅटिक वाहनांची लोकप्रियता वाढली आहे. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन सिस्टममुळं गाडी हाताळण्यास सोपी होते. 2026 मध्ये, बाजारात अनेक परवडणाऱ्या ऑटोमॅटिक कार लॉंच होणार आहेत, ज्या शहरातील ड्रायव्हिंग सोपं करतील. या कारमध्ये हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि इंधन कार्यक्षमतेचा समावेश आहे, ज्यामुळं त्या पर्यावरणस्नेही आणि किफायतशीर ठरतात.
मारुती सुझुकी स्विफ्ट ऑटोमॅटिक 2026
मारुती सुझुकी स्विफ्ट ऑटोमॅटिक 2026 (Maruti Suzuki Swift) ही शहरी भागासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या वाहनात 1.2-लीटर पेट्रोल इंजिन असू शकतं जे AMT किंवा माइल्ड-हायब्रिड तंत्रज्ञानाद्वारे शक्ती पुरवतं. हे वाहन 22 ते 25 किलोमीटर प्रति लीटर इंधन कार्यक्षमता देतं. त्याच्या हलक्या स्टियरिंग सिस्टम आणि कार्यक्षम ट्रान्समिशनमुळं दैनंदिन ड्रायव्हिंग अनुभव स्मूथ होतो. ही कार कॉम्पॅक्ट आहे, ज्यामुळं पार्किंग आणि शहरातील मॅन्युव्हरिंग सोपं होतं. 2026 मॉडेलमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये जसं की टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि सेफ्टी फीचर्स समाविष्ट असतील, ज्यामुळं ती युवा खरेदीदारांसाठी आकर्षक ठरेल. या कारची किंमत 8-12 लाख रुपयांच्या आसपास असेल.
ह्युंडाई ग्रँड i10 नियॉस ऑटोमॅटिक 2026 (Hyundai Grand i10 Nios)
ह्युंडाई ग्रँड i10 नियॉस ऑटोमॅटिक 2026 मध्ये उत्तम केबिन क्वालिटी आणि आधुनिक टचस्क्रीन सिस्टम असू शकते. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन सिस्टम शहरी ड्रायव्हिंगला सोप करते. ही कार 20 ते 22 किलोमीटर प्रति लीटर इंधन कार्यक्षमता देते. ही कार छोट्या कुटुंबांसाठी आदर्श आहे, ज्यात आरामदायी सीटिंग आणि भरपूर स्टोरेज स्पेस आहे. 2026 मॉडेलमध्ये कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान आणि ADAS वैशिष्ट्ये असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढेल. ह्युंडाईची विश्वासार्हता आणि स्टाइलिश डिझाइन या कारला बाजारात वेगळं स्थान देऊ शकते.
टाटा पंच ऑटोमॅटिक 2026
टाटा पंच ऑटोमॅटिक 2026 (Tata Punch) ही छोट्या SUV-सारखा अनुभव हव्या असणाऱ्यांसाठी चांगली पर्याय आहे. ही गाडी खडबडीत रस्त्यावर सहजपणे चालते कारण त्यात ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि उच्च ग्राउंड क्लियरन्स आहे. ती 19 ते 21 किलोमीटर प्रति लीटर इंधन कार्यक्षमता देते. टाटाची बिल्ड क्वालिटी आणि सेफ्टी रेटिंग (5-स्टार) या कारला मजबूत बनवते. 2026 मध्ये, EV व्हेरिएंट किंवा हायब्रिड पर्याय येऊ शकतात, ज्यामुळं तो पर्यावरणस्नेही ठरू शकतो.
रेनॉल्ट किगर ऑटोमॅटिक 2026
रेनॉल्ट किगर ऑटोमॅटिक 2026 मध्ये CVT गियरबॉक्स असू शकतो, जे उत्तम ड्रायव्हिंग अनुभव देईल. उत्पादन डिझाइन युवा ग्राहकांना आकर्षित करेल. ही कार बजेट SUV सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक आहे, ज्यात स्टाइलिश लुक आणि वैशिष्ट्ये आहेत. इंधन कार्यक्षमता 18-20 kmpl असू शकते.
होंडा अमेझ CVT 2026
होंडा अमेझ CVT 2026 CVT ट्रान्समिशन वापरून स्मूथ ड्रायव्हिंग कामगिरी देते. ही सिस्टम वापरकर्त्यांना लांब अंतर चालवण्यास सक्षम करते आणि 18 ते 20 किलोमीटर प्रति लीटर इंधन कार्यक्षमता देते. होंडाची विश्वासार्हता आणि आरामदायी राइड या कारला सेडान सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय बनवते.
2026 हे वर्ष बजेट-अनुकूल ऑटोमॅटिक वाहनांसाठी खास ठरणार आहे. मारुती सुझुकी स्विफ्ट ऑटोमॅटिक 2026 पासून होंडा अमेझ CVT 2026 पर्यंतच्या कार हाताळण्यास अधिस सोप्या आणि चालवण्याच अगदी स्मूथ असतील.
