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भारताच्या हवाई संरक्षणात मजबूत भर: चौथी एस-400 प्रणाली दाखल

रशियाकडून चौथी एस 400 हवाई संरक्षण भारतात दाखल झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये प्रभावी ठरलेल्या या प्रणालीमुळं देशाचं हवाई संरक्षण जाळं आणखी मजबूत झालं आहे.

Fourth S 400 System
चौथी एस-400 प्रणाली (Defence Decode X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 10:06 AM IST

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मुंबई : भारत आपल्या हवाई सुरक्षा यंत्रणेला सातत्यानं मजबूत करण्याच्या दिशेनं प्रयत्न करत आहे. या अनुषंगानं रशियाकडून खरेदी केलेल्या पाच एस-400 हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी चौथी स्क्वाड्रन भारतात दाखल झाली आहे. ही प्रणाली लवकरच कार्यरत क्षेत्रात तैनात केली जाणार असून, देशाच्या हवाई संरक्षण क्षेत्रात महत्त्वाची भर पडली आहे. भारतानं 2018 मध्ये रशियाशी केलेल्या करारानुसार पाच स्क्वाड्रन एस-400 घेण्याचं ठरवलं होतं. यापैकी तीन स्क्वाड्रन आधीच कार्यरत आहेत.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एस-400ची भूमिका : ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान भारतानं पाकिस्तानच्या विरोधात केलेल्या लष्करी कारवाईत एस-400 प्रणालीने आपली क्षमता सिद्ध केली होती. पाकिस्तानी विमानं, ड्रोन, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे यांना रोखण्यात ही प्रणाली निर्णायक ठरली. भारतीय हवाई दलानं पाकिस्तानमधील एअरबेस, रडार केंद्रे आणि कमांड-अँड-कंट्रोल सेंटर्सना लक्ष्य केलं असताना, एस-400नं शत्रूच्या हवाई हालचालींना प्रभावीपणे प्रतिबंध केला.पाकिस्तानकडून आलेल्या हवाई धोक्यांना अचूकपणे शोधून त्यांचा नायनाट करण्यात ही प्रणाली यशस्वी ठरली. यामुळं भारतीय लष्कराला मोठा फायदा झाला आणि प्रणालीचं कौतुक झालं. या यशस्वी वापरानंतर भारतीय हवाई दल अधिक एस-400 इंटरसेप्टर्स वाढवण्याच्या विचारात आहे.

एस-400 प्रणालीची वैशिष्ट्ये : एस-400 ही रशियन बनावटीची जगातील सर्वात प्रगत हवाई संरक्षण प्रणालींपैकी एक मानली जाते. ती बहुउद्देशीय रडार, स्वयंचलित शोध यंत्रणा, विमानविरोधी क्षेपणास्त्र, लाँचर्स आणि कमांड-कंट्रोल सेंटरनं सुसज्ज आहे. प्रत्येक स्क्वाड्रनमध्ये दोन बॅटरी असतात, ज्यात प्रत्येकी सहा प्रक्षेपक आणि एकूण 128 क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असते. ही प्रणाली 400 किलोमीटरपर्यंतच्या पल्ल्यात विविध लक्ष्ये लढाऊ विमाने, निगराणी विमाने, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे यांना शोधू शकते आणि नष्ट करू शकते. युद्धाच्या प्रसंगात फक्त 5 मिनिटांत तैनात करता येणारी ही प्रणाली तीन प्रकारच्या मिसाइल डागण्यास सक्षम आहे. अमेरिकेच्या THAAD प्रणालीपेक्षा एस-400 अधिक प्रभावी मानली जाते.

भारताची हवाई ताकद वाढ : चौथ्या स्क्वाड्रनच्या आगमनानं भारताचे हवाई संरक्षण जाळे अधिक मजबूत झालं आहे. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शेजारी देशांच्या संभाव्य हवाई आणि क्षेपणास्त्र धोक्यांविरुद्ध ही प्रणाली भारतासाठी ‘कवच’ ठरेल. लांब पल्ल्याच्या क्षमता आणि अचूकतेमुळं शत्रूचे हल्ले हवेतच निष्प्रभ करता येतात.भारत आता आपल्या संपूर्ण हवाई क्षेत्राचे संरक्षण करण्याच्या दिशेनं मजबूत पाऊलं उचलत आहे. एस-400 प्रणाली केवळ संरक्षणात्मकच नाही तर रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. ती भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानाला पूरक ठरत आहे, ज्यात आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यावर भर दिला जात आहे.

चौथी एस-400 स्क्वाड्रन भारतात दाखल झाल्यानं देशाच्या संरक्षण क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उर्वरित एक स्क्वाड्रन लवकरात लवकर मिळवून पूर्ण करार पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ही प्रणाली भारताला प्रादेशिक सुरक्षा संतुलन राखण्यास मदत करेल आणि शत्रूला स्पष्ट संदेश देईल की भारत आपल्या आकाशाचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सज्ज आहे.

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INDIA AIR DEFENSE
FOURTH S 400
एस 400
ऑपरेशन सिंदूर
FOURTH S 400 SYSTEM

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