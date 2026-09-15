महिंद्रा XUV 7XO नं मिळवली 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग: भारतातील सर्वात सुरक्षित थ्री-रो SUV!
महिंद्रा XUV 7XO नं भारतातील Bharat NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये प्रौढ आणि बालक प्रवाशांसाठी पाच-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळवलीय. ही थ्री-रो एसयूव्ही आता सुरक्षिततेच्या बाबतीत आघाडीवर आहे.
Published : September 15, 2026 at 7:30 PM IST
मुंबई : महिंद्रा XUV 7XO ने भारतातील नवीन कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) च्या नवीनतम क्रॅश टेस्टमध्ये प्रौढ आणि बालक दोन्ही प्रवाशांसाठी पाच-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळवलं आहे. ही थ्री-रो एसयूव्ही प्रौढ प्रवासी संरक्षणात 32 पैकी 30.76 गुण आणि बालक प्रवासी संरक्षणात 49 पैकी 44.97 गुण मिळवून भारतातील सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या एसयूव्हींपैकी एक ठरली आहे.
प्रौढ प्रवासी संरक्षणात उत्कृष्ट कामगिरी : फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये XUV 7XO नं 16 पैकी 14.76 गुण मिळवले. चालक आणि फ्रंट पॅसेंजरच्या डोक्याचं, मानेचं संरक्षण चांगलं रेट केलं गेलं. चालकाच्या छातीला पुरेसे तर फ्रंट पॅसेंजरच्या छातीला चांगलं संरक्षण मिळालं. खालच्या शरीराच्या बहुतांश भागांना चांगलं संरक्षण मिळालं. साइड मूव्हेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये पूर्ण 16 पैकी 16 गुण मिळाले आणि साइड पोल-इम्पॅक्ट टेस्टमध्येही संरक्षण चांगलं होतं.
बालक प्रवासी संरक्षणात परिपूर्ण स्कोअर : XUV 7XO नं डायनॅमिक चाइल्ड-प्रोटेक्शन टेस्टमध्ये 24 पैकी 23.97 गुण मिळवले. चाइल्ड-रिटेंट सिस्टीम इन्स्टॉलेशनसाठी 12 पैकी 12 आणि व्हीकल असेसमेंटमध्ये 13 पैकी 9 गुण मिळाले. एकूण बालक प्रवासी स्कोअर 44.97/49 झाला. यामुळं सुसंगत चाइल्ड सीट्स सुरक्षितपणे बसवता येतात हे सिद्ध झालं. मात्र, मुलांची वय, उंची आणि वजनानुसार योग्य सिस्टीम निवडणे आवश्यक आहे.
कोणत्या व्हेरिएंट्सची चाचणी झाली? : Bharat NCAP नं AX7 डिझेल सेव्हन-सीट ऑटोमॅटिक आणि AX7L डिझेल 4WD सेव्हन-सीट ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट्सची चाचणी केली. ही रेटिंग फक्त या दोन वाहनांपुरती मर्यादित नसून Bharat NCAP नं निर्दिष्ट केलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या व्यापक व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहे.
सुरक्षा उपकरणे आणि वैशिष्ट्ये : चाचणी झालेल्या वाहनांमध्ये फ्रंट एअरबॅग्स, हेड-कर्टन एअरबॅग्स, चेस्ट आणि पेल्व्हिस साइड एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, सीटबेल्ट प्रिटेंशनर्स, लोड लिमिटर्स, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स आणि ISOFIX-सुसंगत चाइल्ड-सीट माउंटिंग पॉइंट्स होते. महिंद्रानं सांगितलं की XUV 7XO मध्ये सहा एअरबॅग्स स्टँडर्ड आहेत, तर उच्च व्हेरिएंट्समध्ये सात एअरबॅग्स आणि थर्ड रो पर्यंत कर्टन प्रोटेक्शन मिळतं. उच्च आवृत्त्यांमध्ये Level 2 ADAS आणि 540-डिग्री कॅमेरा सिस्टमही उपलब्ध आहे.
XUV700 शी तुलना : पूर्वीच्या XUV700 नं Global NCAP च्या जुन्या प्रोटोकॉलनुसार प्रौढांसाठी पाच आणि बालकांसाठी चार स्टार मिळवले होते. XUV 7XO नं दोन्ही श्रेणींमध्ये पाच स्टार मिळवून बालक सुरक्षा रेटिंग सुधारलं आहे. मात्र, वेगवेगळ्या असेसमेंट प्रोग्राम आणि प्रोटोकॉलमुळं स्कोअर्सची थेट तुलना करता येत नाही.
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