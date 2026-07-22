मारुती सुझुकीनं वाहनांच्या किमतीत केली पुन्हा 30,000 रुपयांपर्यंत वाढ
मारुती सुझुकीनं आपल्या सर्व वाहनांच्या किमतीत 30,000 रुपयांपर्यंत वाढ जाहीर केली आहे. ही दुसरी वाढ ऑगस्ट 2026 पासून लागू होणार आहे.
Published : July 22, 2026 at 11:47 AM IST
मुंबई : मारुती सुझुकीनं आपल्या संपूर्ण वाहन श्रेणीत आणखी एक किंमत वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ 30,000 रुपयांपर्यंत झाल्याची माहिती आहे. नवीन किंमती 1ऑगस्ट 2026 पासून लागू होतील. जून महिन्यात झालेल्या वाढीनंतर केवळ काही आठवड्यांत ही दुसरी वाढ आहे. सतत वाढणाऱ्या इनपुट खर्चामुळं ऑटोमोबाईल कंपन्यांवर दबाव वाढला असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. ग्राहकांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे कारण नवीन कार खरेदी करताना अतिरिक्त खर्चाचा विचार करावा लागणार आहे.
वाढीमागील कारण : मारुती सुझुकीनं आपल्या नियामक फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, कच्च्या मालाच्या किंमतींमध्ये सतत होणारी वाढ आणि इनपुट खर्चातील वाढ ही मुख्य कारणे आहेत. कंपनीनं आतील कार्यक्षमता सुधारणा आणि खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत, तरीही ऑपरेटिंग मार्जिनवर सतत दबाव असल्यानं काही भाग ग्राहकांकडं वर्ग करणे भाग पडलं आहे. केवळ मारुती सुझुकीच नव्हे तर संपूर्ण ऑटो उद्योगाला याच समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बिझेड (BYD) सारख्या कंपन्यांनी देखील नुकताच किंमत समायोजन केले आहे. कमोडिटी इन्फ्लेशन, कच्च्या मालातील अस्थिरता आणि मुद्रास्फीतीशी संबंधित खर्च वाढ यामुळं कंपन्यांना मार्जिन रक्षणासाठी हे पाऊल उचलावं लागत आहे. गेल्या काही महिन्यांत स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिक आणि इतर घटकांच्या किंमतींमध्ये चढ-उतार झाल्यानं उत्पादन खर्च वाढला आहे.
खरेदीदारांसाठी काय अपेक्षा : या वाढीचा परिणाम प्रत्येक मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगळा असेल. कंपनीनं अद्याप मॉडेल-वार किंमत वाढीची यादी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळं एंट्री-लेव्हल स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेझा किंवा प्रीमियम मॉडेल्सवर वेगवेगळा प्रभाव पडेल. जे ग्राहक आता बुकिंग करतात त्यांना सद्य किंमतीनुसार लाभ मिळू शकतो, मात्र डिलर अटी आणि डिलिव्हरी शेड्यूलनुसार हे ठरेल. जून महिन्यातील वाढीदेखील याच कारणांमुळं झाली होती. दोन्ही वेळा कंपनीनं स्पष्ट केलं की, खर्च पूर्णपणे आत्मसात करणे शक्य नाही. ग्राहकांनी आता खरेदीचा निर्णय लवकर घेणे फायद्याचं ठरू शकतं. विशेषत: फेस्टिव्हल सीझन जवळ येत असल्यानं डिस्काउंट आणि ऑफरचीही शक्यता आहे, परंतु किंमत वाढ ही दीर्घकाळ टिकणारी असेल.
बाजारावर परिणाम : ही वाढ ऑटो उद्योगातील व्यापक ट्रेंडचा भाग आहे. बहुतेक उत्पादक उत्पादन खर्च वाढवत आहेत आणि ग्राहकांना त्याचा काही भाग सोसावा लागत आहे. मारुती सुझुकी भारतातील सर्वात मोठी कार कंपनी असल्यानं याचा बाजारातील इतर कंपन्यांवरही परिणाम होईल. स्पर्धा वाढल्यानं काही कंपन्या अतिरिक्त फीचर्स देऊन किंमत वाढीचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करतील. दुसरीकडं, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातही BYD आणि टाटा सारख्या कंपन्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या किंमती वाढल्यानं ग्राहक इलेक्ट्रिक पर्यायांकडं वळतील का, हे पाहणे महत्त्वाचं ठरेल. सरकारी धोरणे, सब्सिडी आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यावरही ग्राहकांचा निर्णय अवलंबून राहील.
मारुती सुझुकीची ही दुसरी किंमत वाढ इनपुट खर्चाच्या दबावाचं प्रतिबिंब आहे. कंपनी आतील सुधारणांवर काम करत असली तरी बाजारातील वास्तव ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे भाग पडलं आहे. खरेदीदारांनी आता काळजीपूर्वक मॉडेल, व्हेरिएंट आणि डिलर ऑफर्सचा अभ्यास करावा. दीर्घकाळात उत्पादन खर्च नियंत्रणात आल्यास भविष्यात किंमती स्थिर होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ग्राहकांना स्मार्ट खरेदीची गरज आहे.
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