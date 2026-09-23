Mahindra Thar OG भारतात 10.32 लाख रुपयांना लॉंच; वैशिष्ट्ये, प्रकार आणि बरेच काही
महिंद्रा अँड महिंद्रानं आपली अद्ययावत 3-डोअर लाइफस्टाइल एसयूव्ही (SUV) भारतात लॉंच केलीय, जिला आता 'महिंद्रा थार ओजी' (Mahindra Thar OG) असं नाव देण्यात आलं आहे.
Published : September 23, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई : महिंद्रा अँड महिंद्रानं भारतीय बाजारपेठेत बहुप्रतिक्षित 'थार फेसलिफ्ट' (Thar facelift) 10.32 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत लॉंच केली. आता या गाडीला कंपनीनं 'Thar OG' असं नाव दिलं आहे. 2020 मध्ये लॉंच झाल्यापासून या लाइफस्टाइल एसयूव्हीमधील (SUV) हा पहिलाच मोठा बदल आहे. ग्राहकांसाठी ही गाडी अधिक आकर्षक बनवण्याच्या उद्देशानं यात डिझाइन, इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसंच, ही गाडी नवीन प्लॅटफॉर्मवर आधारित असून यात सुधारित सस्पेन्शन आणि स्टिअरिंग देण्यात आलं आहे.
Mahindra Thar OG डिझाइन : Mahindra Thar OG मध्ये समोरच्या भागात (फ्रंट फेशिया) नवीन ग्रिल देण्यात आलं आहे, ज्याला C-आकाराचे DRLs असलेल्या LED हेडलाइट्सची जोड मिळाली आहे. याला बंपर्सच्या नवीन डिझाइनची साथ मिळाली आहे, ज्यामुळं एसयूव्हीचा दमदार लूक कायम राहतो. याव्यतिरिक्त, एसयूव्हीचा मूळ आकार (सिल्हूट) तसाच ठेवण्यात आला आहे, मात्र 19-इंच अलॉय व्हील्सना नवीन डिझाइन देण्यात आली आहे. मागील भाग (रिअर एंड) साधारणपणे तसाच दिसतो, फक्त टेललाइट्समध्ये काही किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. या सर्वांना 'आर्टेमिस सिल्व्हर' (Artemis Silver) आणि 'जीन्स ब्लू' (Jeans Blue) या नवीन रंगांची जोड मिळाली आहे.
Mahindra Thar OG इंटिरिअर: आतल्या बाजूला, Thar OG मध्ये जुन्या मॉडेलची ओळख कायम असली तरी काही नवीन घटक समाविष्ट केले आहेत. यात आता काळ्या रंगाच्या संयोजनासह 'ट्रफल ब्राउन' (truffle brown) लेदरेट सीट्स देण्यात आल्या आहेत. बदलांचा विचार करता, आता दुसऱ्या रांगेतील सीटला कप होल्डर्ससह आर्मरेस्ट देण्यात आले आहे. कंपनीचा असाही दावा आहे की, या एसयूव्हीमध्ये आता NVH (आवाज, कंपनं आणि कठोरता) पातळी कमी झाली आहे. या सर्वांना 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि MID इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरची जोड मिळाली आहे.
Mahindra Thar OG वैशिष्ट्ये: वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये आता वायरलेस चार्जर, क्रूझ कंट्रोल, टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, रिअर व्ह्यू कॅमेरा, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ORVMs, अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto) आणि ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay) यांचा समावेश आहे. Mahindra Thar OG मध्ये सहा एअरबॅग्ज आणि हार्डटॉप डिझाइनसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. तसंच यात फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, ऑल-डिस्क ब्रेक्स, व्हेईकल डायनॅमिक्स कंट्रोल, रोल-ओव्हर मिटिगेशन, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि इतर अनेक वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
- वैशिष्ट्यांचा टेबल :
|AXT
|LXT (Incremental features over AXT)
|ZXT (Incremental features over LXT)
महिंद्रा थार OG पॉवरट्रेन: या गाडीमध्ये 1.5-लिटर डिझेल इंजिन, 2.2-लिटर डिझेल इंजिन आणि 2.0-लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचे पर्याय कायम ठेवण्यात आले आहेत. मॅन्युअल ट्रान्समिशन (MT) सह येणारे लहान डिझेल इंजिन 116 hp ची पॉवर आणि 300Nm चा पीक टॉर्क निर्माण करते, तर मोठे डिझेल इंजिन 150 hp ची पॉवर आणि 330 Nm चा पीक टॉर्क देण्यासाठी ट्यून केले गेले आहे. टर्बो-पेट्रोल इंजिन हे यातील सर्वात शक्तिशाली इंजिन असून ते 159 hp ची पॉवर आणि 330Nm चा पीक टॉर्क देते. या गाडीमध्ये RWD (रिअर-व्हील ड्राइव्ह) आणि 4x4 असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत.
- व्हेरिएंटनुसार किंमत :
|Variant-wise Introductory Pricing (In Lakh) – All prices are ex-showroom
|Engine
|D117 CRDe Diesel
|D22 mHawk Diesel
|G20 TGDi mStallion Petrol
|Drivetrain
|RWD
|RWD
|4WD
|RWD
|4WD
|Transmission
|MT
|AT
|MT
|AT
|AT
|MT
|AT
|AXT
|₹ 10.32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|LXT
|₹ 12.99
|₹ 16.49
|₹ 16.43
|₹ 18.00
|₹ 14.77
|₹ 15.60
|₹ 17.23
|ZXT
|₹ 13.99
|₹ 17.49
|₹ 17.49
|₹ 18.99
|₹ 16.09
|₹ 16.60
|₹ 17.75
महिंद्रानं या एसयूव्हीच्या चेसिसमध्ये (chassis) सुधारणा करण्यासोबतच सस्पेन्शन सेटअपमध्येही बदल केले आहेत, ज्याचा उद्देश गाडी चालवण्याचा अनुभव (राइड क्वालिटी) अधिक सुखद करणे हा आहे. आता या एसयूव्हीमध्ये 'वॉट्स लिंकेज' (Watts linkage) आणि 'दा विंची डॅम्पर्स' (Da Vinci dampers) असलेला सस्पेन्शन सेटअप देण्यात आला आहे. 'बॉडी-ऑन-फ्रेम' रचनेवर आधारित गाडीमध्ये अशा प्रकारचा सेटअप वापरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तसंच, या एसयूव्हीमध्ये चिखल (Mud), वाळू (Sand) आणि बर्फ (Snow) अशा विविध भूप्रदेशांनुसार (terrain) चालवण्यासाठी खास 'टेरेन मोड्स' देखील देण्यात आले आहेत.
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