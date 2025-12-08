महिंद्राची आगामी धमाकेदार एसयूव्ही : XUV7XO लॉंच होणार 5 जानेवारी 2026 रोजी!
महिंद्राची आगामी XUV7XO एसयूव्ही लॉंच होणार आहे. ड्रायव्हरसाठी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इन्फोटेन्मेंट आणि को-ड्रायव्हरसाठी स्वतंत्र मनोरंजन स्क्रीन असेल.
Published : December 8, 2025 at 1:42 PM IST
मुंबई : महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीनं अखेर आपल्या लोकप्रिय फ्लॅगशिप एसयूव्ही XUV700 च्या फेसलिफ्ट (Mahindra XUV7XO) मॉडेलचं पहिला अधिकृत टीझर जारी केलं. तब्बल चार वर्षांनंतर येणाऱ्या या मोठ्या अपडेटला कंपनीनं नवं नाव दिलं आहे. XUV7XO ही गाडी 5 जानेवारी 2026 रोजी अधिकृतपणे लॉंच होणार असून, भारतीय बाजारपेठेतील प्रीमियम एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा महिंद्राची बादशाही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
काय आहे टीझरमध्ये?
टीझरमध्ये फक्त हेडलॅम्प, ग्रिल आणि टेल लॅम्पचा आउटलाइन दाखवला असला तरी, स्पाय शॉट्समधून आतल्या केबिनचे बरेचसे चित्र स्पष्ट झालं आहे. XUV7XO मध्ये महिंद्रानं पहिल्यांदाच ट्रिपल स्क्रीन सेटअप (तीन 12.3 इंच डिस्प्ले) दिला जाणार आहे. ड्रायव्हरसाठी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इन्फोटेन्मेंट आणि को-ड्रायव्हरसाठी स्वतंत्र मनोरंजन स्क्रीन दिली जाईल. याशिवाय नवीन टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील (इल्युमिनेटेड ट्विन पीक्स लोगोसह), प्रीमियम ब्राउन-ब्लॅक ड्युअल-टोन इंटिरिअर, सॉफ्ट-टच लेदरेट डॅशबोर्ड, क्रोम फिनिश एसी व्हेंट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM आणि हार्मन कार्डन प्रीमियम ऑडिओ सिस्टीम यासारखे वैशिष्ट्ये मिळणार आहेत.
बाह्य डिझाइन
बाह्य डिझाइनमध्येही मोठे बदल अपेक्षित आहेत. नवीन ग्रिल, ट्विन-बॅरल प्रोजेक्टर LED हेडलॅम्प्स, रिव्हाइज्ड DRL सिग्नेचर, कॉर्नरिंग फंक्शनसह फॉग लॅम्प्स आणि आकर्षक टेल लॅम्प डिझाइन या गाडीला अधिक आधुनिक आणि आक्रमक लुक देणार आहेत. सेफ्टी फीचर्समध्ये लेव्हल-2 ADAS, 360° कॅमेरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स कायम राहतील, तर नव्यानं हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) येण्याची शक्यता आहे.
इंजिन
इंजिन आणि गिअरबॉक्समध्ये फारसे बदल होणार नाही. सद्य XUV700 मधीलच शक्तिशाली पर्याय कायम राहतील:
- 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल
- 2.2 लीटर टर्बो-डिझेल (सेगमेंटमधील सर्वात पॉवरफुल)
- 6 स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक (टॉर्क कन्व्हर्टर)
मात्र रिफाइनमेंट, NVH लेव्हल आणि ड्रायव्हेबिलिटीमध्ये सुधारणा नक्कीच अपेक्षिता आहेत. 2021 मध्ये लॉंच झाल्यापासून XUV700 नं भारतीय रस्त्यांवर धमाल केली आहे. टाटा सफारी, ह्युंदाई अल्कझार, MG हेक्टर प्लस आणि नव्यानं येणाऱ्या टोयोटा हायक्रॉससारख्या स्पर्धकांना टक्कर देण्यासाठी ही गाडी पूर्णपणे सज्ज आहे.
