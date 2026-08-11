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Zuckerberg Manifesto : प्रत्येकाकडं असेल स्वतःचा वैयक्तिक एआय एजंट - मार्क झुकरबर्ग

मेटा सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी एआय मॅनिफेस्टोत प्रत्येकाला वैयक्तिक एआय एजंट देण्याची महत्त्वाकांक्षा संक्लपना (Zuckerberg Manifesto) मांडली आहे.

Mark Zuckerberg, AI technology.
मेटा (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : August 11, 2026 at 11:57 AM IST

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मुंबई : मेटा प्लॅटफॉर्म्सचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांनी सोमवारी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या ( AI technology) भविष्याबाबत आपली दूरदर्शी योजना मांडली. त्यांनी अशी कल्पना व्यक्त केली की प्रत्येक व्यक्तीकडं आगामी काळात स्वतःचा सर्वज्ञ एआय एजंट असेल, जो आयुष्याच्या सर्व पैलूंमध्ये सुधारणा करेल.

प्रत्येकाकडं असेल सुपरपॉवर: झुकरबर्ग यांनी आपल्या सांगितलं की मेटा अशा योजनेवर काम करत आहे, जिथे प्रत्येकजण नवीन व्यवसाय सुरू करू शकेल, पीएचडी-स्तरीय शिकवणी मिळवू शकेल आणि वैयक्तिक जीवनशैलीचे सल्ला मिळवू शकेल. त्यांच्या आठ वर्षांच्या मुलीला आधीच कोडिंग करता येते आणि व्हिडिओ तयार करता येतात. “प्रत्येकाला लवकरच शोध-शोधण्याची सुपरपॉवर मिळेल,” असं त्यांनी म्हटलंय.

प्रगत एआयचे नियंत्रण धोकादायक : प्रगत एआयचे नियंत्रण फक्त काही कंपन्या, संस्था किंवा सरकारांकडे केंद्रित झालं तर, ते धोकादायक ठरेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केलीय. सोमवारी मेटानं नवे ओपन-सोर्स एआय मॉडेल ‘म्यूज ग्लिमर’ रिलीज केलं, जे वैयक्तिक कॉम्प्युटरवर चालू शकतं. तसंच अधिक शक्तिशाली ‘म्यूज स्पार्क 1.2 ’ मॉडेल विकसकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना जाहीर केली. मेटा आपले एआय मॉडेल इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी वापरते आणि विकसकांनाही उपलब्ध करून देतं.

एआय मॉडेल्सवर टीका : टीकाकारांनी मात्र झुकरबर्ग यांच्या दृष्टिकोनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एआय सुरक्षा संस्था फ्यूचर ऑफ लाइफ इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष अँथनी अ‍ॅग्विरे यांनी सांगितलं की अलीकडे एआय मॉडेल्सनं (मेटासह) इतर कंपन्यांना हॅक केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. “मेटाला किंवा कोणालाही असं वाटतं की ते एक्स्पोनेंशियली अधिक हुशार, जलद आणि सक्षम एआय नियंत्रित करू शकतील?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यांनी सरकारला प्रगत एआय विकासावर विराम देण्याचं आवाहन केलंय.

डिस्टिलेशनला हानिकारक म्हणणे चुकीचं : दुसरीकडं झुकरबर्ग यांनी ओपन-सोर्स मार्ग श्रेयस्कर असल्याचं सांगितलं. त्यांच्या मते एआय ‘सुपरइंटेलिजन्स’चे नियंत्रण केंद्रित झालं तर इतरांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होईल. त्यांनी प्रतिस्पर्धी कंपन्यांकडे अप्रत्यक्षपणे लक्ष वेधलं आणि म्हटलं की बहुतेक लॅब्स कंपन्या, सरकारे किंवा संस्थांसाठी एआय बनवतात. म्हणून शक्तीचा समतोल मोठ्या संस्थांकडं जाईल. झुकरबर्ग यांनी काही धोरणात्मक शिफारशीही केल्या. अमेरिकेनं ऊर्जा क्षमता आणि पायाभूत सुविधा वाढवाव्यात जेणेकरून चीनसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा आघाडी राहील. त्यांनी ‘डिस्टिलेशन’ प्रक्रियेबाबतही भूमिका मांडली. यात कमकुवत मॉडेल मजबूत मॉडेलच्या आउटपुटवरून शिकते. ट्रम्प प्रशासनानं चीनी कंपन्यांनी अमेरिकन मॉडेल्समधून तंत्रज्ञान काढण्याबाबत कारवाईची भाषा वापरली आहे. झुकरबर्ग म्हणाले, “डिस्टिलेशनला हानिकारक म्हणणे चुकीचं आहे. जे पाहता येते, त्यातून शिकणे हा जगाचा नियम आहे.”

एआयचा व्यापक प्रसार : डिजिटल हक्क गटातील मॅट लेन यांनी झुकरबर्ग यांना ‘बाहेरच्या जगाशी नातं तोडलेला’ माणूस असं म्हटलं, पण ओपन-सोर्स एआयचं महत्त्व मान्य केले. मात्र फक्त मेटाच्या सिस्टम वापरल्यास कंपनीलाच फायदा होईल, असं त्यांनी सांगितलं. “ओपन-सोर्स एआयला कॉर्पोरेट हितसंबंधांपलीकडे पाठिंबा हवा,” असं त्यांनी म्हटलं. झुकरबर्ग यांच्या मते एआयचा व्यापक प्रसार होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून अब्जावधी लोकांना समान शक्ती मिळेल. (वृत्तसंस्थांनी दिलेली माहिती)

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Last Updated : August 11, 2026 at 11:57 AM IST

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