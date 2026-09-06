सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मारुतीची नवीन बलेनो लाँच, कारमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यं; किती आहे किंमत?
देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या प्रीमियम हॅचबॅकपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकी बलेनोची नवीन फेसलिफ्ट आवृत्ती भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाली आहे.
Published : September 6, 2026 at 10:23 AM IST
मुंबई Maruti Baleno Facelift Launch : देशातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या प्रीमियम हॅचबॅकपैकी एक असलेल्या मारुती सुझुकी बलेनोची नवीन फेसलिफ्ट आवृत्ती भारतीय बाजारपेठेत दाखल झाली आहे. यावेळी, कंपनीनं अशी वैशिष्ट्यं जोडली आहेत ज्यांची ग्राहकांनी कधीही अपेक्षा केली नव्हती. सणासुदीच्या दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर, मारुती सुझुकीनं ही कार ₹6.10 लाख (एक्स-शोरुम) या विशेष सुरुवातीच्या किमतीत सादर केली आहे आणि ही कार तिच्या सेगमेंटमध्ये क्रांती घडवण्यासाठी सज्ज आहे. या मिड-लाइफ अपडेटमध्ये, मारुतीनं बलेनोच्या बाह्य स्वरुपात बदल केले आहेत आणि केबिनमध्ये अनेक आधुनिक आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यं जोडली आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव पूर्णपणे बदलेल.
बाह्य स्वरुप आणि नवीन डिझाइन : 2026 बलेनो फेसलिफ्टमध्ये एक सूक्ष्म पण आकर्षक बाह्य बदल आहेत. पुढील भाग पूर्णपणे नव्यानं डिझाइन केला आहे, ज्यामध्ये दोन आडव्या पट्ट्या असलेली मोठी ग्रिल आणि सुधारित जाळीची रचना आहे. सुझुकीचा लोगो आता ग्रिल आणि हूडमधील जागेवर हलवण्यात आला आहे. फ्रंट बंपरमध्येही बदल करण्यात आला आहे, तर स्पोर्टी लो रुफलाइन, झुकलेली विंडशील्ड आणि तिरकस मागील काचेची रचना मागील मॉडेलप्रमाणेच आहे, ज्यामुळं या गाडीला कूपसारखा लुक मिळतो.
इंटिरियर आणि प्रगत वैशिष्ट्यं : नवीन मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्टची केबिन आणि इंटिरियर आणखी सुधारण्यात आलं आहे. यामध्ये नवीन लेदरेट सीट्स, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि उच्च-गुणवत्तेची क्लॅरिऑन साउंड सिस्टीम आहे. नवीन बलेनोच्या डॅशबोर्डच्या मध्यभागी 9-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आहे, जी वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेला सपोर्ट करते. याव्यतिरिक्त, हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, क्रूझ कंट्रोल आणि कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी यांसारखी वैशिष्ट्ये आरामदायक प्रवासासाठी मदत करतात. सुरक्षेच्या बाबतीत मारुतीने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. नवीन बलेनो फेसलिफ्टमध्ये सहा एअरबॅग्ज, EBD सह ABS, 360-डिग्री कॅमेरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि मागील पार्किंग सेन्सर्स स्टँडर्ड म्हणून मिळतात.
इंजिन, पॉवर आणि परफॉर्मन्स : नवीन मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्टमध्ये मोठे मेकॅनिकल बदलही करण्यात आले आहेत. यात नवीन 1.2-लिटर झेड-सिरीज पेट्रोल इंजिन आहे, जे अलीकडेच नवीन स्विफ्ट आणि डिझायरमध्ये पाहायला मिळालं होतं. हे नवीन इंजिन सुधारित इंधन कार्यक्षमता आणि परिष्कृत कामगिरी देतं.
- 1.2 लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन : हे इंजिन 83 पीएस पॉवर आणि 112 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड एएमटी गिअरबॉक्सच्या पर्यायासह उपलब्ध आहे.
- 1.2 लिटर पेट्रोल-सीएनजी पर्याय : हे इंजिन 69.7 पीएस पॉवर आणि 102 एनएम टॉर्क निर्माण करते. पहिल्यांदाच, नवीन बलेनो सीएनजीमध्ये सीएनजीसोबत 5-स्पीड एएमटी ट्रान्समिशनचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
नव्या मॉडेलमध्ये काय विशेष आहे? : 2026 मारुती सुझुकी बलेनो फेसलिफ्टचे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची लेव्हल-2 एडीएएस (ADAS), ज्यामध्ये अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट आणि ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य बलेनोसाठी सेगमेंट-फर्स्ट आहे. याव्यतिरिक्त, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) आणि भारत NCAP क्रॅश टेस्टमधील 4-स्टार रेटिंगमुळं त्याची विश्वसनीयता आणखी वाढते. टाटा अल्ट्रोज, ह्युंदाई आय-20 आणि टोयोटा ग्लान्झा यांसारख्या गाड्यांशी स्पर्धा करत, नवीन बलेनो आपल्या सेगमेंटमध्ये एक मजबूत पर्याय म्हणून उदयास आली आहे.
हेही वाचा :