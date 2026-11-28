पुढील 6 महिन्यांत महिंद्रा लॉंच करणार चार नवीन कार - अहवाल
पुढील सहा महिन्यांत भारतात येणाऱ्या महिंद्राच्या आगामी वाहन श्रेणीमध्ये चार प्रमुख मॉडेल्सचा समावेश असल्याचं अहवालांतून समोर आलं आहे.
Published : November 28, 2026 at 4:07 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूव्ही (SUV) निर्माता कंपनी 'महिंद्रा ऑटो' (Mahindra Auto) आगामी काही महिन्यांत भारतात चार नवीन मॉडेल्स लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या श्रेणीमध्ये अद्ययावत एसयूव्ही, इलेक्ट्रिक वाहनं आणि एका नवीन पिकअप ट्रकचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये 'महिंद्रा थार रॉक्स' (Mahindra Thar Roxx) ची अद्ययावत आवृत्ती, 'एक्सईव्ही 9ई स्पोर्टेक' (XEV 9e Sporteq), पूर्णपणे इलेक्ट्रिक 'महिंद्रा बीई 07' (Mahindra BE 07) आणि 'महिंद्रा स्कॉर्पिओ लाइफस्टायलर' (Mahindra Scorpio Lifestyler) यांचा समावेश असू शकतो. काही अहवालांनुसार, हे नवीन मॉडेल्स एप्रिल 2027 पर्यंत बाजारात येणे अपेक्षित आहे. कंपनीनं काही मॉडेल्सच्या लाँचबद्दल माहिती दिली असली, तरी इतरांबाबतचे तपशील आणि कालमर्यादा केवळ अहवाल आणि अंदाजांवर आधारित आहेत.
अद्ययावत 'महिंद्रा थार रॉक्स' आणि 'एक्सईव्ही 9ई स्पोर्टेक' : सर्वात आधी 'महिंद्रा थार रॉक्स'मध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. जुलै 2024 मध्ये लाँच झालेल्या या 5-डोअर एसयूव्हीच्या सस्पेंशन सिस्टममध्ये बदल केले जाऊ शकतात. अहवालांनुसार, महिंद्रा यामध्ये 'दाविंची डॅम्पर्स' (DaVinci dampers) समाविष्ट करू शकतं. ही तीच तंत्रज्ञान प्रणाली आहे, जी 3 डोअर 'महिंद्रा थार'च्या अद्ययावत आवृत्तीत देण्यात आली होती. हे डॅम्पर्स रस्त्यावरील विविध धक्के किंवा चढ-उतार हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेलं आहे. मात्र, या बदलामुळं एसयूव्हीच्या एकूण डिझाइनमध्ये कोणतेही मोठे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, 'महिंद्रा थार रॉक्स' अधिक आरामदायक बनवण्यावर आणि विशेषतः खराब किंवा खडबडीत रस्त्यांवर तिची कामगिरी सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. महिंद्रानं अद्याप अधिकृतपणे या बदलांची पुष्टी केलेली नाही.
महिंद्रा एक्सईव्ही 9ई स्पोर्टेक : याव्यतिरिक्त, 'महिंद्रा एक्सईव्ही 9ई स्पोर्टेक' (XEV 9e Sporteq) देखील लाँच होऊ शकते. अहवालांनुसार, ही अद्ययावत इलेक्ट्रिक एसयूव्ही 8 डिसेंबर रोजी बाजारात येण्याची शक्यता आहे. या नवीन आवृत्तीमध्ये मध्यम क्षमतेचा पॉवरट्रेन पर्याय असण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये मागील बाजूला बसवलेली इलेक्ट्रिक मोटर 241बीएचपी (bhp) पॉवर आणि 380 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करण्यास सक्षम असेल. तसंच, यात 70 केडब्ल्यूएच (kWh) क्षमतेची एलएफपी (LFP) बॅटरी असण्याची शक्यता आहे.
'महिंद्रा बीई 07' आणि 'स्कॉर्पिओ लाइफस्टायलर'चंही आगमन होणार : आगामी वाहनांच्या श्रेणीत 'महिंद्रा बीई 07' (Mahindra BE 07) चाही समावेश आहे. ही एक पूर्णपणे इलेक्ट्रिक एसयूव्ही असून ती कंपनीच्या 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' (Born Electric) मालिकेचा भाग असेल. महिंद्रा BE 07 ची लांबी सुमारे 4.6 मीटर असण्याची शक्यता आहे. बाजारात आल्यावर, हे वाहन टाटा हॅरियर ईव्ही (Tata Harrier EV) सारख्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीशी स्पर्धा करू शकेल. यात महिंद्राच्या इतर इलेक्ट्रिक मॉडेल्ससारखेच बॅटरी आणि पॉवरट्रेन पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नसली तरी, हे वाहन एका चार्जवर 700 किमीपर्यंतची रेंज देऊ शकेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही मार्च 2027 पूर्वी लाँच होऊ शकते आणि फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' (Bharat Mobility Global Expo) मध्येही ती प्रदर्शित केली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, कंपनीचे चौथे मॉडेल 'महिंद्रा स्कॉर्पिओ लाइफस्टायलर' (Mahindra Scorpio Lifestyler) असू शकतं. इतर मॉडेल्सच्या तुलनेत, या पिकअप ट्रकच्या लाँचची अधिकृत कालमर्यादा कंपनीनं आधीच जाहीर केली आहे.
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