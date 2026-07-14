महिंद्रा थारच्या किमतीत पुन्हा वाढ; तीन महिन्यांतील तिसरी दरवाढ
महिंद्रा थार आणि इतर मॉडेल्सच्या किमतीत वाढ झाली आहे. थारच्या किमतीत 37,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. 2026 मधील ही तिसरी दरवाढ आहे.
Published : July 14, 2026 at 1:07 PM IST
मुंबई: महिंद्रा अँड महिंद्रानं थार, थार रॉक्स (Thar Roxx) आणि XUV 3XO यांसारख्या आपल्या लोकप्रिय SUV मॉडेल्सच्या किमती वाढवल्या आहेत. थारच्या किमतीत सर्वाधिक 37,000 रुपयांची वाढ झाली असून, नवीन दर 10 जुलै 2026 पासून लागू झाले आहेत. 2026 मध्ये थारच्या किमतीत झालेली ही तिसरी वाढ आहे; यापूर्वी जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये किमती वाढवण्यात आल्या होत्या. परिणामी, आता थारची एक्स-शोरूम किंमत 10.32 लाख रुपये ते 17.99 लाख रुपये या दरम्यान आहे.
काय झाले बदल? : या दरवाढीचा परिणाम थारच्या सर्व प्रकारांवर (व्हेरिएंट्सवर) झाला आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चामुळं ही दरवाढ केल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे. इंजिन, गिअरबॉक्स आणि ड्राइव्हट्रेनच्या संयोजनानुसार दरवाढीची रक्कम वेगवेगळी आहे. सर्वात मोठी वाढ 'टॉप-स्पेक LXT 4WD 2.2 डिझेल ऑटोमॅटिक' व्हेरिएंटवर लागू झाली आहे.
महिंद्रा थारच्या नवीन किमती (एक्स-शोरूम): महिंद्रानं 6 एप्रिल 2026 पासून 'थार'च्या (Thar) किमतींमध्ये 43,500 रुपयांपर्यंत (सुमारे 2.5%) वाढ केली आहे. 'AXT RWD' या बेस डिझेल व्हेरिएंटच्या किमतीत जवळपास कोणताही बदल झालेला नसला, तरी उच्च श्रेणीतील (higher-end) व्हेरिएंट्सच्या किमतीत मात्र लक्षणीय वाढ झाली आहे. जुन्या आणि नवीन एक्स-शोरूम किमतींची तुलना खालीलप्रमाणे आहे.
|Variant
|Fuel & Drivetrain
|Old Price
|New Price
|Hike
|AXT RWD Diesel MT
|1.5L Diesel, 2WD
|9.99
|9.995
|+0.005
|LXT RWD Diesel MT
|2.2L Diesel, 2WD
|12.39
|12.695
|+0.305
|LXT RWD Petrol AT
|2.0L Petrol, 2WD
|14.19
|14.495
|+0.305
|LXT 4WD Diesel MT
|2.2L Diesel, 4WD
|15.69
|16.085
|+0.395
|LXT 4WD Petrol MT
|2.0L Petrol, 4WD
|14.89
|15.265
|+0.375
|LXT 4WD Petrol AT
|2.0L Petrol, 4WD
|16.45
|16.865
|+0.415
|LXT 4WD Diesel AT (Top)
|2.2L Diesel, 4WD
|17.19
|17.625
|+0.435
सात महिन्यांत तीन वेळा दरवाढ: जानेवारी 2026 मध्ये किमती 20,000 रुपयांनी आणि एप्रिलमध्ये 43,000 रुपयांनी वाढल्या होत्या. जुलै महिन्यातील दरवाढीचा विचार करता, एकूण परिणाम लक्षणीय आहे. सरासरी 2.7 टक्के वाढ झाल्याचं कंपनीनं सांगितलं आहे.
खरेदीदारांसाठी सल्ला: ग्राहकांना काही आठवड्यांपूर्वी मिळालेली किमतींची माहिती आता कालबाह्य झाली आहे. थार बुक करण्यापूर्वी डीलरकडून नवीन 'ऑन-रोड' किंमत नक्की तपासावी. विमा (insurance), RTO शुल्क आणि इतर खर्चांसह एकूण किंमत विचारात घेणं महत्त्वाचं आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चामुळं महिंद्रानं हे पाऊल उचललं आहे; या निर्णयाचा परिणाम बाजारातील इतर SUV गाड्यांवरही होऊ शकतो. 'ऑफ-रोड' ड्रायव्हिंगची आवड असलेल्यांमध्ये थार अजूनही लोकप्रिय आहे; शक्तिशाली इंजिन, मजबूत बांधणी आणि 4x4 क्षमतांमुळं तिची मागणी कायम आहे.
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