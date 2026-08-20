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Mahindra XEV 9S 6 : आता 6-सीटर स्वरूपात लॉंच; किंमत 25.25 लाख

महाइंद्रानं Mahindra XEV 9S 6ची नवीन 6-सीटर आवृत्ती बाजारात लाँच केली आहे. कॅप्टन सीट्ससह प्रीमियम अनुभव आणि दोन बॅटरी पर्यायसह उत्तम रेंज मिळेल.

Mahindra XEV 9S 6
Mahindra XEV 9S 6 (Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 5:33 PM IST

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मुंबई: महिंद्रानं आपल्या XEV 9S या इलेक्ट्रिक SUV साठी नवीन सहा-सीट (सिक्स-सीट) कॉन्फिगरेशन लॉंच (Mahindra XEV 9S 6 ) केलं आहे. दुसऱ्या रांगेतील बेंच सीटच्या जागी आता स्वतंत्र 'कॅप्टन सीट्स' देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं केबिनला अधिक प्रीमियम आणि आरामदायी लूक मिळतो. ही नवीन सीटिंग रचना 'पॅक टू अबव्ह' (Pack Two Above), 'पॅक थ्री' (Pack Three) आणि 'पॅक थ्री अबव्ह' (Pack Three Above) या प्रकारांमध्ये (व्हेरिएंट्समध्ये) उपलब्ध (XE V9 S6 Seater) आहे. SUV ची वैशिष्ट्ये (फीचर्स), बॅटरीचे पर्याय आणि पॉवरट्रेनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या रचनेचा उद्देश ग्राहकांना दुसऱ्या रांगेत अधिक आराम आणि लक्झरी अनुभव देणे हा आहे.

किंमत आणि उपलब्धता: नवीन सहा-सीट आवृत्तीची किंमत समतुल्य सात-सीट प्रकारांपेक्षा केवळ 25,000 नं जास्त आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 25.25 लाख ते 30.15 लाख दरम्यान आहे. ही सहा-सीट रचना 'पॅक टू अबव्ह' आणि 'पॅक थ्री' ट्रिम्समध्ये दोन्ही बॅटरी पर्यायांसह उपलब्ध आहे. स्वतंत्र कॅप्टन सीट्समुळं दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांना स्वतंत्र आर्मरेस्ट्स मिळतात आणि तिसऱ्या रांगेत जाण्यासाठी मधून मोकळी जागा (वॉक-थ्रू पॅसेज) मिळते, ज्यामुळं आत-बाहेर करणे सोपं होतं.

पॉवरट्रेन आणि रेंजची माहिती: XEV 9S ही महिंद्राच्या INGLO इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मवर तयार करण्यात आली असून ती दोन बॅटरी पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. एन्ट्री-लेव्हल 59 kWh बॅटरी पॅकसोबत 228 bhp ची इलेक्ट्रिक मोटर आणि 380 Nm टॉर्क मिळतो, ज्यामुळे 521किमीची रेंज (दावा केलेली) मिळते. ज्यांना अधिक कामगिरी आणि रेंज हवी आहे त्यांच्यासाठी 79 kWh चा प्रकार उपलब्ध आहे; हा प्रकार 281bhp पॉवर आणि तितकाच 380 Nm टॉर्क देतो, तसंच याची रेंज 679 किमीपर्यंत (कंपनीचा दावा ) आहे.

वैशिष्ट्ये आणि केबिन सुविधा: कॅप्टन सीट्सच्या समावेशामुळं XEV 9S च्या वैशिष्ट्यांच्या यादीत कोणताही बदल झालेला नाही. या SUV मध्ये तीन 12.3-इंच डिस्प्ले, VisionX ऑगमेंटेड-रिअ‍ॅलिटी हेड-अप डिस्प्ले, लेव्हल 2+ ADAS, 16-स्पीकरची Harman Kardon ऑडिओ सिस्टम आणि पुढील, मागील बाजूस व्हेंटिलेटेड सीट्स (हवा खेळती राहणाऱ्या सीट्स) देण्यात आल्या आहेत; तसंच उच्च प्रकारांमध्ये (व्हेरिएंट्समध्ये) पॅनोरामिक सनरूफची सुविधाही उपलब्ध आहे. मागील एसी वेंट्स आणि 65W USB चार्जिंग पोर्ट्सची सुविधा कायम ठेवण्यात आली आहे. 2+2+2 आसन व्यवस्थेमुळं (सीटिंग कॉन्फिगरेशन) दुसऱ्या रांगेतील प्रवाशांच्या आरामाला प्राधान्य दिलं गेलं आहे आणि त्याच वेळी तिसऱ्या रांगेत सहजपणे जाण्याची सोयही केली आहे.

ईव्ही (EV) बाजारपेठेतील महिंद्राचा दबदबा : 2026 च्या पूर्वार्धापर्यंत, भारतातील प्रमुख तीन ईव्ही उत्पादकांमध्ये महिंद्रा ही सर्वात वेगानं वाढणारी कंपनी ठरली आहे. कंपनीच्या विक्रीत 147% वाढ होऊन ती 34,131 युनिट्सवर पोहोचली आणि त्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा 17% वरून 23% पर्यंत वाढला. मार्च महिन्यात कंपनीनं JSW MG Motor ला मागं टाकलं आणि 2026 च्या पूर्वार्धापर्यंत आपलं दुसरं स्थान कायम राखलं. 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' (Born-Electric) मॉडेल्सना असलेल्या जोरदार मागणीमुळं ही वाढ शक्य झाली आहे. XEV 9S च्या नवीन 6-सीटर आवृत्तीमुळं महिंद्राची ही प्रगती आणखी वेगवान होण्याची अपेक्षा आहे.

खरेदीदारांसाठी एक आकर्षक पर्याय: ही नवीन आवृत्ती विशेषतः अशा खरेदीदारांसाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यांना दुसऱ्या रांगेत अधिक वैयक्तिक आराम हवा आहे. यात देण्यात आलेल्या 'कॅप्टन सीट्स'मुळं प्रीमियम अनुभव मिळतो आणि तरीही तिसऱ्या रांगेचा वापर करणे शक्य होतं. वैशिष्ट्ये आणि पॉवरट्रेनमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळं, सध्याच्या मॉडेलचे सर्व फायदे यातही कायम आहेत. एकंदरीत, महिंद्रा XEV 9S 6-सीटर हा इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUV) बाजारपेठेतील अधिक स्पर्धात्मक आणि आकर्षक पर्याय ठरला आहे. या लाँचमुळं ईव्ही क्षेत्रात कंपनीची वाढती उपस्थिती अधिक बळकट होणार आहे.

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