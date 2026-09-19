मारुती सुझुकी स्विफ्ट, डिझायर आणि बलेनोच्या CNG AMT आवृत्त्या लॉंच; किमती 7.92 लाख रुपयांपासून सुरू
मारुती सुझुकीनं स्विफ्ट (Swift CNG AMT), डिझायर (Dzire CNG AMT) आणि बलेनोच्या (Baleno CNG AMT) आवृत्त्या अधिकृतपणे भारतात लॉंच केल्या आहेत.
Published : September 19, 2026 at 10:15 AM IST
मुंबई: मारुती सुझुकीनं आपल्या ‘ऑटो ग्रीन मिशन’ अंतर्गत स्विफ्ट (Swift CNG AMT), डिझायर (Dzire CNG AMT) आणि बालेनो (Baleno CNG AMT) या लोकप्रिय मॉडेल्समध्ये सीएनजीसह ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (एएमटी) (Maruti Suzuki CNG AMT) पर्याय सादर करत ग्राहकांना एक नवीन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या लाँचमुळं कंपनीच्या एस-सीएनजी तंत्रज्ञानाची सोय आता ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससोबत आली आहे. यामुळं हॅचबॅक आणि कॉम्पॅक्ट सेडान श्रेणीतील वाहनांमध्ये इंधन बचत आणि ड्रायव्हिंगची सोय दोन्ही एकत्र येत आहेत.
Swift, Dzire, आणि Baleno CNG AMT च्या किंमती : विशेषतः बालेनो सीएनजी एएमटीची सुरुवातीची किंमत 8.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी ठेवण्यात आली आहे. स्विफ्ट सीएनजी एएमटी 7.92 लाख रुपये तर डिझायर सीएनजी एएमटी 8.53 लाख रुपये इतकी किंमत असून या किमती सणासुदीसाठी विशेष मानल्या जात आहेत. यापूर्वी, या गाड्या सीएनजी व्हेरियंटमध्ये केवळ मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह उपलब्ध होत्या. आता, ग्राहकांना सीएनजीशी संबंधित उत्कृष्ट इंधन कार्यक्षमतेसह दोन-पेडल ड्रायव्हिंगच्या सोयीचा आनंद घेता येईल.
बालेनो सीएनजी एएमटीची तांत्रिक वैशिष्ट्ये : बालेनो सीएनजीमध्ये 1.2 -लिटर झेड सिरीज पेट्रोल इंजिन वापरण्यात आलं आहे. सीएनजी मोडमध्ये हे इंजिन 69 बीएचपी पॉवर आणि 101.8 न्यूटन-मीटर टॉर्क देतं. यासोबत पाच-स्पीड मॅन्युअल आणि पाच-स्पीड एएमटी गिअरबॉक्स देखील यात आहे. एएमटी व्हेरियंटची एआरएआय प्रमाणित इंधन कार्यक्षमता 34.47 किलोमीटर प्रति किलोग्रॅम इतकी आहे. सीएनजी सिस्टीममध्ये सिंगल 55-लिटर सिलिंडर टँक बूटमध्ये बसवलेला आहे. यामुळं स्पेअर व्हीलही बूटमध्येच ठेवावं लागतं आणि सामान ठेवण्यासाठी जागा मर्यादित होते. विक्टोरिसप्रमाणे अंडरबॉडी टँक व्यवस्था न वापरता बालेनोमध्ये पारंपरिक बूट-माउंटेड सेटअप कायम ठेवण्यात आला आहे. सीएनजी व्हेरियंट्समध्ये डेडिकेटेड फ्युएल चेंज स्विच आणि सीएनजी-विशिष्ट इन्स्ट्रुमेंटेशन देण्यात आलं आहे.
उपलब्ध व्हेरियंट्स आणि सुविधा: बालेनो सीएनजी एएमटी डेल्टा आणि झेटा या दोन व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध आहे. झेटा व्हेरियंटमध्ये डेल्टाच्या तुलनेत अतिरिक्त फीचर्स आहेत. आता बालेनो पेट्रोल मॅन्युअल, पेट्रोल एएमटी, सीएनजी मॅन्युअल आणि सीएनजी एएमटी अशा चार पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध झाले आहे. यामुळं ग्राहकांना निवडीचे अधिक पर्याय मिळाले आहेत. एएमटी ट्रान्समिशनमुळं फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी पॉवरट्रेनमध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची सोय मिळते. यामुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्ये ड्रायव्हिंग अधिक आरामदायी होते आणि क्लच दाबण्याची गरज राहत नाही.
स्विफ्ट आणि डिझायरची तुलनात्मक कामगिरी: स्विफ्ट सीएनजी एएमटी 34.34 किमी/किलोची दावा केलेली इंधन कार्यक्षमता देतं, तर डिझायर सीएनजी एएमटी या तिन्हीमध्ये सर्वाधिक 36.47 किमी/किलोची कार्यक्षमता देतं. डिझायर आधीच तिच्या सेगमेंटमधील सर्वाधिक विकलं जाणारं मॉडेल असल्यानं, या अपग्रेडमुळं तिची लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. लॉंच इव्हेंटमध्ये, 'ऑटो ग्रीन मिशन' ब्रँडिंगसह स्विफ्ट लाल रंगात प्रदर्शित करण्यात आली. नेक्सा नेटवर्कद्वारे बलेनोचेही अनावरण लाल रंगात करण्यात आले, ज्यावर "ऑटोमॅटिक + एस-सीएनजी" ब्रँडिंग होतं. तिन्ही मॉडेल्समध्ये आयजीएस (IGS) फंक्शनचा समावेश आहे, जे इंधन कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करते.
मारुती सुझुकीचा विस्तारित सीएनजी पोर्टफोलिओ: मारुती सुझुकीनं भारतातील सर्वात मोठा फॅक्टरी-फिटेड सीएनजी पोर्टफोलिओ तयार केला आहे. यात वॅगनआर, सेलेरिओ, स्विफ्ट, डिझायर, बालेनो, फ्रॉन्क्स, ब्रेझा, एर्टिगा आणि एक्सएल6 यांसारखी मॉडेल्स समाविष्ट आहेत. हॅचबॅक, सेडान, एसयूव्ही आणि एमपीव्ही अशा सर्व श्रेणींमध्ये कंपनीचं एस-सीएनजी तंत्रज्ञान पोहोचलं आहे. नवीन एएमटी पर्यायांमुळं या पोर्टफोलिओमध्ये आणखी भर पडली आहे. यामुळं ग्राहक आता इंधन बचत आणि ऑटोमॅटिक सोय या दोन्हीचा लाभ एकाच वेळी घेऊ शकतात.
विक्रीतील लक्षणीय वाढ : मारुती सुझुकीच्या सीएनजी वाहनांच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये कंपनीनं सुमारे 7.46 लाख सीएनजी वाहनं विकली. हे मागील वर्षाच्या सुमारे 6.50 लाख युनिट्सच्या तुलनेत 22 टक्के जास्त आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत विक्री सुमारे 2.2 लाख युनिट्सवर पोहोचली आहे. कंपनीनं संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सुमारे 9 लाख सीएनजी वाहनांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. स्विफ्ट, डिझायर आणि बालेनो या तीन उच्च-व्हॉल्यूम मॉडेल्समध्ये एएमटी सीएनजी पर्याय उपलब्ध झाल्यानं हे लक्ष्य साध्य करणे अधिक सोपे होईल. यामुळं कंपनीच्या एकूण सीएनजी व्हॉल्यूम बेसमध्ये लक्षणीय विस्तार होईल.
ग्राहकांसाठी फायदे : नवीन एएमटी सीएनजी व्हेरियंट्स ग्राहकांना ट्रॅफिकमध्ये आरामदायी ड्रायव्हिंग, कमी इंधन खर्च आणि पर्यावरणपूरक पर्याय देतात. विशेषतः शहरी भागातील ग्राहक या सोयीचा जास्त फायदा घेतील. सणासुदीच्या काळात विशेष किमतीमुळं मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मारुती सुझुकीनं या लाँचद्वारे आपली बाजारपेठेतील आघाडी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीएनजी आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची जोडी इतर स्पर्धकांनाही या दिशेनं पावले उचलण्यास प्रवृत्त करू शकते.
ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय : मारुती सुझुकीचा हा उपक्रम भविष्यात अधिक मॉडेल्समध्ये एएमटी सीएनजी पर्याय आणण्याची शक्यता दर्शवतो. इंधन किमतीत वाढ आणि पर्यावरणविषयक जागरूकता वाढत असताना असे पर्याय ग्राहकांसाठी आकर्षक ठरतील. कंपनीच्या मजबूत डीलरशिप नेटवर्क आणि विश्वसनीय तंत्रज्ञानामुळं या नवीन व्हेरियंट्सना चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. बालेनो, स्विफ्ट आणि डिझायर या मॉडेल्सच्या माध्यमातून मारुती सुझुकीनं पुन्हा एकदा आपली नावीन्यपूर्णता आणि ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोन सिद्ध केला आहे.
मारुती सुझुकी सीएनजी एएमटी व्हेरियंट्स – किंमत आणि वैशिष्ट्ये
|मॉडेल
|व्हेरियंट
|किंमत (एक्स-शोरूम)
|इंधन कार्यक्षमता
|मुख्य वैशिष्ट्ये
|स्विफ्ट
|सीएनजी एएमटी
|7.92 लाख
|35.34 किमी/किग्रा
|1.2 लिटर झेड सिरीज इंजिन (69 बीएचपी, 107.8 एनएम), 5-स्पीड एएमटी, फॅक्टरी-फिटेड एस-सीएनजी, ऑटो ग्रीन मिशन ब्रँडिंग
|बालेनो
|डेल्टा
|8.32 लाख
|34.47 किमी/किग्रा
|1.2 लिटर झेड सिरीज इंजिन, 5-स्पीड एएमटी, 55-लिटर बूट-माउंटेड सीएनजी टँक, फ्युएल चेंज स्विच, सीएनजी इन्स्ट्रुमेंटेशन
|बालेनो
|झेटा
|8.32 लाख+
|34.47 किमी/किग्रा
|डेल्टाच्या सर्व वैशिष्ट्यांसह अतिरिक्त फीचर्स, अधिक प्रीमियम इंटीरियर व सुविधा
|डिझायर
|सीएनजी एएमटी
|8.53 लाख
|36.47 किमी/किग्रा
|1.2 लिटर झेड सिरीज इंजिन, 5-स्पीड एएमटी, सर्वोच्च इंधन बचत, आयजीएस फंक्शन, कॉम्पॅक्ट सेडान बॉडी
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