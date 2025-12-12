Mahindra XUV 7XO : प्री बुकिंग 15 डिसेंबरपासून सुरू, फक्त 21,000 रुपयांत करा गाडी बुक
Mahindra XUV 7XO SUV साठी प्री बुकिंग 15 डिसेंबर रोजी सुरू होणार आहे. तुम्ही फक्त 21,000 रुपयांत ही गाडी बुक करू शकता.
Published : December 12, 2025 at 3:58 PM IST
मुंबई : Mahindra XUV 7XO 5 जानेवारी 2026 रोजी लॉंच होणारी ही प्रीमियम SUV नवीन ट्रिपल-स्क्रीन, अपडेटेड डिझाइन आणि शक्तिशाली इंजनसह बाजारात धमाल करणार आहे. तीचं प्री बुकिंग 15 डिसेंबरपासून 21,000 रुपयांत सुरू होईल.
महिंद्रा कंपनीनं आपल्या लोकप्रिय XUV700 च्या अपडेटेड आवृत्तीला नवीन नाव दिलं आहे. महिंद्रा XUV 7XO ही प्रीमियम SUV 5 जानेवारी 2026 रोजी जगभरात आणि भारतात अधिकृतपणे लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या SUV नं गेल्या चार वर्षांत 3 लाखांहून अधिक युनिट्स विकल्या आहेत, आणि आता नवीन डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि फीचर्ससह ती बाजारात पुन्हा धडक देणार आहे. प्री-बुकिंग 15 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल, फक्त 21,000 रुपयांच्या टोकन अमाउंटसह ही गाडी तुम्ही बुक करू शकता. ही बुकिंग डीलरशिप आणि ऑनलाइन उपलब्ध असेल, जिथं ग्राहक आपल्या पसंतीचं फ्यूल टाइप आणि ट्रान्समिशन निवडू शकतील.
पावरट्रेन आणि परफॉर्मन्स
XUV 7XO मध्ये XUV700 प्रमाणेच पावरट्रेन राहणार आहे, कोणताही मोठा बदल यात नसेल. यात दोन इंजन पर्याय उपलब्ध असतील. एक 2.0 लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजिन जे 200 HP पॉवर आणि 380 Nm टॉर्क निर्माण करेल. दुसरीकडं 2.2 लीटर mHawk टर्बो डीजल असेल, जे 182 HP पॉवर आणि 450 Nm टॉर्क निर्माण करेल. दोन्ही इंजनांसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय मिळतील. पेट्रोल व्हर्जनमध्ये फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) असेल, तर डीजलमध्ये ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) देखील उपलब्ध असेल. ही SUV शक्तिशाली आणि रिफाइंड ड्रायविंग अनुभव देईल.
डिझाइन अपडेट्स
XUV 7XO चं डिझाइन XEV 9S इलेक्ट्रिक SUV पासून प्रेरित असेल. यात नवीन हेडलॅम्प्स, शार्पर LED टेललाइट्स, रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट आणि रियर बंपर, नवीन लोअर एयर डॅम आणि रिवाइज्ड स्कफ प्लेट्स मिळतील. XUV700 च्या आकर्षक लाइन्स आणि कर्व्ह्स कायम राहतील, तसंच फ्लश-टाइप डोअर हँडल्स, रूफ रेल्स आणि प्रीमियम शीट मेटलही राहतील. नवीन अलॉय व्हील्स, ब्लॅक्ड-आउट रूफ आणि XUV 7XO बॅजिंगमुळं ही SUV अधिक आधुनिक आणि आकर्षक दिसेल.
इंटीरियर आणि फीचर्स
केबिनमध्ये सर्वात मोठा बदल ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप असेल, जो XEV 9S प्रमाणेच असेल. यात नवीन फीचर्स जसं इलेक्ट्रिक बॉस मोड स्विच, पॅनोरॅमिक सनरूफ विथ लाइटिंग इफेक्ट्स, रियर ट्रे टेबल्स, ड्रायव्हर सीट मेमरी फंक्शन, अपडेटेड ADAS सूट (पार्किंग असिस्टेंससह) आणि प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिळतील. हरमन कार्डन ऑडिओ सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, मसाजिंग सीट्स आणि इतर प्रीमियम फीचर्सही अपेक्षित आहेत.
महिंद्रा XUV 7XO प्रीमियम SUV सेगमेंटमध्ये नवीन बेंचमार्क सेट करण्यासाठी सज्ज आहे. डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि परफॉर्मन्सचा उत्कृष्ट कॉम्बिनेशन घेऊन ही SUV येईल. प्री-बुकिंग 15 डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. ही SUV टाटा सफारी, ह्युंदाई अल्काझार आणि MG हेक्टर प्लस सारख्या प्रतिस्पर्धींना कडवी टक्कर देईल.
