महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन फेसलिफ्ट भारतात लाँच; सुरुवातीची किंमत 13.69 लाख
महिंद्रानं भारतात स्कॉर्पिओ एन (Mahindra Scorpio N) फेसलिफ्ट लाँच केली आहे. या अपडेटमध्ये डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांमध्ये (features) बदल करण्यात आले आहेत.
Published : August 5, 2026 at 3:41 PM IST
मुंबई : महिंद्रानं स्कॉर्पिओ-एनची फेसलिफ्ट आवृत्ती (Updated model) भारतात सादर केली आहे. Mahindra Scorpio N ची सुरुवातीची किंमत 13.69 लाख (एक्स-शोरूम) आहे, तर टॉप-एंड व्हेरिएंटची किंमत 24.49 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. कंपनीनं ही एसयूव्ही (SUV) 15 ऑगस्टपूर्वी लाँच केली आहे. या आवृत्तीमध्ये डिझाइनमध्ये किरकोळ बदल आणि वैशिष्ट्यांच्या यादीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
डिझाइन आणि बाह्य स्वरूप: नवीन स्कॉर्पिओ-एनचं स्वरूप बऱ्याच अंशी मागील मॉडेलसारखेच आहे; तिची ताठ उभी रचना (upright stance) आणि रांगडा लूक (rugged look) कायम ठेवण्यात आला आहे. सुरुवातीला नवीन ग्रिलची अपेक्षा होती, परंतु कंपनीनं सध्याचं डिझाइनच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे 18-इंच ड्युअल-टोन अलॉय व्हील्सचा समावेश, ज्यामुळं एसयूव्हीला अधिक आकर्षक आणि आधुनिक लूक मिळतो.
इंटिरियर कॅबिन आणि वैशिष्ट्ये: कॅबिनमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा दिसून येतात. यात 12.29 -इंच फ्री-फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट स्क्रीन (सोबत सहा फिजिकल कंट्रोल बटणे) आणि 10.24-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे; ही दोन्ही वैशिष्ट्ये 'थार रॉक्स' (Thar Roxx) मधून घेतल्याचं दिसतं. कॅबिनचा प्रीमियम अनुभव वाढवण्यासाठी पॅनोरामिक सनरूफचाही समावेश करण्यात आला आहे. वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये ब्लाइंड-व्ह्यू मॉनिटरसह 540-डिग्री कॅमेरा, 12-स्पीकर सोनी ऑडिओ सिस्टम, व्हेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVM, लेदर अपहोल्स्ट्रीसह 6-वे पॉवर-ॲडजस्टेबल ड्रायव्हर सीट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि फ्रंट रोसाठी टाइप-सी चार्जर यांचा समावेश आहे. 'ॲडव्हेंचर स्टॅटिस्टिक्स' (Adventure Statistics) हे वैशिष्ट्य इंजिन परफॉर्मन्स, रोल आणि पिच, होकायंत्राची (compass) माहिती, अल्टीमीटर रीडिंग आणि जी-फोर्स (G-force) मोजमाप यांसारखी माहिती प्रदान करतं. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, यात सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि लेव्हल 2 ADAS वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.
व्हेरिएंट्स आणि किंमत: यात पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांचा समावेश आहे. Z2 पेट्रोल 2WD MT ची किंमत 13.69 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. Z4, Z6, Z8S, Z8, Z8T आणि Z8L (ADAS) यांसारख्या व्हेरिएंट्समध्ये 2WD/4WD आणि मॅन्युअल/ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचे पर्याय उपलब्ध आहेत. टॉप-स्पेक 'Z8L ADAS' (7-सीटर) व्हेरिएंटची किंमत 25.49 लाख आहे. काही निवडक व्हेरिएंट्समध्ये 6-सीटरचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
पॉवरट्रेन: या SUV मध्ये कोणतेही तांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत; यात पूर्वीप्रमाणेच 2.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल आणि 2.2-लिटर mHawk डिझेल इंजिन देण्यात आलं आहेत. यात 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय मिळतात. व्हेरिएंटनुसार, यात 'रिअर-व्हील-ड्राइव्ह' (RWD) आणि 'फोर-व्हील-ड्राइव्ह' (4WD) कॉन्फिगरेशन्स उपलब्ध आहेत. ही अद्ययावत आवृत्ती (अपडेटेड व्हर्जन) वैशिष्ट्ये आणि अंतर्गत सुविधांमध्ये सुधारणा करून स्कॉर्पिओ-N ला अधिक आकर्षक बनवते. वाहनाची मजबूत बांधणी आणि ऑफ-रोड क्षमता कायम राखत यात आधुनिक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतीय बाजारपेठेतील SUV प्रेमींसाठी हा एक शक्तिशाली आणि आधुनिक पर्याय ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.
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