महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन लाँच: ब्लॅक थीमसह आकर्षक अपग्रेड्स
महिंद्रा थार रॉक्सची स्टार एडिशन (Mahindra Thar Rocks Star Edition) लाँच झाली. ब्लॅक थीमसह आकर्षक सौंदर्यात्मक अपग्रेड्स यात असून किंमत 16.85 लाखांपासून सुरू होतेय.
Published : January 24, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई : महिंद्रा अँड महिंद्रानं आपल्या लोकप्रिय थार रॉक्स एसयूव्हीची नवीन विशेष आवृत्ती ‘स्टार एडिशन’ (Mahindra Thar Rocks Star Edition) लाँच केली आहे. ही विशेष आवृत्ती स्टँडर्ड मॉडेलच्या तुलनेत मुख्यतः सौंदर्यात्मक बदलांवर भर देते आणि ती ग्राहकांना अधिक स्टायलिश पर्याय उपलब्ध करून देते. स्टार एडिशनची एक्स-शोरूम किंमत 16.85 लाख रुपये (Thar Rocks price) असून टॉप व्हेरिएंट 18.35 लाख रुपयात मिळेल. महिंद्राची ही रणनीती आहे की, विशेष आवृत्त्या जसं की इबोनी एडिशन, ब्लॅक एडिशन इत्यादी सादर करून ग्राहकांना नवीन आकर्षण देणे. थार रॉक्स स्टार एडिशनमध्ये ब्लॅक थीमचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं वाहन अधिक प्रीमियम आणि आक्रमक दिसते.
बाह्य डिझाइन
स्टार एडिशनचं सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ब्लॅक एक्सटीरियर कलर आणि त्यासोबतचं ब्लॅक अलॉय व्हील्स. स्टँडर्ड टॉप-एंड मॉडेलमध्ये असलेले ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्स येथे मेटॅलिक फिनिशसह पूर्ण ब्लॅक करण्यात आले आहेत. हे बदल वाहनाला अधिक स्पोर्टी लुक देतात. ग्रिल, बंपर आणि लाइटिंग अॅरेंजमेंट मात्र स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहे. विशेष आवृत्ती ओळखण्यासाठी मागील बाजूस ‘स्टार एडिशन’ बॅज लावण्यात आला आहे, जो थार रॉक्स बॅजशी मिळता-जुळता फॉन्ट आणि स्टाइलिंग वापरतो.
कलर ऑप्शन्स
कलर ऑप्शन्समध्ये टँगो रेड, एव्हरेस्ट व्हाइट आणि स्टेल्थ ब्लॅक यांचा समावेश आहे. स्टेल्थ ब्लॅक हा पूर्णपणे ब्लॅक थीमला पूरक ठरतो, तर इतर दोन कलर्समध्ये ब्लॅक एलिमेंट्सचा कॉन्ट्रास्ट उत्तम दिसतो. एकूणच, बाह्य बदल सौम्य असले तरी ते वाहनाच्या व्यक्तिमत्त्वाला अधिक धारदार बनवतात.
आंतरिक भाग
इंटीरियरमध्येही ब्लॅक थीम कायम आहे. डॅशबोर्ड पूर्णपणे ब्लॅक करण्यात आला आहे आणि सीट्स लेदरेट मटेरियलसह ब्लॅक आहेत. तरीही, छताची लाइनिंग आणि डोअर पॅनेल्सच्या काही भागांमध्ये बेज कलर कायम ठेवला आहे, ज्यामुळं ड्युअल-टोन प्रभाव निर्माण होतो. हे स्टँडर्ड मॉडेलमधील आयव्हरी व्हाइट किंवा मोका ब्राउन इंटीरियरपेक्षा वेगळं आहे. एकूण इंटीरियर प्रीमियम वाटते आणि ब्लॅक-बेज कॉम्बिनेशनमुळं केबिन अधिक प्रशस्त आणि आधुनिक दिसतं. महिंद्रानं येथे फंक्शनल बदल न करता फक्त सौंदर्यात्मक अपग्रेड्सवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.
ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल
फीचर्सच्या बाबतीत स्टार एडिशनमध्ये फ्रंट व्हेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, पॅनोरॅमिक सनरूफ, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सहा एअरबॅग्स, रिअर पार्किंग कॅमेरा, टीपीएमएस इत्यादी वैशिष्ट्ये आहेत. सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत ही आवृत्ती स्टँडर्ड थार रॉक्सशी पूर्णपणे समान आहे.
यांत्रिक वैशिष्ट्ये
इंजिन आणि ट्रान्समिशन ऑप्शन्स स्टँडर्ड मॉडेलप्रमाणेच आहेत. ग्राहकांना 2.0 लिटर टर्बो पेट्रोल किंवा 2.2 लिटर डिझेल इंजिन निवडता येईल. दोन्ही इंजिन्स मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध आहेत. ड्राइव्हट्रेन फक्त रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) आहे, ज्यामुळं किंमत कमी राहते आणि शहरातील वापरकर्त्यांसाठी ते अधिक सोयीचं ठरतं. ऑफ-रोड क्षमता मात्र थारच्या परंपरेनुसार उत्तमच राहील. महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन ही विशेष आवृत्ती आहे, जी स्टाइलप्रेमी ग्राहकांना आकर्षित करेल. यात मोठे तांत्रिक बदल नसले तरी ब्लॅक थीम आणि विशेष बॅजिंगमुळं ती वेगळी ओळख निर्माण करते. थार रॉक्सची लोकप्रियता लक्षात घेता ही आवृत्ती लवकरच बाजारात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
हे वाचलंत का :