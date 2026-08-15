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Mahindra BE 6 Sportec भारतात लाँच: इलेक्ट्रिक SUV ची नवीन आवृत्ती; किंमत 11.45 लाख रुपयांपासून सुरू

Mahindra Scorpio Lifestyler नंतर महिंद्रा कंपनीनं भारतात BE 6 Sportec गाडी लाँच केलीय. नवीन तंत्रज्ञान आणि विशेष आवृत्त्यांसह इलेक्ट्रिक SUV श्रेणीचा विस्तार केलाय.

Mahindra BE 6 Sportec
Mahindra BE 6 Sportec (Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 12:33 PM IST

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मुंबई: Mahindra Scorpio Lifestyler च्या आगमनानंतर, भारतीय वाहन उत्पादक महिंद्रा कंपनीनं भारतात BE 6 Sportec गाडी लॉंच केलाय. 'बॅटरी ॲज अ सर्व्हिस' (BaaS) पर्यायासह तिची सुरुवातीची किंमत 11.45 लाख (एक्स-शोरूम) आहे, तर BaaS शिवाय किंमत 19.45 लाख आहे. ही आवृत्ती केवळ डिझाइनमधील बदलांपुरती मर्यादित नसून, यात तंत्रज्ञान आणि डॅशबोर्डच्या रचनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

Mahindra BE 6 Sportec
Mahindra BE 6 Sportec (Mahindra)

BE 6 Sporteq च्या किमती आणि प्रकार : Mahindra BE 6 Sporteq एकूण आठ प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे. One, Two, Three, Three+, Four, FE, FE Four आणि Launch Edition. 59 kWh बॅटरी असलेल्या 'One' प्रकाराची किंमत BaaS सह 11.45 लाख आणि BaaS शिवाय 19.45 लाख आहे. 'Two' प्रकाराची किंमत अनुक्रमे 12.95 लाख आणि 20.95 लाख आहे. 'Three' प्रकाराची किंमत 59 kWh बॅटरीसाठी 21.95 लाख आणि 70 kWh बॅटरीसाठी 22.95 लाख आहे. 'Three+' प्रकाराची किंमत 70 kWh बॅटरीसाठी 23.95 लाख आणि 79 kWh बॅटरीसाठी 24.95 लाख आहे. 'Four', 'Launch Edition' आणि 'FE Four' प्रकारांची (79kWh बॅटरीसह) किंमत 23.95 लाख आहे, तर 'FE' प्रकाराची किंमत 24.45 लाख आहे. यापूर्वी 'Formula E' आणि 'Batman' आवृत्त्या उपलब्ध होत्या. आता 'Launch Edition' आणि 'BE6 Sportec 4' सारख्या विशेष आवृत्त्यांमुळं ही श्रेणी अधिक समृद्ध झाली आहे.

डिझाइन आणि विशेष आवृत्त्या: 'Launch Edition' चे डिझाइन मानक (standard) आवृत्तीसारखेच आहे, परंतु यात नवीन रंगसंगती आणि "Launch Edition" चे बॅजिंग देण्यात आलं आहे. मागील बाजूस, टेल लाइट्सचा वापर करून 'BE6' असं अक्षरलेखन आणि टेलगेटवर संदेश (messaging) दर्शवण्यात आले आहे. 'फ्रीडम एडिशन'मध्ये केशरी रंगाची एक वेगळी शैली (कलर स्कीम) पाहायला मिळते. यात एकूण 12 रंग उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये 'रोसो इम्पल्सो' (Rosso Impulso), 'रुबी मखमली' (Ruby Velvet), 'ग्राफाइट स्टॉर्म' (Graphite Storm) आणि 'फायरस्टॉर्म ऑरेंज सॅटिन' (Firestorm Orange Satin) या चार नवीन रंगांचा समावेश आहे.

इंटिरियर आणि तंत्रज्ञान: गाडीच्या आत (कॅबिनमध्ये) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलं आहेत. 'लॉंच एडिशन'मध्ये तीन-स्क्रीनचा सेटअप आहे, ज्यामध्ये पुढच्या बाजूला बसणाऱ्या प्रवाशासाठी एक स्वतंत्र डिस्प्ले दिला आहे; या तिसऱ्या स्क्रीनवर गेमिंग आणि कराओकेचा आनंद घेता येतो. सेंटर कन्सोलवर 'स्पोर्टेक' (Sporteq) अशी पाटी (plaque) देखील लावली आहे.

चांर्जिंग संपल्यानंतही 13 किलोमीटरपर्यंत धावते : नवीन वैशिष्ट्यांमध्ये TEQ Me, TEQ Talk (गुगल जेमिनी इंटिग्रेशन), TEQ Xting आणि TEQ Drive यांचा समावेश आहे. 'रिवाइव्ह एसओएस' (Revive SOS) हे वैशिष्ट्य बॅटरी संपल्यानंतरही गाडीला 13 किलोमीटरपर्यंतचं अंतर कापण्यासाठी आवश्यक ऊर्जा पुरवते आणि गाडीच्या संपूर्ण आयुष्यात पाच वेळा याचा वापर करता येतो.

इतर वैशिष्ट्ये : इतर वैशिष्ट्यांमध्ये ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, सहा-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि क्रूझ कंट्रोल यांचा समावेश आहे. सुरक्षिततेसाठी एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP) आणि ADAS सुइट देण्यात आले आहेत.

पॉवरट्रेन: 59kWh आणि 79kWh बॅटरी पॅक मागील बाजूस बसवलेल्या मोटरशी जोडलेले आहेत, जे 286 hp पॉवर आणि 380Nm टॉर्क निर्माण करतात. मोठ्या बॅटरी पॅकमुळे MIDC नुसार 682किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळते. याव्यतिरिक्त, 70 kWh चा नवीन बॅटरी पॅकही सादर करण्यात आला आहे. महिंद्रा BE 6 स्पोर्टेक ही केवळ बाह्य स्वरूपातील बदलांसह आलेली गाडी नसून, प्रगत तंत्रज्ञान आणि वैयक्तिकृत अनुभव देणारी एक इलेक्ट्रिक SUV आहे. हे मॉडेल भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल,अशी शक्यता आहे.

महिंद्रा बीई 6 स्पोर्टेक : व्हेरिएंट, किंमत आणि वैशिष्ट्ये

व्हेरिएंटबॅटरीकिंमत (BaaS सह)किंमत (BaaS शिवाय)मुख्य वैशिष्ट्ये
ONE59kWh11.45 लाख19.45 लाखमूलभूत वैशिष्ट्ये, ऑटो क्लायमेट, क्रूझ कंट्रोल, एअरबॅग्स, एडीएएस
TWO59 kWh12.95 लाख20.95 लाखवरील + अतिरिक्त सुविधा
THREE59 kWh-21.95 लाखव्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रिक सीट्स
THREE70 kWh-22.95 लाखवरील + जास्त रेंज
THREE+70 kWh-23.95 लाखप्रगत वैशिष्ट्ये, टीईक्यू_ड्राइव्ह
THREE+79 kWh-24.95 लाखजास्त पॉवर आणि रेंज (682किमी पर्यंत)
FE79 kWh-24.45लाखफ्रीडम एडिशन रंगयोजना, मानक प्रगत वैशिष्ट्ये
FOUR / FE FOUR / Launch Edition79 kWh-26.95 लाखतीन-स्क्रीन सेटअप (प्रवासी डिस्प्ले, गेमिंग/कराओके), टीईक्यू_मी, टीईक्यू_टॉक (जेमिनी), टीईक्यू_एक्सटिंग, रिव्हाइव्ह एसओएस, ड्रिफ्ट मोड, Launch/FE बॅज

सामायिक वैशिष्ट्ये (सर्व उच्च व्हेरिएंट्स): 286 एचपी + 3810 एनएम मोटर, 6-स्पीकर ऑडिओ, ईएसपी, एडीएएस सूट, टीईक्यू_ड्राइव्ह मोड्स (ट्राइब ड्राइव्ह, एक्सेलरेशन बूस्ट इ.), रिव्हाइव्ह एसओएस (0% नंतर 13 किमी).

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