मारुती सुझुकी जून 2026 मध्ये किंमत वाढ: स्विफ्ट, वॅगनआरसह संपूर्ण रेंज महाग
मारुती सुझुकीने जून 2026 पासून आपल्या सर्व मॉडेल्सच्या किमती वाढवणार आहे. स्विफ्ट, वॅगनआर, ब्रेझा, ग्रँड विटारा सारख्या लोकप्रिय कार कमाल 30,000 रुपयांनी महाग होणार आहे.
Published : May 22, 2026 at 10:36 AM IST
नवी दिल्ली: मारुती सुझुकी इंडिया लिमिटेडनं जून 2026 पासून आपल्या सर्व वाहनांच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली (Maruti Suzuki Price Hike June 2026) आहे. ही वाढ कमाल 30,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. कंपनीनं याचं मुख्य कारण म्हणून कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा दबाव सांगितला आहे. यामुळं स्विफ्ट, वॅगनआर, ब्रेझा, ग्रँड विटारा, बलेनो, इन्व्हिक्टो सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्स ग्राहकांसाठी महाग होणार आहेत. 2026 मधील ही मारुतीची दुसरी किंमत वाढ आहे. यापूर्वी जानेवारी 2026 मध्येही कंपनीनं किंमती वाढवल्या होत्या.
किंमत वाढीमागील कारणे : मारुती सुझुकीनं नियामक दाखल केलेल्या दस्तऐवजात स्पष्ट केलं आहे की, गेल्या काही महिन्यांत कंपनीनं अंतर्गत कार्यक्षमता वाढवून खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र कमोडिटी किमती, लॉजिस्टिक खर्च आणि एकूण उत्पादन खर्च सतत वाढत असल्यानं काही भाग ग्राहकांवर कंपनीनं टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीनं अजूनही प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरियंटनुसार नेमकी किंमत वाढ जाहीर केलेली नाही. मात्र जून महिन्यात अंमलबजावणीपूर्वी पूर्ण तपशील उपलब्ध होईल, असं सांगितलं आहे.
कोणत्या मॉडेल्सवर होणार परिणाम? : मारुती सुझुकीची संपूर्ण उत्पादन श्रेणी या किंमत वाढीच्या कक्षेत येणार आहे. यात एंट्री लेव्हल हॅचबॅकपासून ते प्रीमियम एसयूव्ही आणि एमपीव्हीपर्यंत सर्व मॉडेल्स समाविष्ट आहेत:
- एंट्री लेव्हल:Alto K10, S-Presso
- मास मार्केट:WagonR, Swift, Dzire
- प्रीमियम हॅचबॅक: Baleno, Fronx
- एसयूव्ही:Brezza, Grand Vitara
- प्रीमियम:Invicto
याशिवाय कंपनीची CNG आणि हायब्रिड वाहनं देखील या वाढीमुळं प्रभावित होतील. सध्या मारुतीची किंमत श्रेणी 3.70 लाख रुपयांपासून (Alto K10) सुरू होऊन 28.61 लाख रुपयांपर्यंत (Invicto) आहे (एक्स-शोरूम).
भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योगातील ट्रेंड : भारतीय वाहन उद्योगात किंमत वाढीचा हा प्रकार नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत कच्च्या मालाच्या किमती, प्रदूषण नियंत्रण नियम, सुरक्षा फीचर्स आणि नवीन तंत्रज्ञान यामुळं उत्पादन खर्च वाढला आहे. टाटा मोटर्स, हुंडाई, महिंद्रा सारख्या इतर कंपन्यांनी देखील वेळोवेळी किमती वाढवल्या आहेत. मारुती सुझुकी भारतीय बाजारातील सर्वात मोठी कार कंपनी आहे. बाजारातील तिचा वाटा सुमारे 40-45 टक्के आहे. किंमत वाढीमुळं मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र कंपनीनं आधीच सांगितलं आहे की, पूर्ण वाढ ग्राहकांवर टाकली जाणार नाही, काही भाग कंपनीच स्वतः वाहून घेईल.
ग्राहकांसाठी सल्ला : ज्यांना नवीन कार घ्यायची आहे, त्यांनी जून महिन्यापूर्वी खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. डीलर्सकडून सध्याच्या किमतीत सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच CNG आणि हायब्रिड व्हेरियंट्सकडे लक्ष देणे फायद्याचे ठरेल कारण सरकारी धोरणे या क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहेत.
