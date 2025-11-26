ETV Bharat / technology

महिंद्राची चार्ज इन अल्ट्राफास्ट चार्जिंग सुरू; बेंगळूरु-चेन्नई आणि दिल्ली येथे पहिल्या दोन केंद्राचं उद्घाटन

महिंद्रानंं चार्ज इन अल्ट्राफास्ट नेटवर्क (ultra fast charging network) सुरू केलंय. होसकोटे आणि मुरथल येथे पहिल्या दोन केंद्राचं उद्घाटन झालंय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 10:04 AM IST

मुंबई : महिंद्र अँड महिंद्रनं भारतातील हाय-स्पीड ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधेला मोठा वेग देण्याच्या दृष्टीनं आपल्या ‘चार्ज_इन’ (Charge IN) अल्ट्राफास्ट चार्जिंग नेटवर्कची (ultra fast charging network) सुरुवात केली आहे. कंपनीनं बेंगळूरु-चेन्नई महामार्गावरील होसकोटे (NH75) आणि दिल्लीपासून सुमारे 50 किमीवर मुरथल (NH44) येथे पहिली दोन अल्ट्राफास्ट चार्जिंग स्टेशन्स कार्यान्वित केली आहेत. या प्रत्येक स्टेशनवर दोन अल्ट्राफास्ट चार्जर बसवले असून, एकाच वेळी चार ईव्ही गाड्या चार्ज करता येणार आहेत.

250 अल्ट्राफास्ट स्टेशन्स उभारणार
महिंद्रानं 2027 पर्यंत देशभरात 250 अशी अल्ट्राफास्ट स्टेशन्स (CHARGE iN stations) उभी करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. प्रत्येक स्टेशनला 180 किलोवॅट क्षमतेचे ड्युअल-गन चार्जर असतील, ज्यामुळं एकूण 1,000 पेक्षा जास्त चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध होतील. ही संपूर्ण नेटवर्क सर्व ईव्ही ब्रँड्ससाठी खुली असेल, ज्यामुळं महिंद्रचे ग्राहक तसंच इतर कंपन्यांचे ईव्ही मालकही याचा लाभ घेऊ शकतील.

केवळ 20 मिनिटांत चार्ज
महिंद्राच्या नव्या ई-सुव्ही – एक्सईव्ही 9ई (XEV 9e) आणि बीई 6 (BE 6) या गाड्यांना रिअल-वर्ल्डमध्ये 500 किमीपर्यंत रेंज मिळते. ‘चार्ज_इन’ च्या (Mahindra Charge IN) 180 किलोवॅट चार्जरमुळं या गाड्या 20 टक्क्यांवरून 80 टक्के पर्यंत केवळ 20 मिनिटांत चार्ज होऊ शकतात. येत्या एक्सईव्ही 9एस मॉडेललाही हाच फायदा मिळणार आहे. त्यामुळं लांब पल्ल्याच्या प्रवासात ईव्ही वापरण्याचे सर्व ताण-तणाव संपुष्टात येणार आहेत.

रेस्टॉरंट्स, कॅफे, विश्रांती कक्ष उभारणार
‘चार्ज इन’ स्टेशन्स ही फक्त चार्जिंग पॉइंट्स नसून, प्रवाशांसाठी निसर्गरम्य थांब्याची सुविधा आहेत. ही केंद्रे प्रमुख महामार्गांवर रेस्टॉरंट्स, कॅफे, विश्रांती कक्ष यांसारख्या सुविधांसह उभी केली जाणार आहेत. प्रवासी कॉफी पिताना आपली गाडी अल्ट्राफास्ट चार्ज होताना पाहू शकतील. महिंद्र ई सुव्ही मालक ‘मी4यू’ (Me4U) अ‍ॅपद्वारे स्टेशन शोधणे, चार्जिंग सुरू करणे आणि पेमेंट करू शकतील. इतर ब्रँडचे ईव्ही मालक ‘चार्ज_इन बाय महिंद्रा’ अ‍ॅप किंवा देशातील प्रमुख चार्जिंग अ‍ॅग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मद्वारे ही सुविधा वापरू शकतील.

प्रवास होणार सोपा
महिंद्र अँड महिंद्र लि. चे ऑटोमोटिव्ह विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नलिनीकांत गोल्लागुंटा म्हणाले, “इलेक्ट्रिक मोबिलिटी म्हणजे फक्त गाड्या बदलणे नव्हे, तर स्वच्छ आणि शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेकडे जाण्याचा मोठा बदल आहे. एक्सईव्ही 9ई आणि बीई 6 सारख्या गाड्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासात आत्मविश्वास देतात, तर ‘चार्ज_इन’ नेटवर्कमुळं हे अंतर सहज आणि विश्वासार्ह होणार आहे. आमचे उद्दिष्ट आहे की, इलेक्ट्रिक गाडीनं लांबचा प्रवास पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांइतकाच सोयीचा आणि तणावमुक्त व्हावा.” सरकारी योजनांनाही पूरक ठरणाऱ्या या पुढाकारामुळं भारतातील ईव्हीचा विस्तार(adoption)लवकर वाढेल, असा विश्वास महिंद्रनं व्यक्त केला आहे.

