मारुती सुजुकी e विटारा : भारतातील पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 2 डिसेंबरला होणार लॉंच
मारुती सुजुकीची पहिली इलेक्ट्रिक एसयूव्ही e विटारा 2 डिसेंबर 205 रोजी0 भारतात लॉंच होतेय. हार्टेक्ट ई प्लॅटफॉर्मवर आधारित ती 500+ किमी रेंजसह येईल.
Published : November 11, 2025 at 3:44 PM IST
हैदराबाद : मारुती सुजुकी भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात अधिकृतपणे पदार्पण करत आहे. कंपनीची पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसयूव्ही, e विटारा, 2 डिसेंबर 2025 रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. ही कार खास इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विकसित केलेल्या हार्टेक्ट-ई प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे आणि गुजरातमधील हंसलपूर प्लांटमध्ये तयार होत आहे. युरोपियन बाजारात याची निर्यात सुरू असून, भारतात ती हायुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व्ह.ईव्ही सारख्या स्पर्धकांशी मुकाबला करेल. किंमत 20 लाख रुपयांपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
ऑगस्टपासून उत्पादन सुरू
मारुती सुजुकी दीर्घकाळापासून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विकासावर काम करत आहे. त्यामुळंच आता e विटारा या मॉडेलद्वारे ती भारतीय बाजारात प्रवेश करत आहे. ही एसयूव्ही गुजरातमधील हंसलपूर सुविधेत तयार होत असून, ही सुविधा जागतिक निर्यात केंद्र म्हणूनही ओळखली जातं. ऑगस्ट महिन्यापासून उत्पादन सुरू झालं असून, सुमारे 7,000 युनिट्स युरोपियन देशांमध्ये निर्यात झाली आहेत, ज्यात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स आणि नॉर्वे यांचा समावेश आहे. भारतात लॉंच होत असलेली ही कार स्थानिक गरजांनुसार अनुकूलित केली जाईल, ज्यामुळं ती भारतीय रस्त्यांसाठी योग्य ठरेल.
हार्टेक्ट ई प्लॅटफॉर्मवर आधारीत
e विटारा सुझुकीच्या नव्या हार्टेक्ट ई प्लॅटफॉर्मवर तयार होत आहे, जी फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी डिझाइन केली गेली आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळं कारची बांधणी हलकी, मजबूत आणि सुरक्षित झाली आहे. ग्राहकांसाठी दोन बॅटरी पॅक पर्याय उपलब्ध असतील: 49 kWh आणि 61 kWh. लहान 49 kWh बॅटरीसोबत फ्रंट-माउंटेड मोटर 144 हॉर्सपॉवर जनरेट करतं आणि WLTP चाचणीनुसार 344 किलोमीटर रेंज देतं. तर 61 kWh व्हर्जन दोन चाकांवर चालणाऱ्या कॉन्फिगरेशनमध्ये 174 हॉर्सपॉवर देतं आणि 428 किलोमीटरपर्यंत रेंज मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ड्युअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव्ह पर्यायही उपलब्ध आहे, जो 184 हॉर्सपॉवर पुरवतो, पण भारतात सुरुवातीला 61 kWh २WD व्हर्जन येईल. भारतीय ARAI चाचणीमध्ये ही रेंज 500 किलोमीटरपेक्षा जास्त मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळं लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ती आदर्श असेल.
डिझाइन
डिझाइनच्या बाबतीत, e विटारा EVX कॉन्सेप्टपासून असेल, ज्याची यंदा सुरुवातीला झलक दाखवली गेली होती. कारचे अगदी अँगुलर LED हेडलॅम्प्स आहेत, ज्यात सिग्नेचर Y-आकाराचे DRLs आहेत. बॉडी क्लॅडिंग प्रखर आहे, कनेक्टेड टेल-लॅम्प्स आणि मसलदार स्टान्स यामुळं ती आकर्षक दिसते. इंटिरियरमध्ये साफ-सुंदर आणि आधुनिक लेआऊट आहे. 10.1-इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन आणि 10.25-इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले असलेला ट्विन-स्क्रीन सेटअप आहे. रोटरी गियर सिलेक्टर, डॅशबोर्डवर सॉफ्ट-टच मटेरियल्स आणि अॅम्बियंट लाइटिंग यामुळं केबिन आरामदायक वाटतं. सुरक्षेसाठी आणि सोयींसाठी व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कॅमेरा, 10-वे पॉवर-एडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट आणि उच्च ट्रिम्समध्ये लेव्हल 2 ADAS सुविधा मिळतील.
किती असेल किंमत
मारुती सुजुकी e विटारा लॉंचसोबतच EV सपोर्ट नेटवर्कही उभारत आहे. नेक्सा आऊटलेट्सवर DC फास्ट चार्जर्स आणि 1,000 शहरांमध्ये 1,500 हून अधिक EV-रेडी सर्व्हिस सेंटर्स असतील. यामुळं मालकांना चार्जिंग आणि मेंटेनन्ससाठी सोयी मिळतील. शोरूममध्ये दाखल होताच, ही कार हायुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व्ह.ईव्ही, एमजी झेडएस ईव्ही, विनफास्ट VF6 आणि महिंद्रा बीई 6 सारख्या स्पर्धकांशी टक्कर घेईल. किंमत अंदाजे 20 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होईल आणि टॉप-स्पेक व्हर्जनसाठी 25 लाखांपर्यंत जाईल. ही किंमत इलेक्ट्रिक वाहन बाजारातील स्पर्धेला चालना देईल. e विटारा भारतीय EV बाजारातील मारुतीची महत्वाची पायरी आहे. पर्यावरणस्नेही आणि तंत्रज्ञानानं युक्त ही कार मध्यमवर्गीय ग्राहकांना आकर्षित करेल. लॉंचनंतर मारुतीच्या EV लाइनअपमध्ये आणखी मॉडेल्स येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं कंपनीची बाजारातील वाटचाल मजबूत होईल.
