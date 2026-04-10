MG Majestor SUV ची 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद; 406.4 टनी रेल्वे ओढली!
Majestor SUV नं जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 406.4 टन वजनाची रेल्वे 300 फूट अंतरापर्यंत ओढून 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये (MG Majestor Guinness Book Records) आपलं नाव कोरलंय.
Published : April 10, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई: JSW MG Motor India नं आपली आगामी प्रीमियम D+ सेगमेंट SUV, 'MG Majestor' बाबत बाजारात उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी एक अनोखा मार्ग अवलंबला आहे. या SUV नं, जम्मू आणि काश्मीरमधील रेल्वे रुळावर 406.4 टन वजनाची रेल्वे 300 फुटांहून अधिक अंतरापर्यंत यशस्वीरित्या ओढून 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्ये (Majestor World Record) आपलं नाव कोरलं आहे. ही गाडी 20 एप्रिल 2026 रोजी भारतीय बाजारात पदार्पण करण्यास सज्ज आहे.
Majestor चा अभूतपूर्व रेल्वे ओढण्याचा विक्रम: MG Motor नं जम्मू आणि काश्मीरमधील काकापोरा आणि अवंतीपोरा दरम्यान असलेल्या एका कार्यरत रेल्वे रुळावर हे आव्हान स्वीकारलं. Majestor नं 406.4 टनी रेल्वे अत्यंत सहजतेनं ओढली; या रेल्वेमध्ये WAG-9HC लोकोमोटिव्ह (इंजिन), प्रवासी डबे आणि गार्डचा डबा यांचा समावेश होता. यापूर्वी, 'सर्वात जड रेल्वे ओढण्याचा' गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मानवी ताकदीशी संबंधित होता. 1999 मध्ये, स्लोव्हाकियाच्या जुराज बार्बरिक यांनी 1,000टन वजनाची 20 डबे असलेली रेल्वे 4.5 मीटर अंतरापर्यंत ओढून हा विक्रम प्रस्थापित केला होता. आता, MG नं हा विक्रम वाहन क्षेत्रात (automotive realm) केला आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, या विक्रमाच्या प्रयत्नासाठी वापरलेले वाहन हे पूर्णपणे 'स्टँडर्ड प्रॉडक्शन मॉडेल' होतं. इंजिन, चेसिस किंवा इतर कोणत्याही घटकांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. ही कामगिरी Majestor च्या अभियांत्रिकी कौशल्याचा आणि बांधणीच्या गुणवत्तेचा (build quality) एक भक्कम पुरावा म्हणून उभी आहे.
शक्तिशाली इंजिन आणि ऑफ-रोड क्षमता: MG Majestor मध्ये 2.0-लिटर ट्विन-टर्बो डिझेल इंजिन बसवण्यात आलं आहे, जे 215 HP ची शक्ती आणि 478 Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनशी जोडलेलं आहे. याच्या प्रीमियम 4x4 व्हेरिएंटमध्ये तीन 'लॉकिंग डिफरेंशियल्स' (Triple Diff Lock) देण्यात आले आहेत, ज्यामुळं खडक, वाळू आणि बर्फ अशा विविध प्रकारच्या भूभागांवरही याची कामगिरी अत्यंत उत्कृष्ट ठरते. M-HUB 4x4 Suite आणि Smart 4x4 Command Center सारख्या वैशिष्ट्यांमुळं, Majestor ही केवळ रस्त्यावर धावणारी कार नसून ऑफ-रोड आणि टोइंग (वाहन ओढून नेण्याच्या) क्षमतेच्या बाबतीतही पुढं आहे. कंपनीनं यापूर्वी Gloster मॉडेलमध्ये याच इंजिनचा वापर केला असला, तरी Majestor ची रचना अधिक प्रीमियम आणि वैशिष्ट्यपूर्ण (feature-rich) असेल अशा प्रकारे करण्यात आली आहे.
बाजारातील स्थान आणि स्पर्धा: MG Majestor ची ही 7-सीटर लक्झरी SUV, Toyota Fortuner Legender आणि Jeep Meridian सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करण्यास सज्ज आहे. हे वाहन अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे; यामध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, दोन 12.3-इंचांच्या स्क्रीन्स, Level-2 ADAS सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि प्रीमियम इंटिरियरचा समावेश आहे.
लाँच-पूर्व बुकिंग सुरू : या वाहनासाठी लाँच-पूर्व बुकिंग (Pre-launch bookings) 41,000 च्या रकमेसह सुरू करण्यात आली आहे, तर याची किंमत अंदाजे 40 लाख ते 45 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची अपेक्षा आहे. शोरूममधील प्रदर्शन आणि 'टेस्ट ड्राइव्ह' एप्रिल महिन्यात सुरू होण्याचे नियोजित आहे, तर प्रत्यक्ष वाहनांची डिलिव्हरी मे 2026 मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
नवीन विपणन रणनीती (Marketing Strategy): रेल्वेगाडी ओढून नेण्यासारखी असामान्य आणि नेत्रदीपक आव्हानं स्वीकारणे हा वाहन उत्पादकांमध्ये एक नवीन कल (trend) म्हणून उदयास आला आहे. Tata Motors नं यापूर्वी त्यांच्या Curvv आणि Safari मॉडेल्सच्या माध्यमातून अशाच प्रकारच्या क्षमतांचं प्रदर्शन केलं होतं. या उपक्रमाद्वारे, MG नं Majestor चा प्रचंड आकार, टॉर्क (इंजिनची शक्ती) आणि टोइंगची जबरदस्त क्षमता प्रभावीपणे अधोरेखित केली आहे. या विक्रम-मोडक कामगिरीमुळं लाँच-पूर्व मोहिमेला (pre-launch campaign) मोठी चालना मिळेल आणि प्रीमियम SUV सेगमेंटमध्ये MG चं स्थान आणखी मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
MG Majestor ही केवळ एक SUV नाही; भारतीय बाजारपेठेत 'प्रीमियम आणि शक्तिशाली वाहन' या संकल्पनेची नव्यानं व्याख्या करण्यास हे वाहन सज्ज झालं आहे. या वाहनानं मिळवलेल्या 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'च्या यशानं देशभरात आधीच मोठी चर्चा निर्माण केली आहे. या वाहनाची संपूर्ण वैशिष्ट्ये आणि किंमत 20 एप्रिल रोजी नियोजित असलेल्या अनावरण सोहळ्यात जाहीर केली जातील; त्यानंतर, हे वाहन अखेरीस ग्राहकांची मने जिंकण्यात यशस्वी ठरते की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- मर्सिडीज एमजी जीएलई कूपे परफॉर्मन्स एडिशन भारतात लाँच; किंमत 1.52 कोटी
- आजपासून टोल प्लाझावर कॅश बंदी, फास्टॅग अनिवार्य; UPI वर 1.256 पट शुल्क, वार्षिक पास महागला
- ह्युंडाई क्रेटा समर एडिशन लाँच: कमी किंमतीत अधिक फीचर्ससह नवीन स्पेशल व्हेरिएंट
