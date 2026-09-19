Mahindra XUV 3XO RevX Edge: नवीन ट्रिम, डिझेल इंजिन आणि अधिक वैशिष्ट्यांसह लॉंच..!
महिंद्रानं XUV 3XO RevX लाइनअपमध्ये नवीन Edge ट्रिम सादर केली आहे. 9.39 लाखांपासून उपलब्ध असलेल्या या ट्रिममध्ये अधिक फिचर्स आणि डीझेल पॉवरट्रेन पर्याय आहेत.
Published : September 19, 2026 at 1:05 PM IST
मुंबई : महिंद्रानं नवीन 'RevX Edge' ट्रिम सादर करून XUV 3XO च्या RevX मालिकेचा विस्तार केला आहे. या ट्रिमची किंमत 9.39 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. RevX Edge मुळं पूर्वी केवळ उच्च श्रेणीतील (higher trims) मॉडेल्सपुरती मर्यादित असलेली महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आता मध्यम श्रेणीतील (mid-range) ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाली आहेत. याव्यतिरिक्त, RevX श्रेणीतील इंजिन पर्यायांचाही विस्तार करण्यात आला आहे; यात आता 1.5 -लिटर डिझेल इंजिन आणि अधिक परवडणारा 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट उपलब्ध आहे. चला, या कारबदलांबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया...
XUV 3XO RevX Edge मध्ये काय आहे नवीन? : नवीन RevX Edge आणि RevX Edge (O) ट्रिम्स हे यापूर्वी लाँच केलेल्या RevX M आणि RevX M (O) ट्रिम्सच्या वरच्या श्रेणीत येतं. थोडक्यात सांगायचं तर, Edge ट्रिम्स XUV 3XO च्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये मध्यभागी (middle segment) स्थान घेते. XUV 3XO आता एकूण 11 ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे: MX1, MX2, RevX M, RevX M (O), RevX Edge, RevX Edge (O), AX5, RevX A, AX5L, AX7 आणि AX7L. यापूर्वी उपलब्ध असलेलं MX2 Pro, MX3 आणि MX3 Pro हे ट्रिम्स आता बंद करण्यात आलं आहे.
10.25-इंच टचस्क्रीन : RevX M (O) च्या तुलनेत, नवीन RevX Edge मध्ये 10.25-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटोसह), रिअर-व्ह्यू कॅमेरा, टाइप-सी यूएसबी पोर्ट आणि क्रूझ कंट्रोल यांसारख्या वैशिष्ट्यांची भर घालण्यात आली आहे. RevX Edge (O) मध्ये याव्यतिरिक्त पॅनोरामिक सनरूफ, रूफ रेल्स, इलेक्ट्रिकली फोल्ड होणारे ORVMs, ऑटोमॅटिक हेडलॅम्प्स आणि वायपर्स, रिमोट एन्ट्री आणि पुश-बटण स्टार्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. नेहमीप्रमाणेच, RevX ट्रिम्स त्यांच्या ड्युअल-टोन पेंट स्कीम, बॉडी-कलर्ड ग्रिल आणि ब्लॅक-आउट अलॉय व्हील्समुळे स्टँडर्ड ट्रिम्सपेक्षा वेगळे आणि आकर्षक ठरतात. XUV 3XO च्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये सहा एअरबॅग्ज, ESC, ISOFIX चाइल्ड-सीट माऊंट्स, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स, सर्व प्रवाशांसाठी थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स आणि सीटबेल्ट रिमाइंडर्स यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये 'स्टँडर्ड' (मानक) म्हणून उपलब्ध आहेत.
RevX Edge साठी पॉवरट्रेन पर्याय: गेल्या वर्षी जेव्हा RevX ट्रिम्स लाँच करण्यात आली, तेव्हा ते 111 hp क्षमतेचं 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल आणि 131 hp क्षमतेचं 1.2-लिटर TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजिन अशा पर्यायांसह उपलब्ध होतं. आता महिंद्रानं 117 hp क्षमतेचं 1.5-लिटर डिझेल इंजिन समाविष्ट करून आपली पॉवरट्रेन श्रेणी विस्तारली आहे; हे इंजिन मॅन्युअल आणि AMT अशा दोन्ही गिअरबॉक्स पर्यायांसह उपलब्ध आहे. तथापि, RevX ट्रिम्समधून 131 hp क्षमतेचं TGDi टर्बो-पेट्रोल इंजिन काढून टाकण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळं ग्राहकांना अधिक पर्याय मिळतात, विशेषतः डिझेल इंजिनची मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं हे महत्त्वाचं आहे.
अधिक किफायतशीर असलेलं 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट शहरातील ड्रायव्हिंग अधिक सोयीस्कर बनवेल, तर डिझेल इंजिन अशा ग्राहकांना आकर्षित करेल जे लांबचा प्रवास आणि इंधन कार्यक्षमतेला (मायलेजला) प्राधान्य देतात. एकंदरीत, महिंद्रानं XUV 3XO ला अधिक स्पर्धात्मक आणि वैविध्यपूर्ण कार बाजारात आणली आहे.
या बदलांमुळं XUV 3XO ला 'मिड-साईज SUV' सेगमेंटमध्ये अधिक मजबूत स्थान निर्माण करण्यास मदत होईल. RevX Edge ट्रिम वैशिष्ट्ये आणि किंमत यांच्यात उत्तम समतोल साधते. संपूर्ण श्रेणीमध्ये सुरक्षा वैशिष्ट्ये मानक (स्टँडर्ड) केल्यामुळं ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षिततेची खात्री मिळते. याव्यतिरिक्त, ड्युअल-टोन लूक आणि ब्लॅक-आउट (काळ्या रंगाचे) व्हील्स RevX सिरीजला एक स्टायलिश स्वरूप देतात. ग्राहकांना आता पेट्रोल मॅन्युअल, पेट्रोल ऑटोमॅटिक आणि डिझेल असे पर्याय सहज उपलब्ध आहेत. 9.39 लाख इतक्या सुरुवातीच्या किंमतीमुळं, हे ट्रिम खिशाला परवडणारं (बजेट-फ्रेंडली) ठरतं.
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