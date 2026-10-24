ॲक्सेसरी किटसह व्हिक्टोरिस 'ऑरम एडिशन' लाँच...
मारुती सुझुकीनं ॲक्सेसरी किटसह व्हिक्टोरिस 'ऑरम एडिशन' लाँच केली आहे. हायब्रिड इंजिन आणि नवीन कॉस्मेटिक बदलांसह ही कार अधिक प्रीमियम दिसते.
Published : October 24, 2026 at 2:52 PM IST
मुंबई: प्रीमियम मिड-साईझ एसयूव्हीच्या (SUV) पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त, मारुती सुझुकीनं नवीन 'मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस ऑरम एडिशन' लाँच केली आहे. या विशेष आवृत्तीद्वारे, कंपनी ग्राहकांसाठी एक नवीन आणि स्टायलिश पर्याय घेऊन आली आहे. मारुती सुझुकीची 'व्हिक्टोरिस' एसयूव्ही भारतीय बाजारपेठेत एक वर्ष पूर्ण करत आहे. हा टप्पा साजरा करण्यासाठी, कंपनीनं 'ऑरम एडिशन' (Aurum Edition) सादर केली आहे. हे पूर्णपणे नवीन मॉडेल नसून, एक विशेष कॉस्मेटिक आणि ॲक्सेसरी किटचा संच आहे. याची किंमत 22,990 रुपये इतकी आहे. हे किट प्रामुख्यानं एसयूव्हीच्या 'स्ट्रॉन्ग हायब्रिड' (Strong Hybrid) व्हेरिएंटसाठी डिझाइन केलं आहे. स्टँडर्ड मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिसची एक्स-शोरूम किंमत 10.50 लाख रुपयांपासून 19.99 लाख रुपयांपर्यंत आहे. 'ऑरम' (Aurum) हा लॅटिन शब्द असून त्याचा अर्थ 'सोने' असा होतो, जो या वाहनाला मिळालेल्या सुवर्ण यशाचं प्रतीक आहे.
डिझाइन आणि कॉस्मेटिक बदल: 'व्हिक्टोरिस ऑरम एडिशन'ला स्टँडर्ड मॉडेलच्या तुलनेत अधिक वेगळा आणि प्रीमियम लूक देण्यासाठी अनेक कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहेत. कारच्या पुढच्या, बाजूच्या आणि मागच्या स्किड प्लेट्सवर, तसेच व्हील आर्चवर आकर्षक तांब्यासारख्या रंगाचे (copper-colored) इन्सर्ट्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळं गाडीला एक वेगळी ओळख मिळते. याव्यतिरिक्त, कारच्या फ्रंट ग्रिल, बंपर्स, फेंडर्स, बॉडी-साईड मोल्डिंग्ज आणि डोअर वायझर्सवर क्रोम ॲक्सेसरीजचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं गाडी अधिक चमकदार आणि प्रीमियम दिसते.
इंटिरिअरमधील नवीन वैशिष्ट्ये: बाह्य रचनेसोबतच, ग्राहकांना अधिक आरामदायी आणि प्रीमियम अनुभव मिळावा यासाठी इंटिरिअरमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. या 'ऑरम' किटमध्ये सर्व ऋतूंसाठी उपयुक्त असं 3डी कॅबिन मॅट्स, बूट (डिक्की) साठी एक मजबूत 3डी मॅट आणि रिअर ट्रंक सिल गार्डचा समावेश आहे. या गोष्टींमुळं कारचे आतील भाग अधिक स्वच्छ राहण्यास आणि सुरक्षित राहण्यास मदत होते.
इंजिन आणि पॉवरट्रेन: ही विशेष आवृत्ती 'स्ट्रॉन्ग हायब्रिड' तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. यात 1.5-लिटर पेट्रोल इंजिनसोबत एक इलेक्ट्रिक मोटर आणि लिथियम-आयन बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. ही प्रणाली एकत्रितपणे 116 hp इतकी कमाल शक्ती (पॉवर) आणि 122 Nm टॉर्क निर्माण करते. यात 'ई-सीव्हीटी' (e-CVT) ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, ही कार 'प्युअर ईव्ही' (pure EV) मोडवरही चालवता येते, ज्यामुळं उत्तम मायलेज मिळतं. याव्यतिरिक्त, हे मॉडेल पेट्रोल आणि सीएनजी (CNG) पॉवरट्रेन पर्यायांमध्येही उपलब्ध आहे.
बॉलिवूड स्टार शाहिद कपूर ब्रँड ॲम्बेसेडर: तरुण आणि तंत्रज्ञान-प्रेमी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, मारुती सुझुकीनं प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता शाहिद कपूरची या मोहिमेचा चेहरा म्हणून नियुक्ती केली आहे. कंपनीच्या मते, शाहिदची ऊर्जा, शैली आणि प्रीमियम जीवनशैली या एसयूव्हीच्या (SUV) प्रतिमेशी अगदी तंतोतंत जुळते.
'व्हिक्टोरिस' (Victoris) ची विक्रमी विक्री: आपल्या पहिल्याच वर्षात, मारुती सुझुकी 'व्हिक्टोरिस'नं भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात इतिहास घडवला आहे. या कारची पहिल्या वर्षात एकूण 1,47,602 युनिट्सची विक्री झाली. ही विक्री प्रवासी वाहन श्रेणीतील कोणत्याही नवीन मॉडेलसाठी सर्वाधिक संख्या आहे. याची सरासरी मासिक विक्री 10,000 ते 13,000 युनिट्सच्या दरम्यान होती, तर जानेवारी 2026 मध्ये सर्वाधिक 15,240 युनिट्सची विक्री नोंदवण्यात आली.
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