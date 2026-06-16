10 वर्षांपर्यंत नो मेंटेनन्स; मारुती सुझुकी स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन लाँच, सर्व्हिससह खर्चात बचत
मारुती सुझुकीनं ‘स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन’ लाँच केला. यामुळं ग्राहकांना 10 वर्षांपर्यंत प्रीपेड सर्व्हिस मिळेल आणि देखभाल खर्चात बचत होईल.
Published : June 16, 2026 at 4:14 PM IST
मुंबई : मारुती सुझुकीनं आपल्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची नवी सेवा सुरू केली आहे. कंपनीनं ‘मारुती सुझुकी स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन’ नावाचं प्रीपेड सर्व्हिस पॅकेज लाँच केलं आहे. यामुळं ग्राहकांना वाहन देखभालीचा खर्च आगोदरच निश्चित करता येईल आणि भविष्यातील दरवाढीपासून संरक्षण मिळेल. हा प्लॅन 10 वर्षांपर्यंत कव्हरेज देईल आणि देखभाल खर्चात किमान 10 टक्के बचत करेल. खासगी आणि व्यावसायिक वाहन मालकांसाठी उपलब्ध असलेला हा प्लॅन भारत भरातील अधिकृत मारुती सुझुकी वर्कशॉपमध्ये वापरता येऊ शकतो.
“हा नवीन कार्यक्रम ग्राहकांना अधिक लवचिकता आणि वैयक्तिकृत देखभाल उपाय उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅनद्वारे आम्ही ग्राहकांच्या सोयीला प्रोत्साहन देऊ इच्छितो, मालकी खर्च कमी करू इच्छितो आणि दीर्घकाळासाठी अधिक अंदाजे आणि सुलभ सेवा अनुभव देऊ इच्छितो.”-हिशाशी टाकेउ, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मारुती सुझुकी
लवचिक सेवा पॅकेजेस : मारुती सुझुकी स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची लवचिकता. ग्राहक आपल्या गरजेनुसार विविध पॅकेजेसमधून निवड करू शकतात. यात फक्त मजुरी (लेबर) प्लॅन, पार्ट्स आणि मजुरीचे संपूर्ण पॅकेज, व्यावसायिक वाहनांसाठी विशेष प्लॅन, ग्राहकांच्या विशेष मागणीनुसार सेवा आणि इंजिन ऑइल व कूलंट बदलण्यासाठी कव्हरेज यांचा समावेश आहे. याशिवाय, अतिरिक्त ‘वेअर अँड टियर’ संरक्षणही उपलब्ध आहे. यात क्लच पार्ट्स, ब्रेक कंपोनेंट्ससारख्या भागांचा समावेश असल्यानं अप्रत्याशित दुरुस्ती खर्च कमी होतो. नवीन गाडी खरेदी करताना किंवा नंतर कोणत्याही अधिकृत वर्कशॉपमधून हा प्लॅन खरेदी करता येतो.
वाहन देखभालीवर पैसे कसे वाचवतील? : कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन घेणाऱ्या ग्राहकांना मजुरीवर किमान 10 टक्के बचत होते. पार्ट्स आणि इतर सामग्रीवरही अतिरिक्त सवलत मिळू शकते. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भविष्यातील महागाईपासून संरक्षण. प्लॅन आगोदरच प्रीपेड असल्यानं सेवा दर वाढले, तरी ग्राहकांना अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यामुळं वाहन मालकीची एकूण किंमत कमी होते आणि बजेट नियोजन सोपं होतं.
10 वर्षांपर्यंत कव्हरेज आणि उच्च मायलेज पर्याय : हा प्लॅन अनेक कालावधी आणि मायलेज पर्यायांसह उपलब्ध आहे. खासगी वाहन मालकांसाठी 2 वर्षे/20,000 किलोमीटर पासून ते 10 वर्षे/1,00,000 किलोमीटर पर्यंतचे पर्याय आहेत. व्यावसायिक वाहनांसाठी तर 10 वर्षे किंवा 1,60,000 किलोमीटर पर्यंत कव्हरेज मिळतं. यामुळं दीर्घकाळ वाहन चालवणाऱ्या ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
देशभरात उपलब्धता : मारुती सुझुकी स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅनची सर्वात मोठी सोय म्हणजे त्याची देशव्यापी वैधता. प्लॅन कोठेही खरेदी केला तरी भारतातील कोणत्याही अधिकृत मारुती सुझुकी वर्कशॉपमध्ये त्याचा लाभ घेता येतो. यामुळं प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांना कुठंही चिंता करण्याची गरज नाही.
मारुती सुझुकी स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन ही वाहन मालकांसाठी एक क्रांतिकारी योजना आहे. यामुळं देखभाल खर्च नियंत्रित राहतो, अप्रत्याशित खर्च टाळता येतो आणि वाहनाची दीर्घायुष्य सुनिश्चित होते. नवीन गाडी घेणाऱ्या आणि जुनी गाडी चालवणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी हा प्लॅन उपयुक्त ठरेल. अधिक माहितीसाठी जवळच्या मारुती सुझुकी डीलरशी संपर्क साधावा.
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