ETV Bharat / technology

महिंद्रा XUV 7XO ची 'विमेंस एडिशन' लवकरच येणार!

महिंद्रा XUV 7XO ला आता 'विमेंस एडिशन' मिळणार आहे. 8 मार्चला महिला दिनानिमित्त विशेष कॉस्मेटिक अपग्रेड्ससह येणार आहे.

Mahindra XUV 7XO Women's Edition
Mahindra XUV 7XO Women's Edition (Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 7, 2026 at 3:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीनं भारतात जानेवारी 2025 मध्ये लाँच केलेल्या XUV 7XO या लोकप्रिय SUV ला आता विशेष 'विमेंस एडिशन' मिळणार आहे. कंपनीनं सोशल मीडियावर याचा टीझर जारी केला आहे. ही विशेष आवृत्ती आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त (8मार्च) आणली जात आहे. या एडिशनमध्ये कॉस्मेटिक अपग्रेड्स अपेक्षित आहेत, जे महिंद्राच्या पारंपरिक विशेष आवृत्तींच्या शैलीत असतील. हे अपडेट्स SUV च्या आकर्षणात वाढ करणारे असतील.

विमेंस एडिशन
महिंद्रा XUV 7XO ची विमेंस एडिशन लाँच होण्यापूर्वी कंपनीनं BE 6 ची बॅटमन एडिशनची अधिक युनिट्स उपलब्ध करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय BE 6 इलेक्ट्रिक SUV ची फॉर्म्युला ई एडिशन आणि थार रोक्सची स्टार एडिशनही नुकतीच अनावरण करण्यात आली आहे. विशेष आवृत्त्या आणणे हे महिंद्राचे नवीन धोरण बनलं आहे, ज्यामुळं मॉडेल्सना नियमित रिफ्रेश मिळतं आणि ग्राहकांचं आकर्षण टिकवून ठेवलं जातं.

महिंद्रा XUV 7XO ची किंमत आणि व्हेरिएंट्स
XUV 7XO ची सुरुवातीची किंमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 25.07 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते. ही SUV सहा ट्रिम लेव्हल्समध्ये उपलब्ध आहे. AX, AX3, AX5, AX7, AX7T आणि AX7L. टेक-पॅक्ड केबिन आणि पेट्रोल-डिझेल इंजिन पर्यायांसह AWD पॉवरट्रेन यामुळं ही ग्राहकांना आवडण्याची शक्यता आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स

  • XUV 7XO मध्ये दोन इंजिन पर्याय आहेत.
  • 2.0 लिटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल (mStallion) - 200 hp पॉवर आणि 380 Nm टॉर्क.
  • 2.2 लिटर डिझेल - 182 hp पॉवर आणि 450 Nm टॉर्क.
  • दोन्ही इंजिनसह मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध आहेत. AWD फक्त उच्च व्हेरिएंट्समध्ये मिळते.

विशेष फीचर्स
या SUV मध्ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, 16-स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडिओ सिस्टीम (डॉलबी अ‍ॅटमॉससह), वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, व्हेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, कनेक्टेड कार सूट, 540-डिग्री कॅमेरा इत्यादी प्रगत फीचर्स आहेत. हे फीचर्स SUV ला सेगमेंटमध्ये आघाडीवर ठेवतात. महिंद्रा XUV 7XO ची विमेंस एडिशन महिला ग्राहकांसाठी विशेष आकर्षण ठरेल. लवकरच अधिक तपशील उपलब्ध होतील.

हे वाचलंत का :

  1. टाटा मोटर्सच्या प्लांटचं स्टेअरिंग महिलांच्या हाती; सफारी आणि हैरियर एसयूव्हीचं महिलांद्वारे उत्पादन
  2. रिअलमी C83 5G भारतात लॉंच : 7000mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्लेसह उत्तम परफॉर्मन्स
  3. अ‍ॅमेझॉन फायर टीव्ही मोबाइल अ‍ॅप आणि इंटरफेसमध्ये नवीन डिझाइन अपडेट

TAGGED:

MAHINDRA XUV 7XO
XUV 7XO WOMEN EDITION
महिंद्रा XUV 7XO विमेंस एडिशन
XUV 7XO
MAHINDRA XUV 7XO WOMEN EDITION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.