महिंद्राचा नवा पिकअप ट्रक ‘स्कोर्पियो लाईफस्टाइलर’ एप्रिल 2027 मध्ये भारतात होणार लाँच; किंमत 19.79 लाखांच्या आत
महिंद्रानं भारतीय बाजारपेठेसाठी स्कोर्पियो लाईफस्टाइलर पिकअप ट्रक सादर केलाय. तो आंतरराष्ट्रीय बाजारांत लाईफस्टाइलर नावानं विकला जाईल आणि एप्रिल 2027 मध्ये भारतात लाँच होईल.
Published : August 15, 2026 at 7:21 AM IST
मुंबई: महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीनं भारतीय बाजारपेठेसाठी आपला नवीन पिकअप ट्रक ‘स्कोर्पियो लाईफस्टाइलर’ अधिकृतपणे जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये जसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडमध्ये हा ट्रक फक्त ‘लाईफस्टाइलर’ या नावानं विकला जाईल. कंपनीनं पुष्टी केली आहे की हा नवीन पिकअप ट्रक भारतात एप्रिल 2027 मध्ये लाँच होईल. एकदा बाजारात आल्यानंतर तो टोयोटा हायलक्स आणि इसुझू व्ही-क्रॉससारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल. महिंद्राच्या म्हणण्यानुसार या ट्रकची सुरुवातीची किंमत देशांतर्गत बाजारपेठेत 19.79 लाख रुपयांपेक्षा कमी (एक्स-शोरूम) असेल. मात्र टॉप-स्पेक व्हेरिएंटच्या किंमतीबाबत अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
आकर्षक आणि मजबूत डिझाइन : स्कोर्पियो लाईफस्टाइलरला अमेरिकन पिकअप ट्रक्ससारखी उभी आणि मजबूत स्टाईल दिली आहे. समोर मोठा ग्लॉस ब्लॅक ग्रिल आहे, ज्यावर ट्विन पीक्स लोगो आहे. उंच सेट केलेले हेडलॅम्प्स आणि दोन्ही बाजूला डीआरएल आहेत. समोरच्या भागात आयताकृती हाऊसिंगमध्ये उभे वाईच बसवले आहेत. रग्ड लूक असलेला बंपर आणि बुलबारसारखे डिझाइन याला आणखी आकर्षक बनवतं. बाजूला डबल-कॅब लेआउट आहे. ड्युअल-टोन 18-इंच अॅलॉय व्हील्सवर 255/65आर18 टायर्स लावले आहेत. चंकी साइड क्लॅडिंग, रूफ रेल्स आणि किंक्ड बेल्टलाइन यामुळं ट्रक अधिक शक्तिशाली दिसतो. मागे उभ्या स्टॅक केलेले एलईडी टेल-लॅम्प्स आहेत, ज्यामध्ये सी-शेप डीआरएल आहेत. टेलगेटवर मोठ्या अक्षरात ‘महिंद्रा’ शब्द लिहिलेला आहे. मागील बंपरही समोरच्याप्रमाणेच रग्ड लूक देतो.
प्रीमियम इंटरिअर आणि अपेक्षित फीचर्स : आतील बाजूस महिंद्रानं प्रीमियम फील देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॅशबोर्डवर पोर्ट्रेट-स्टाईल इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन आहे. त्याच्या बाजूला एसी व्हेंट्स आहेत. खाली क्लायमेट कंट्रोल पॅनेल आणि काही फिजिकल बटन्स आहेत. ड्रायव्हरला नवीन स्टीयरिंग व्हील आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मिळेल. कंपनीनं अद्याप पूर्ण फीचर्स लिस्ट जाहीर केलेले नाही. तरीही स्कोर्पियो लाईफस्टाइलरमध्ये वायरलेस अॅपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, टेरेन मोड्स यांसारखी सुविधा अपेक्षित आहेत.
पॉवरट्रेन आणि ड्राइव्ह सिस्टीम : इंजिनाच्या बाबतीत स्कोर्पियो लाईफस्टाइलर स्कोर्पियो एनचे पॉवरट्रेन वापरण्याची शक्यता आहे. यात 175 एचपीचा 2.2-लिटर डिझेल इंजिन आणि 203 एचपीचा 2.0-लिटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजिन असू शकते. ट्रान्समिशनमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 6-स्पीड टॉर्क-कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स उपलब्ध असतील. सर्व-भूभागांवर चालण्यासाठी 4डब्ल्यूडी सिस्टीमही ऑफर केली जाण्याची शक्यता आहे. हा नवीन पिकअप ट्रक भारतीय बाजारपेठेत मजबूत प्रतिस्पर्धी ठरेल अशी अपेक्षा आहे. मजबूत डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि स्पर्धात्मक किंमतीमुळे ग्राहकांना तो आकर्षित करेल.
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