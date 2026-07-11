महिंद्रा XUV 300, Thar, Scorpio Classic, XUV 700 कारच्या किंमती वाढल्या; जास्तीत जास्त 2.7 टक्के महागाई
महिंद्रानं 10 जुलै 2026 पासून कार किंमतीत 2.7 टक्के वाढ केली. सर्व ICE मॉडेल्स (Scorpio N वगळता) आणि XEV 9S EV महाग झाले आहेत.
Published : July 11, 2026 at 10:59 AM IST
नवी दिल्ली: महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीनं आज, 10 जुलै 2026 पासून आपल्या कारच्या किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. कमाल 2.7 टक्के इतकी ही वाढ आहे. कंपनीनं सांगितलं की, ‘कमोडिटी कॉस्ट एस्कलेशन’ म्हणजे कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा ही दुसरी वाढ आहे. एप्रिल 2026 मध्ये 2.5 टक्के वाढ झाली होती. यामुळं ICE (इंटरनल कॉम्बस्टन इंजिन) कार्स महाग झाल्या आहेत, तर इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये फक्त एका मॉडेलवर परिणाम झाला आहे.
ICE कार्समध्ये व्यापक वाढ : महिंद्राच्या सर्व इंटरनल कॉम्बस्टन इंजिन (ICE) कार्सच्या किंमती वाढल्या आहेत. फक्त Scorpio N या लोकप्रिय मॉडेलला या वाढीपासून वगळण्यात आलं आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओतील Bolero ला सर्वाधिक आधारभूत किंमत वाढ मिळाली आहे 49,000. ही ICE कार्ससाठी सर्वाधिक वाढ आहे. XUV 300, Thar, Scorpio Classic, XUV 700 सारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किंमती देखील वाढल्या आहेत. ही वाढ 1 ते 2.7 टक्क्यांपर्यंत विविध मॉडेलनुसार आहे. महिंद्रा कंपनीनं गेल्या काही वर्षांत आपली उत्पादनं अपडेट करून बाजारात मजबूत उपस्थिती दाखवली आहे. Bolero सारखी विश्वासार्ह आणि टिकाऊ कार ग्रामीण भागात अजूनही प्रचलित आहे, तर XUV सीरीज शहरी ग्राहकांना आकर्षित करते. या वाढीमुळं नवीन खरेदीदारांना अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
EV सेगमेंटमध्ये फक्त XEV 9S महाग : इलेक्ट्रिक वाहन विभागात फक्त XEV 9S या तीन-रो मॉडेलची किंमत वाढली आहे. त्याची सुरुवातीची किंमत 70,000 नं वाढली आहे. ही महिंद्रा कंपनीतील कोणत्याही कारसाठी सर्वाधिक वाढ आहे. उर्वरित EV मॉडेल्स XUV 3XO EV, Scorpio N (EV आवृत्ती नाही), BE 6 आणि XEV 9e यांच्या किंमती पूर्वीप्रमाणेच राहिल्या आहेत. XEV 9S ही कंपनीची फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक SUV आहे. ती मोठ्या कुटुंबांसाठी उपयुक्त आहे. या वाढीमुळं EV बाजारात महिंद्राची स्पर्धात्मकता कशी प्रभावित होईल, याकडं ग्राहकांचं लक्ष आहे. भारतात EV विक्री वेगानं वाढत असताना, किंमत वाढीमुळं ग्राहकांना अनुदान आणि सरकारी योजनांवर अधिक अवलंबून राहावं लागू शकतं.
किंमत वाढीचं कारण आणि परिणाम : कंपनीनं स्पष्ट केलं की, स्टील, अॅल्युमिनियम, बॅटरी मटेरियल आणि इतर कमोडिटींच्या किंमती वाढल्यामुळं ही पावलं उचलण्यात आली. ऑटोमोबाईल उद्योगात अशा वाढी सामान्य झाल्या आहेत. महागाई, जागतिक पुरवठा साखळीतील समस्या आणि रुपयाची घसरण यामुळं उत्पादन खर्च वाढतो. ग्राहकांसाठी हा निर्णय निराशाजनक आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी कार खरेदी ही मोठी गुंतवणूक असते. मात्र, महिंद्रानं आपल्या कार्समध्ये सुरक्षा, टेक्नॉलॉजी आणि आरामाच्या नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे, ज्यामुळं वाढलेली किंमत काही प्रमाणात समर्थनीय ठरू शकते.
भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात टाटा, मारुती, हुंडाई आणि महिंद्रा यांच्यात कडवी स्पर्धा आहे. EV ट्रांझिशन वेगानं होत असताना, ICE आणि EV दोन्ही सेगमेंटमध्ये किंमत नियंत्रण महत्वाचं आहे. महिंद्रानं Scorpio N ला वगळून ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. Scorpio N ही कंपनीची सर्वाधिक विक्री होणारी कार आहे.
या किंमत वाढीमुळं जुलै महिन्यातील विक्रीवर काय परिणाम होतो, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे. ग्राहकांनी त्वरित खरेदी करण्यापूर्वी डीलरशी संपर्क साधावा आणि विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असं सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. महिंद्रा कंपनी भविष्यात अधिक इलेक्ट्रिक मॉडेल्स आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळात खर्च प्रभावी ठरू शकतो.
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